世衛簡報前夕 中國官媒疑淡化疫情嚴重性

中國疫情海嘯尚未平息，卻有專家指出，在與世界衛生組織簡報前夕，中國官媒試圖透過報導淡化染疫後的疾病風險。外界還對中國疫情管控提出那些質疑？中方如何回應？
（德國之聲中文網）中國官媒《人民日報》週二（1月3日）援引中國專家說詞強調，病毒引起的病症對大多數人來說相對溫，遭部分專家認為是有意淡化疫情嚴重度。同日，世界衛生組織（WHO）亦要求北京提供「更真實」的疫情報告。
《人民日報》引述北京朝陽醫院副院長童兆輝說法稱：「在北京指定醫院目前收治的感染者中，重症和危重病人僅佔3%至4%。」
文中，四川大學華西天府醫院院長康雁也表示，在過去三週裡，共有46名病人被送入重症監護室，約僅佔有症狀感染的1%。
路透社報導，WHO在3日舉行技術諮詢小組視訊會議，邀請了來自中國的科學家說明有關新冠病毒測序的詳細數據，並要求中國分享有關住院、死亡和疫苗接種的數據。
WHO發言人會前表示，他們預計將對在中國和全球的流通變種病毒進行「詳細討論」。但會議結束後，受訪的科學家未對中國疫情進一步評論。
路透社指出，部分專家懷疑中國政府會否對外坦承真實疫情狀況。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說：「我不認為中國會非常真誠地披露信息。他們寧願自己不說，或者說什麼都沒發生，什麼都不新鮮。中國（資訊）透明度的問題始終存在。」
《紐約時報》於去年12月30日的報導指出，有中國官員疑似正在對醫生和殯儀館施壓，要求從業人員在開死亡證明時，要盡量避免提及因染疫而造成的呼吸衰竭。
該報導指出，北京某私立醫院的醫生說，近來他和同事在醫院桌上發現一張便條，要求他們「盡量不要寫重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭」為主要死因。紐約時報亦查看了這張紙條，但目前尚無法證實該紙條從何而來。
去年12月，中國驟然放寬其對防疫限制，後來更進一步宣布不再公佈無症狀感染者數據，且大多數染疫死亡案例，被歸類為基礎疾病，導致其新冠病例和死亡率數據的準確性遭到質疑。
WHO表示，他們在1月3日的視訊會議上，已敦促中國衛生官員定期分享有關疫情的具體和實時訊息。
路透社報導，一位來自美國白宮國家安全委員會的與會官員，不願對3日的會議發表評論，但對WHO對中國揭露更多訊息的呼籲表示贊同。
該官員告訴路透社：「包括美國在內的公共衛生專家和官員已經明確，中國必須分享更充分和透明的流行病學和病毒基因組序列數據。這符合中國和國際社會的利益，對識別任何潛在的變異體至關重要。」
對此，中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上回應，在與WHO舉行的視訊會議中，雙方就當前疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術議題進行了交流，並「依法、及時、公開、透明發布了相關信息」，「通過全球流感共享數據庫，分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因數據。」
毛寧強調：「任何地方都有可能出現新的毒株，所以沒有必要針對中國採取特別入境限制。中方始終認為，各國的防疫措施應當科學適度，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常的人員交往和交流合作。」
隨著中國疫情持續爆發，大量工人和消費者染疫，導致外界對這個世界第二大經濟體的前景堪憂，全球金融市場更因此出現波動。
國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）日前表示，新冠疫情的「叢林之火」（bushfire）可能會進一步打擊中國今年經濟，並拖累區域和全球增長。凱投證券分析師也在3日警告，中國正在進入大流行病「最危險的幾週」。
由於擔憂中國疫情蔓延海外，歐盟已向中國提議，願意免費提供新冠疫苗，但遭中方以國產疫苗「供應充足」為由婉拒。
迄今為止，中國一直堅持只使用中國製造的疫苗，這些疫苗被認為不如基於mRNA技術的西方疫苗有效。
（路透社、《紐約時報》、《人民日報》等）
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