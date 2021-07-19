世纪洪水带来多大损失？  

7月21日，德国政府出台4亿欧元、旨在帮助洪水灾民克服困难的紧急救助计划。眼下尚不清楚，暴雨和大水造成了多大损失。不过，首批公布的细节已然惊人。
（德国之声中文网）在阿尔河（Ahr）流域或艾费尔（Eifel）地区，许多房子完全消失。它们被洪水冲走了。究竟有多少被从走，以及虽有一些没有被完全冲走，但可能只剩下基墙。残酷的事实现在才渐渐清楚。房子里还剩有什么？在阿尔韦勒镇（Ahrweiler），大水把桌、椅、橱柜、全部餐馆设施冲上了街道，与泥泞为伍。
当地镇长告知，数百栋房屋被毁，而绝非所有家庭都有相关保险，"本地很多人失去了一切“。而这个一切，加起来到底是个什么数字？
也许，以工厂为例，更易确定数字。在莱茵兰-普法尔茨州（Rheinland-Pfalz）的巴德诺因纳尔，有一家汽车供应商ZF的工厂。通常情况下，约有280人在厂区上班。现在，生产将瘫痪数月：车间和仓库全被淹。ZF称，厂房里，水位高达两米，共有12辆汽车被冲进车间，工厂被毁，地上覆盖一层厚厚泥浆。
更多有关企业遭难的报道接踵而至：巴德明斯特艾费尔（Bad Münstereifel）有50家商店的工厂直销中心事实上已荡然无存；巴德诺伊纳尔的多林特酒店："完全被毁"；周四晚上，因大规模停电，有2500员工的勒沃库森（ Leverkusen ）医院不得不关闭。
房屋和工厂受损，基础设施被毁。然而，基础设施的确切含义到底是什么？
最重要者当属公路和铁路。根据德国铁路公司本周初的报告，初步情况如下：受灾地区有600多公里铁轨受到严重破坏，其中包括扳道、信号技术设备、调度室，以及桥梁；由于水、泥浆和碎片，有80个车站和站点受损；至少有20台机车以及车厢数月内无法投入使用。
阿尔河谷地区暂时无法通行地区列车。德铁地区铁路公司称，当地至少有7座铁路桥梁和总长29公里的轨道中多达20公里的路段 "不复存在"。从特里尔（Trier）到科隆的艾费尔线彻底封闭。德铁虽然尚未能掌握全部损失细节，但已可确定，这条线 "目前根本无法使用"。
尽管一度遭淹的街道已清除杂物，许多地方也得到清理，但因道路毁坏、桥梁倒塌，交通还将长期受阻。
有一点很清楚：众多修复工程会需要更多时间。公共能源公司“中部艾费尔能源网”（Energienetze Mittelrhein）警告说，最坏情况下，恢复阿尔韦勒地区天然气供应可能需时数月。该公司发言人解释说，"天然气管道完全破裂、被毁了。几公里长的管道将不得不完全重新铺设。直到那里又有天然气供应，估计需要几个星期甚至几个月时间，这对市民来说意味着：冷水；而在供暖季节到来后，也将暂时意味着冷住宅。"
一些受灾地区甚至无法经由手机或座机联系：大水冲走了移动电话站和街道上的灰色配电箱。上周末，德国电信和沃达丰（ Vodafone ）用重型运输车将移动天线站和其它配件运到了埃菲尔地区，其成本也有待量化。
所有各方都在算账。保险公司希望本周能提供首批估算数字。联邦交通部正召集一特别工作组研究，如何修复破损的桥梁、轨道、道路和移动电话杆。
据政府消息人士称，仅就德国铁路公司和联邦公路而言，政府估计，损失至少约达20亿欧元。联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）表示，现在需要 "举国之力"，并计划拿出4亿欧元紧急援助，本月就下发。
德国建筑业中央联合会主席夸斯特（Reinhardt Quast）指出："2002年易北河洪灾发生后，消除最大损失花了大约３年时间；使灾区重现常态花了５年时间。” 在有关时下灾情尚无更精确数字的现在，人们一再把2002年和2013年的洪灾拿来作比较。当时，联邦和州两级政府共提供了总额80亿欧元的长期重建资金，而这还不包括紧急救灾款。
目前的紧急情况超过以往。一个可怕的数字比其它任何东西都更清楚地说明了这一点：灾区已找到164具尸体。不排除可能会有更多罹难者，救援人员正继续搜寻失踪者。
（德新社，路透社）
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