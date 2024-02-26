 世貿部長會前中美互批 談判料無大進展 | 经济纵横 | DW | 26.02.2024

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经济纵横

世貿部長會前中美互批 談判料無大進展

世貿組織（WTO）2月26日起在阿布達比舉行2年來第一場部長級會議，商討建立新的國際經貿規則。中國派出商務部長王文濤與會，主張中國在推動「多邊貿易體制」扮演重要角色。

圖為中國商務部長王文濤去年3月在北京出席一場記者會。（資料照）

圖為中國商務部長王文濤去年3月在北京出席一場記者會。（資料照）

（德國之聲中文網）美國貿易代表辦公室上週五（2月23日）發布報告，把中國稱為「國際貿易體系的最大挑戰」。報告稱，中國加入世貿後仍持續推出「國家指示、非市場性的經貿措施」，例如大規模且不透明的政策補貼，讓中國企業獲取市場主導優勢，而這與世貿的原則「背道而馳」，「嚴重傷害美國及世界各地的工人、企業和產業」。

對此，中國商務部26日回應，美方「以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施為『經濟脅迫』」，並反批美國「實施單邊貿易霸凌，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈」。

美國貿易代表戴琪在23日的報告中表示，中國加入世貿後仍持續推出非市場性的措施。圖為戴琪2021年在美國國會參加聽證。（資料照）

美國貿易代表戴琪在23日的報告中表示，中國加入世貿後仍持續推出非市場性的措施。圖為戴琪2021年在美國國會參加聽證。（資料照）

法新社指出，有外交界人士匿名透露，在當前全球地緣政治經濟的分裂局面下，世貿今年的部長會不太可能實現重大的實質進展。日內瓦大學經濟學教授奧拉瑞加（Marcelo Olarreaga）也有類似看法：「我的想法是，談判者在處理的是戰術立場問題，也就是如何情況看起來像是另一方在阻礙談判。」

延伸閱讀：中國對美加徵報復性關稅 WTO裁定違規

北京的盤算

週日（25日），王文濤首先參與「中國項目」圓桌會高層論壇，稱此項目「旨在幫助發展中成員，特別是最不發達國家，更好融入多邊貿易體制」。王文濤25日與世貿總幹事伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）會面，同樣強調「世貿組織是多邊主義的重要支柱」。

專家指出，自中國2001年加入世貿以來，一步步試圖建立替代的貿易體系，與此同時世貿的實質效用在地緣政治衝突下，持續減弱。

《金融時報》26日引述新加坡管理大學法學院教授高樹超（Henry Gao）的觀點：「中國覺得有必要打造另一個系統，服務自己的利益……這主要以『一帶一路』倡議為基礎；中國正積極嘗試把出口對象從美國、歐盟等傳統市場，轉移到一帶一路國家。」

延伸閱讀：中美貿易爭端再起 WTO上公开互嗆

除了世貿會議，王文濤25日在阿布札比也與紐西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay）會面，並提到將繼續與紐西蘭加強合作，促進中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的進程。

此前，中國和亞太國家已經簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）；若加入CPTPP，中國將成為印太地區最大的兩個自貿協定會員國。中國和台灣都在2021年申請加入CPTPP，外界一直關注兩岸誰有望率先獲准。

值得注意的是，CPTPP對新成員入會案採取「共識決」審議，若中國率先加入，那麼台灣的入會可能則微乎其微；即便中國與台灣同樣尚在申請階段，但在涉及兩岸的敏感議題上，CPTPP既有成員國似乎也對於讓台灣入會保持謹慎態度。

澳洲國立大學台灣問題專家宋文笛2021年曾向DW表示，「很多東南亞國家可能對台灣（加入）會比較保守」。他認為，大多數會員國在外交上都會對中台表達模糊的歡迎態度，但是不會作出具體承諾。

一般認為，東南亞國家可能比較歡迎中國，日本則對中國加入抱持謹慎態度。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）曾稱不太可能支持台灣加入CPTPP，但事後澳方澄清，對台加入CPTPP的立場不變，歡迎所有符合CPTPP門檻的經濟體加入。

延伸閱讀：專家：中國加入CPTPP障礙不在貿易在政治

（綜合報導）

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