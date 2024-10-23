世维会萨拉热窝大会召开在即，面临空前威胁

世维会第八届大会将于周四在萨拉热窝召开，该组织及其成员遭到疑似来自中国政府的规模空前的威胁和干扰。媒体报道也提及该组织前主席多力坤·艾沙被指控涉嫌性骚扰给大会投下的阴影。

（德国之声中文网）周二（10月22日），一张照片出现在互联网上，照片中两名蒙面男子站在世界维吾尔代表大会（World Uyghur Congress，简称WUC或世维会）四名领导成员的画像前，其中一人手持机枪。照片下方用阿拉伯语写着"我们是美国政府的傀儡"。

世维会称，这只是最近针对该组织"史无前例"的众多诽谤和威胁行为之一。据德国网络媒体"中国平台"（CHINA.TABLE）报道，目前尚不清楚这些操作来自何处，但是维吾尔人怀疑中国政府是幕后黑手。

尽管如此，近180名代表参加的世维会第八届大会仍将按照计划于周四（10月24日）在波斯尼亚和黑塞哥维那（波黑）的首都萨拉热窝召开，会上将选出该组织新的领导层。

世界维吾尔代表大会是一个总部位于德国慕尼黑的国际组织，该组织官方网站称其主要目标是促进维吾尔族人民使用和平、非暴力和民主手段确定东突厥斯坦政治前途的权利。该组织采取民主机制，所有领导都由大会上来自世界各地的参加者民主选举产生，任期三年。

国际人权组织认为来自新疆的产品可能涉及强制劳动。图为新疆一家工厂（资料图片）。 图像来源: Xinhua/imago images

大会召开前夕的威胁与捣乱

近年来，中国政府被指控在新疆关押了100多万维吾尔人和其他穆斯林少数民族，并施行一系列的虐待行为。中国政府坚决反对这些指控，坚称关押维吾尔人的设施为"职业培训中心"，旨在打击极端主义。2022年9月，联合国发布调查报告，称中国政府在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国政府可能犯下反人类罪。全球多国政府和机构对中国政府表达了谴责，世维会本届大会也因此受到更多关注。

10月9日，中国驻波黑使馆临时代办缪大可会见波黑安全部长内希奇（Nenad Nešić），并将消息和照片发布在官方网站上。消息中提及内希奇表示坚定支持中国政府在涉台、涉疆和人权等问题上的立场，"愿同中方一道积极推进两国交流合作更上新台阶"。世维会认为这是一个威胁的信号。中国政府指控该组织前主席多力坤·艾沙（Dolkun Isa）为"恐怖分子"，并多次要求欧洲国家予以逮捕。2018年，国际刑警组织撤销了针对艾沙长达20年的红通令，中国政府对此表示不满。

波斯尼亚和黑塞哥维那与中国签署有引渡条约。但是媒体报道称，艾莎周一已抵达萨拉热窝，在入境时没有遇到任何问题。

世维会称，来自中国政府的干扰行动还包括针对其代表及领导职位候选人的人身威胁，以迫使其退出大会；在很多情况下，这些威胁涉及中国当局对其亲属的胁迫。据报道，这些行动在某些方面取得了成效，大约有十名代表已经取消了萨拉热窝之行。乌兹别克斯坦代表则集体缺席本届大会。

几天前，近180名代表收到了一封来自世维会首席协调员祖农（Erkin Zunun）电子邮箱的邮件，其内容称大会被临时取消。祖农坚称自己没有发过这封邮件，这是来自外部的非法侵扰，意在制造混乱。此外，即将赴会的代表还在他们的Signal账户收到了一条来自匿名人士的信息，该信息用流利的维吾尔语质疑世维会的合法性。

世维会前主席被指控涉嫌性骚扰

"中国平台"报道中还提到世维会内部存在的问题。该组织前主席多力坤·艾莎被指控涉嫌性骚扰。艾莎不否认曾给一位来自布鲁塞尔、此前从未谋面的年轻活动人士发送过至少具有歧义的消息。一些国际专家指责世维会轻率地将此问题归咎为中国宣传的一部分。

艾莎对"中国平台"表示，他没有意识到自己发出的消息可能会被误解，但他仍然做出了相应的决定。几个月来，他一直处于休假状态。根据组织章程，他也不能第三次连任世维会主席。然而，这一事件仍然给此次大会蒙上了阴影，也对世维会的公信力造成了打击。

世维会必须选出新的领导层。据报道，唯一的候选人是现任执行委员会副主席图尔根江·阿拉吾敦（Turgunjan Alawdun）。

跨国镇压从来没有受到惩罚

世维会官方网站发布的新闻稿列出的干扰还包括人身伤害威胁如制造车祸等警告，可能有不请自来的与会者故意挑衅、斗殴或破坏，在会议期间停电的威胁，大量垃圾邮件活动充斥世维会通信网路等等。

斯坦福大学访问学者、前人权观察中国部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）在其X平台（前推特）账号针对世维会的遭遇表示，中国政府如此明目张胆地实施跨国镇压，是因为他们从来没有因此受到惩罚。

世维会表示，尽管对日益增多的威胁和骚扰深感担忧，但在保持高度警惕、严厉谴责并呼吁各界密切关注的同时，仍然坚定不移地致力于争取维吾尔人权，确保大会将按计划举行，并采取各种有效措施降低相关风险并保障所有与会者的安全。

截至目前，中国外交部尚未就此回应媒体询问。

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(综合报道）

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