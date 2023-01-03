世衛：中國低報死亡人數 尚未見新變異株

世界衛生組織週三召開記者會稱中國公布的疫情數據不充分透明，沒有正確反映當地疫情，尤其是「死亡人數」。與此同時，該組織稱從目前中國提交的病毒序列中，未見新的變異株。
（德國之聲中文網）世界衛生組織（WHO）週三（1月4日）表示，從中國提供的數據顯示，尚未在當地發現新的COVID-19變異株，但中國在疫情快速散播之際低報了染疫死亡人數。同日，美國總統拜登（Joe Biden）也對此表達擔憂。
世衛緊急情況負責人瑞安（Michael Ryan）4日在記者會上表示，中國目前公佈的數字未能充分反映住院人數，以及加護病房住院人數，「特別是死亡人數」。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則指稱：「世衛關切在中國的生命風險，已重申接種疫苗的重要性，包括防止住院、重症及死亡的加強劑。」並表示該組織正設法從中國尋求更快速和定期通報的住院和死亡數據。
路透社報導，中國政府突然放棄「清零」政策後，全球對中國的疫情通報準確性日益感到不安，尤其在看到社交平台上的影片，顯示當地疫情已使得醫院人滿為患，部分殯儀館、火化場不堪負荷。
不過，中國報告的每日死亡人數一直都是個位數。一些衛生專家預測，中國今年至少將有100萬人死於新冠肺炎。
美國總統拜登週三（4日）在結束一場經濟建設相關的活動後，遭媒體追問：「你對中國處理疫情的方式是否感到擔憂？」他回答：「是的，我確實擔憂。但我們只能繼續遵守規定，對來自中國的入境旅社進行檢測。」
世衛的病毒進化技術諮詢小組週二（1月3日）於日內瓦定期舉行會議，邀請中國科學家參加，討論和審議有關新冠病毒變異株的最新科學證據。
根據世衛組織的聲明指出，截至3日，中國已提交了770多種病毒序列，其中564個序列是2022年12月1日以後收集的，其中只有95個被表明是本土感染病例，187個為外來，其餘的則沒有提供具體訊息。
世衛組織指出，最近在中國爆發的新冠疫情主要是由奧密克戎「PA5.2」和 「PF7」突變引起的，根據中國疾病預防控制中心對2000多個人類基因組代碼的分析，這兩種突變體共同導致了97.5%的本地感染。
不過，在數據不完全的情況下，有專家認為，是中國因為篩檢數量減少，因此尚未發現新的變異株。
考慮到中國激增的新冠感染病例以及缺乏透明的官方統計數據，許多國家已經要求來自中國的航班或旅客入境前需進行檢疫，此舉引來中國不滿，揚言將本著「對等原則」採取相應措施，遭解讀為有意「報復」。
中國駐印度大使館發言人王曉劍3日在推特發文，認為這些措施「實在沒必要」。
王曉劍的推文說道：「多國衛生專家表示，目前在中國傳播的主要變種此前已在其他地方發現，新變種可能出現在地球任何地方，這意味著沒有必要針對中國實施入境限制。」
王曉劍補充，對所有國家來說，COVID-19的應對措施需要以科學為基礎，不應該被用來進行政治操作，或針對某些國家進行歧視性措施，而且這些措施不應該影響正常的旅行與人民交流。
隨後有網友轉貼世衛秘書長譚德塞的推文，表示在缺乏來自中國的充分訊息情況下，「世界各國以他們認為可以保護其人民的方式行事是可以理解的」，以及「WHO再次強調訊息的透明度與定期共享數據的重要性」等言論，反嗆中國在許多方面「再次」讓世界處於危險中。
（路透社、世界衛生組織等）
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