世维会吁国际奥会不在北京举行2022冬奥

(德国之声中文网) 世界维吾尔大会周四 (8月13日) 正式透过英国人权律师波拉克 (Michael Polak) 向国际奥会的道德委员会提出书面陈情书，表示国际奥会丶其董事会以及国际奥会主席巴赫 (Thomas Bach) 维持让北京举办2022冬季奥运的决定，恐已违反国际奥会的道德守则。

根据世界维吾尔大会的公开声明稿，虽然已有不少公开证据显示中国政府过去几年在新疆大规模迫害维吾尔人与其他少数民族穆斯林，但国际奥会及其管理阶层仍未针对是否停止让北京举办2022冬季奥运做出决定，而世维会称这样的做法已违反国际奥会的道德守则。

波拉克表示：「国际奥会丶国际奥会的董事会以及国际奥会主席巴赫都有义务要遵守国际奥会宪章中的道德规范，而如果他们在证据显示中国正在大规模迫害维吾尔人的同时，於北京举办2022冬季奥运会，这样的做法已违反国际奥会道德守则第二条的规定。此外，这麽做也会损坏国际奥会的声誉。」

世维会指出，他们已透过波拉克将所有中国政府在新疆迫害维吾尔人的相关证据，附在陈情书中，其中包含中国政府於再教育营中强迫维吾尔女子绝育丶将大批维吾尔人送进再教育营丶运用非常压迫的方式来监控维吾尔人，并将维吾尔人大量从再教育营转至强迫劳动。

世维会在公开声明中表示：「在北京举办冬季奥运不仅会被视为国际奥会支持中国迫害维吾尔人，国际奥会甚至会因此成为危害人类罪的帮凶。许多媒体报导与相关研究都显示大批的维吾尔人被中国政府强迫在纺织或科技工厂从事劳动，而国际奥会无法确保在北京举行冬奥时使用的科技产品或是相关的纺织品，都不是维吾尔人强迫劳动的产物。」

世维会主席多里坤·艾沙(Dolkun Isa) 强调：「国际奥会不能继续称他们不知道中国在新疆迫害维吾尔人的情况，如果国际奥会仍让北京举办2022的冬季奥运，他们的举动将被视为蓄意放弃奥运一直以来秉持的原则及价值观。」

国际奥会需做出回应

波拉克告诉德国之声，根据国际奥会的规定，国际奥会的道德委员会必须针对世维会所递交的陈情书做出回应。如果国际奥会持续忽略中国政府迫害维吾尔人的各项证据的话，波拉克説世维会将考虑呼吁奥运的赞助商审视赞助2022北京冬季奥运是否会违反他们公司的反奴隶政策与人权政策。

他说：「国际奥会与国际奥会主席巴赫无法继续对外称他们不清楚中国政府迫害维吾尔人的情况，现在是他们能免於国际奥会丢脸的机会。」

实际上，美国参议员史考特 (Rick Scott) 在八月初国际奥会召开董事会前，也致函国际奥会主席巴赫，要求他对中国政府迫害维吾尔人一事作出表态，或是另寻2022冬季奥运的主办城市。他在信件中写道：「关於2022奥运主办城市一事，国际奥会面临一个重大的抉择。国际奥会的创始宪章中明确表示，奥林匹克运动的目的是要推广一个愿意保护人权的和平社会，但是2022冬季奥运的主办国却不断显示他们无视和平与人的尊严。」

史考特强调，在北京举办2022冬季奥运将会与国际奥会的宗旨背道而驰，也会与他们过往公开谴责迫害人权的行为不相符。他重申：「如果国际奥会注重人权的话，他们应该要公开反对中国政府在新疆迫害维吾尔人，以及剥夺香港人的政治权利，并拒绝让中国政府举办2022的冬季奥运。」

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究