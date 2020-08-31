世贸组织将首次由一名女性领导

（德国之声中文网）世贸组织周四（10月8日）在日内瓦通报说，经两轮投票，这两名候选人从总共8名候选人中脱颖而出，进入第三轮、即最后一轮角逐。

根据时间表，1995年成立的世贸组织的现有164个成员国，将于10月底举行第三轮投票，决定由谁在未来4年担任总干事。届时，有可能出现对决局面。奥孔乔-伊韦阿拉有意在总干事任上为发展中国家奔走；俞明希立志改革世贸组织。

遴选工作由新西兰大使和世贸组织总理事会主席沃克（DavidWalker）负责。此前，他与各成员国就今年8月底提前离任的总干事阿泽维多的后继者人选问题做了磋商。在第二轮投票中，每个成员国都可在剩下的5名人选中选出两名热门人选。欧盟国家曾力挺来自尼日利亚和韩国的这两名女性候选人。根据磋商结果，沃克选定两人进入最后一轮竞争。

这样，经由第二轮投票，前肯尼亚女外长阿明娜·穆罕默德（AminaC.Mohamed）、英国前贸易大臣福克斯（LiamFox）、沙特王室顾问图维吉里（MohammadMaziadAl-Tuwaijri）被淘汰。此前，在首轮投票结果公布后，墨西哥人赫苏斯·塞亚德（JesusSeadeKuri）、摩尔多瓦人乌里扬诺夫斯齐（Tudor Ulianovschi）和埃及人哈米德·马姆杜宣布撤出竞选。

下届总干事面临困难时期。世贸组织旨在保障全球范围遵守规则的和尽可能自由的商品交换，却正遭遇全球范围的贸易保护主义浪潮。尤其是美中这两个最大经济体之间的、部分在世贸组织内框架内发生的贸易冲突对国际贸易气候造成影响。新冠大流行瘟疫导致的停摆和封闭边界更使全球贸易雪上加霜。

谁可能成为世贸组织新任总干事 利亚姆·福克斯（Liam Fox，英国） 英国脱欧公投后的首任国际贸易大臣，曾任国防大臣，经历了英国驻军阿富汗的最后几年。这位学医出身的苏格兰人曾两次竞选保守党主席。他承诺当选后，WTO高层至少一半的领导职位由女性担当。

谁可能成为世贸组织新任总干事 哈米德·马姆杜（Abdel-Hamid Mamdouh，埃及） 世贸组织资深官员，1985年就作为埃及谈判代表开始供职于WTO的前身——关贸总协定（GATT），1990年进入世贸秘书处。2001年至2017年，他在世贸组织主管服务贸易。67岁的马姆德获得非盟的支持。他力图打造自己诚实的中间人形象，希望对世贸组织进行改革和重组。

谁可能成为世贸组织新任总干事 阿明娜·穆罕默德 （Amina C. Mohamed，肯尼亚） 现任肯尼亚体育部长，曾任外交部长。58岁的穆罕默德已经担任过世贸组织内最重要的两个机构——部长会议和总理事会的主席。她曾于2013年竞争世贸组织总干事一职。这一次她的目标是：“改革、复苏、更新”。

谁可能成为世贸组织新任总干事 恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉 （Ngozi Okonjo-Iweala，尼日利亚） 尼日利亚第一位女性财政部长及外交部长。作为发展经济学家在世界银行供职25年，一度成为该机构的第二号人物。目前她是国际疫苗联盟Gavi的主席、Twitter董事会成员、还是世卫组织新冠抗疫特使。

谁可能成为世贸组织新任总干事 赫苏斯·塞亚德（Jesús Seade，墨西哥） 世贸组织前副总干事，深谙该组织内部运作。73岁的塞亚德拥有墨西哥和黎巴嫩双重国际，是此次竞争者中年龄最大的一位。他曾是世界银行首席经济学家，并担任过国际货币基金组织副总裁，还代表墨西哥参加过北美自贸区的谈判。

谁可能成为世贸组织新任总干事 穆罕默德·马扎德·图瓦伊里 （Mohammad Maziad Al-Tuwaijri，沙特阿拉伯） 曾是空军飞行员，在海湾战争中执行过30次飞行任务。53岁的图瓦伊里曾在摩根大通银行负责沙特业务，后转入汇丰银行。他曾任沙特经济部长，目前是沙特王室法庭的经济战略顾问。

谁可能成为世贸组织新任总干事 图多尔·乌里亚诺夫斯基（Tudor Ulianovschi，摩尔多瓦） 2018年1月到2019年6月间任摩尔多瓦外交部长，此前他是该国驻联合国及驻日内瓦世贸组织的大使。37岁的乌里亚诺夫斯基是此次最年轻的候选人。他的目标包括直接与部长及大使对话沟通，以及提高世贸组织的效率。

谁可能成为世贸组织新任总干事 俞明希（ Yoo Myung-hee ，韩国） 2019年3月成为韩国首位女性贸易部长，此前长期从事国际贸易和外交工作。1995年，她开始在贸易部主管世贸组织事务，后来参与韩国同中国和美国的自由贸易谈判。她的目标是使世贸组织发挥更大作用、更有弹性、更具应变能力。



凝炼/苗子（德新社）

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