 世衛最新報告缺乏中國醫院數據 引發外界關注 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2022

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世衛最新報告缺乏中國醫院數據 引發外界關注

世衛最新的兩週報告數據中，都缺乏中國新冠肺炎的住院人數，讓外界擔憂中國是否爆發嚴重疫情，並且對此隱瞞。美國國務卿布林肯也再次提出，願意與中國分享美國疫苗的建議。

中國放棄清零政策後，世衛組織就未能取得最新的住院數據，圖為河北省的一間醫院的急診

中國放棄清零政策後，世衛組織就未能取得最新的住院數據，圖為河北省的一間醫院的急診

（德國之聲中文網）自從中國政府取消他們的新冠病毒（Covid-19）清零政策以來，世界衛生組織（WHO）就沒有收到中國的新冠住院數據，讓一些專家擔憂北京是否隱瞞疫情爆發，但世衛組織認為，這可能只是因為中國政府難以做到正確的統計。

路透社報導，世衛組織每週報告顯示，在北京12月7日決定放寬行動限制之前，中國因 Covid-19 住院的人數不斷增加。根據世界衛生組織的圖表，截至 12 月4日，中國的新冠住院人數達到了28,859人的高峰，這是自三年前 Covid-19 首次出現以來，中國通報的最高住院數字，但最近兩份世衛每週報告中，卻沒有中國確切的住院人數。

對此，世衛組織發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，有關數據報告的問題應直接向有關國家提出。而中國駐日內瓦外交使團沒有回應路透社的提問。

中國經常被指責淡化其新冠疫情的爆發，一些專家表示，其確定死亡人數的狹隘標準將低估真正的死亡人數。一些估計預測未來會有大量死亡，中國一直在加強其衛生系統。

北京殡仪馆压力山大

密切關注世衛組織的美國喬治城大學法學教授戈斯汀（Lawrence Gostin）稱，缺失的數據「非常可疑」。

他告訴路透社：「它告訴我的是，中國正在隱藏數據，這些數據對於了解其決定結束清零政策的全面影響至關重要」。

不過，歐洲大學研究所全球公共衛生教授卡姆拉特-斯科特（Adam Kamradt-Scott）表示，各國經常試圖隱瞞疾病爆發的程度。

「當其他國家（根本）沒有報告 Covid 病例時，很難批評中國」，他說。

全球疾病暴發規則要求各國交流有關持續爆發的信息，但這些規則無法強制執行。世衛組織緊急事務負責人瑞安（Mike Ryan）指出了可能存在的能力問題，「我不想說中國主動不告訴我們正在發生的事情。我認為他們落後了」，他說。

中國民眾正在藥局等藥（資料照）

中國民眾正在藥局等藥（資料照）

美國願分享疫苗

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週四（12月22日）呼籲中國應分享有關其新冠肺炎疫情的訊息，稱其激增的病例數量影響了全球，並再次提出分享美國疫苗的提議。

布林肯在新聞發布會上說： 「對包括中國在內的所有國家來說，關注人們接種疫苗、提供檢測和治療以及與世界分享他們正在經歷的信息是非常重要的」。

布林肯還表示，作為美國的對手，中國並未尋求幫助。北京推動出口被國際衛生專家認為效率低於美國製造疫苗的本土疫苗。

布林肯也說：「如果任何人認為有用，我們已做好充分準備，向任何提出要求的人提供幫助」。

美國國務卿布林肯（資料照）

美國國務卿布林肯（資料照）

布林肯計劃在美中緊張局勢緩和之際，於2023年初訪問北京，他說美國協助中國防止新冠疫情爆發，既出於人道主義也出於自身利益。「然後，正如我們所看到的，這對全球經濟產生了明顯的影響」，他談到中國的 Covid 政策時說，中國是僅次於美國的世界最大經濟體。

布林肯說：「只要病毒正在傳播或四處移動，就有可能產生新的變種，這個變種會進一步傳播，它會襲擊我們或襲擊其他國家」。

（路透社、法新社）

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