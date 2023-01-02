世衛簡報前夕 中國官媒疑淡化疫情嚴重性

（德國之聲中文網）中國官媒《人民日報》週二（1月3日）援引中國專家說詞強調，病毒引起的病症對大多數人來說相對溫，遭部分專家認為是有意淡化疫情嚴重度。同日，世界衛生組織（WHO）亦要求北京提供「更真實」的疫情報告。

《人民日報》引述北京朝陽醫院副院長童兆輝說法稱：「在北京指定醫院目前收治的感染者中，重症和危重病人僅佔3%至4%。」

文中，四川大學華西天府醫院院長康雁也表示，在過去三週裡，共有46名病人被送入重症監護室，約僅佔有症狀感染的1%。

路透社報導，WHO在3日舉行技術諮詢小組視訊會議，邀請了來自中國的科學家說明有關新冠病毒測序的詳細數據，並要求中國分享有關住院、死亡和疫苗接種的數據。

WHO發言人會前表示，他們預計將對在中國和全球的流通變種病毒進行「詳細討論」。但會議結束後，受訪的科學家未對中國疫情進一步評論。

路透社指出，部分專家懷疑中國政府會否對外坦承真實疫情狀況。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說：「我不認為中國會非常真誠地披露信息。他們寧願自己不說，或者說什麼都沒發生，什麼都不新鮮。中國（資訊）透明度的問題始終存在。」

《紐約時報》於去年12月30日的報導指出，有中國官員疑似正在對醫生和殯儀館施壓，要求從業人員在開死亡證明時，要盡量避免提及因染疫而造成的呼吸衰竭。

該報導指出，北京某私立醫院的醫生說，近來他和同事在醫院桌上發現一張便條，要求他們「盡量不要寫重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭」為主要死因。紐約時報亦查看了這張紙條，但目前尚無法證實該紙條從何而來。

中國資訊不透明？

去年12月，中國驟然放寬其對防疫限制，後來更進一步宣布不再公佈無症狀感染者數據，且大多數染疫死亡案例，被歸類為基礎疾病，導致其新冠病例和死亡率數據的準確性遭到質疑。

WHO表示，他們在1月3日的視訊會議上，已敦促中國衛生官員定期分享有關疫情的具體和實時訊息。

路透社報導，一位來自美國白宮國家安全委員會的與會官員，不願對3日的會議發表評論，但對WHO對中國揭露更多訊息的呼籲表示贊同。

該官員告訴路透社：「包括美國在內的公共衛生專家和官員已經明確，中國必須分享更充分和透明的流行病學和病毒基因組序列數據。這符合中國和國際社會的利益，對識別任何潛在的變異體至關重要。」

對此，中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上回應，在與WHO舉行的視訊會議中，雙方就當前疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術議題進行了交流，並「依法、及時、公開、透明發布了相關信息」，「通過全球流感共享數據庫，分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據。」

毛寧強調：「任何地方都有可能出現新的毒株，所以沒有必要針對中國採取特別入境限制。中方始終認為，各國的防疫措施應當科學適度，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常的人員交往和交流合作。」

「危險的幾週」

隨著中國疫情持續爆發，大量工人和消費者染疫，導致外界對這個世界第二大經濟體的前景堪憂，全球金融市場更因此出現波動。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）日前表示，新冠疫情的「叢林之火」（bushfire）可能會進一步打擊中國今年經濟，並拖累區域和全球增長。凱投證券分析師也在3日警告，中國正在進入大流行病「最危險的幾週」。

由於擔憂中國疫情蔓延海外，歐盟已向中國提議，願意免費提供新冠疫苗，但遭中方以國產疫苗「供應充足」為由婉拒。

迄今為止，中國一直堅持只使用中國製造的疫苗，這些疫苗被認為不如基於mRNA技術的西方疫苗有效。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



（路透社、《紐約時報》、《人民日報》等）

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