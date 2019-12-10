世贸秘书长提早离任 特朗普再批偏袒中国

(德国之声中文网) 世界贸易组织秘书长阿泽维多(Roberto Azevedo)周四 (5月14日)表示，将在8月提早一年卸任。

今年62岁的阿泽维多从2013年开始担任世界贸易组织(WTO)秘书长，本届是他的第二任期，原定在2021年8月期满。

他说，提前卸任的决定与健康因素或是政治野心无关，纯粹是他与家人商谈过后的「个人决定」。

阿泽维多在写给WTO会员国的信件当中说，他认为他的离去可以为世贸带来最大利益。在周四的WTO线上会议中，他说: 「当会员国意图为新冠疫情过后的新生活重新拟定WTO的议程时，他们可以和新秘书长一起工作。」

当被问及对阿泽维多的离任有何评价时，美国总统特朗普表示可以接受。但他告诉记者，世贸组织「太可怕了」。他认为，美国受到了很恶劣的对待: 「他们把中国当做开发中国家，所以中国获得了很多美国没有的好处。」

疫情后的「新常态」

在去年12月美国杯葛世贸新法官后，世界贸易组织上诉机构被瘫痪，世界贸易组织在国际间的影响力因此被大幅削弱。

阿泽维多在疫情爆发以后，劝说世界各国不要对出口食物、药品施加限制。

他还说，新冠疫情大幅改变世界经济，世界贸易组织不会停滞不前，也不会忽视疫情带来的「新常态」。

美国贸易代表莱特希泽说，要找到取代阿泽维多的人选十分困难，华府希望可以参与继任者的遴选过程。

美国对外贸易委员会主席叶克沙(Rufus Yerxa)说: 「现在最大的问题是，各国将会以权力真空作为批评世界贸易组织的理由。」他期盼愿意持续改革的人接任，打击疫情后可能升高的保护主义。

张慈/邹宗翰 (路透社)