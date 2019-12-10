 世贸秘书长提早离任 特朗普再批偏袒中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

世贸秘书长提早离任 特朗普再批偏袒中国

美国总统特朗普过去持续批评世贸对美国不利，现在得知世贸秘书长将提前一年卸任时，他再次强调世贸给中国的好处比给美国的多。

Schweiz Genf 2019 | Roberto Azevedo, Generaldirektor der Welthandelsorganisation (picture-alliance/Keystone/S. di Nolfi)

(德国之声中文网) 世界贸易组织秘书长阿泽维多(Roberto Azevedo)周四 (5月14日)表示，将在8月提早一年卸任。

今年62岁的阿泽维多从2013年开始担任世界贸易组织(WTO)秘书长，本届是他的第二任期，原定在2021年8月期满。

他说，提前卸任的决定与健康因素或是政治野心无关，纯粹是他与家人商谈过后的「个人决定」。

阿泽维多在写给WTO会员国的信件当中说，他认为他的离去可以为世贸带来最大利益。在周四的WTO线上会议中，他说: 「当会员国意图为新冠疫情过后的新生活重新拟定WTO的议程时，他们可以和新秘书长一起工作。」

当被问及对阿泽维多的离任有何评价时，美国总统特朗普表示可以接受。但他告诉记者，世贸组织「太可怕了」。他认为，美国受到了很恶劣的对待: 「他们把中国当做开发中国家，所以中国获得了很多美国没有的好处。」 

疫情后的「新常态」

在去年12月美国杯葛世贸新法官后，世界贸易组织上诉机构被瘫痪，世界贸易组织在国际间的影响力因此被大幅削弱。

阿泽维多在疫情爆发以后，劝说世界各国不要对出口食物、药品施加限制。

他还说，新冠疫情大幅改变世界经济，世界贸易组织不会停滞不前，也不会忽视疫情带来的「新常态」。

美国贸易代表莱特希泽说，要找到取代阿泽维多的人选十分困难，华府希望可以参与继任者的遴选过程。

美国对外贸易委员会主席叶克沙(Rufus Yerxa)说: 「现在最大的问题是，各国将会以权力真空作为批评世界贸易组织的理由。」他期盼愿意持续改革的人接任，打击疫情后可能升高的保护主义。

张慈/邹宗翰 (路透社)

相关内容

Schweiz Genf | WTO Hauptquartier

美国不合作 世贸组织上诉机构或停摆 10.12.2019

被称为世贸组织“最高法院”的世贸上诉机构，将因法官职位空缺而面临停摆。原因是美国以反对立场抵制任命新法官。专家对这一局面提出警告。

Symbolfoto Verhältnis USA EU

美拉拢欧日抗中 世贸改革遭盟国反呛 05.10.2018

中美贸易战陷入僵局，还没有缓解的迹象。美国的下一步很可能是多方笼络盟友，共同打击中国；但是另一方面，美国跟盟友在世贸改革的火头仍然未熄。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

世贸组织如何应对特朗普的惩罚性关税？ 28.07.2019

据世界贸易组织称，全球贸易正在被历史性高水平的限制措施所影响。从去年10月中旬到今年5月中旬实施的贸易限制措施，影响了价值将近3400亿美元的商品，拖累全球贸易。

广告

媒体看中国

Bildkombo Donald Trump und Xi Jinping

德语媒体：中国拿不出的万亿赔偿

美国总统特朗普指责中国应对新冠疫情不力、向中国索赔的话题，继续得到德语媒体的关注。有评论认为，新冠危机也让中国元气大伤。  