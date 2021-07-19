 世纪洪水带来多大损失？   | 经济纵横 | DW | 21.07.2021

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经济纵横

世纪洪水带来多大损失？  

7月21日，德国政府出台4亿欧元、旨在帮助洪水灾民克服困难的紧急救助计划。眼下尚不清楚，暴雨和大水造成了多大损失。不过，首批公布的细节已然惊人。 

Deutschland, Erftstadt | Nach dem Unwetter in Nordrhein-Westfalen

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德国西部洪灾触目惊心：死亡人数已经攀升到160多人，许多人失踪，成千上万人失去了房屋和家园，基础设施遭到极大破坏，财产损失不计其数。人们不禁要问，德国的防灾系统是否没有奏效，哪里出了问题。

本周日，德国总理默克尔前往本次暴雨洪灾受灾严重的莱法州视察灾情。她在视察后举行的新闻记者会上表示，当地的洪灾规模“超出现实想象、极其恐怖”。她表示下周三联邦内阁将讨论通过灾区援助计划。

（德国之声中文网）在阿尔河（Ahr）流域或艾费尔（Eifel）地区，许多房子完全消失。它们被洪水冲走了。究竟有多少被从走，以及虽有一些没有被完全冲走，但可能只剩下基墙。残酷的事实现在才渐渐清楚。房子里还剩有什么？在阿尔韦勒镇（Ahrweiler），大水把桌、椅、橱柜、全部餐馆设施冲上了街道，与泥泞为伍。 

当地镇长告知，数百栋房屋被毁，而绝非所有家庭都有相关保险，"本地很多人失去了一切“。而这个一切，加起来到底是个什么数字？ 

也许，以工厂为例，更易确定数字。在莱茵兰-普法尔茨州（Rheinland-Pfalz）的巴德诺因纳尔，有一家汽车供应商ZF的工厂。通常情况下，约有280人在厂区上班。现在，生产将瘫痪数月：车间和仓库全被淹。ZF称，厂房里，水位高达两米，共有12辆汽车被冲进车间，工厂被毁，地上覆盖一层厚厚泥浆。 

Deutschland Schäden nach Überschwemmung | Bad Neuenahr

巴德诺因纳尔（Bad Neuenahr）一栋被毁办公楼  

"彻底毁了"  

更多有关企业遭难的报道接踵而至：巴德明斯特艾费尔（Bad Münstereifel）有50家商店的工厂直销中心事实上已荡然无存；巴德诺伊纳尔的多林特酒店："完全被毁"；周四晚上，因大规模停电，有2500员工的勒沃库森（ Leverkusen ）医院不得不关闭。 

房屋和工厂受损，基础设施被毁。然而，基础设施的确切含义到底是什么？ 

最重要者当属公路和铁路。根据德国铁路公司本周初的报告，初步情况如下：受灾地区有600多公里铁轨受到严重破坏，其中包括扳道、信号技术设备、调度室，以及桥梁；由于水、泥浆和碎片，有80个车站和站点受损；至少有20台机车以及车厢数月内无法投入使用。 

阿尔河谷地区暂时无法通行地区列车。德铁地区铁路公司称，当地至少有7座铁路桥梁和总长29公里的轨道中多达20公里的路段 "不复存在"。从特里尔（Trier）到科隆的艾费尔线彻底封闭。德铁虽然尚未能掌握全部损失细节，但已可确定，这条线 "目前根本无法使用"。 

尽管一度遭淹的街道已清除杂物，许多地方也得到清理，但因道路毁坏、桥梁倒塌，交通还将长期受阻。 

Deutschland l Unwetter in Nordrhein-Westfalen l Schäden in Bad Münstereifel

北莱茵-威斯特法伦州（ Nordrhein-Westfalen）的巴德明斯特艾费尔市中心 

"冷水，冷住宅"  

有一点很清楚：众多修复工程会需要更多时间。公共能源公司“中部艾费尔能源网”（Energienetze Mittelrhein）警告说，最坏情况下，恢复阿尔韦勒地区天然气供应可能需时数月。该公司发言人解释说，"天然气管道完全破裂、被毁了。几公里长的管道将不得不完全重新铺设。直到那里又有天然气供应，估计需要几个星期甚至几个月时间，这对市民来说意味着：冷水；而在供暖季节到来后，也将暂时意味着冷住宅。"  

一些受灾地区甚至无法经由手机或座机联系：大水冲走了移动电话站和街道上的灰色配电箱。上周末，德国电信和沃达丰（ Vodafone ）用重型运输车将移动天线站和其它配件运到了埃菲尔地区，其成本也有待量化。 

  • Deutschland Unwetter Schuld - vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的舒尔德村

    遭遇洪灾之前，只有700人居住的舒尔德（Schuld）是一个安静的山村，经常有徒步旅行者和前往附近纽博格林赛道的摩托车手光顾。

  • Deutschland Unwetter Schuld - nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的舒尔德村

    上周四（7月15日）凌晨，温柔平缓的阿尔河变成了湍湍巨流，淹没了舒尔德村。舒尔德坐落在莱法州埃弗尔（Eifel）地区的一个狭窄山谷中，是最早遭受洪水严重冲击的地方之一，房屋损毁近半。

  • Deutschland Unwetter Erftstadt - vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的布莱瑟姆镇

    交通要冲布莱瑟姆（Blessem）镇位于科隆以西的厄尔夫塔特（ Erftstadt ）。这是谷歌地图显示的洪灾之前的布莱瑟姆镇的房屋、街道和田地，好一派和平景象。

  • Deutschland Unwetter Erftstadt - nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的布莱瑟姆镇

    在厄尔夫塔特河暴涨后，布莱瑟姆镇成为泽国。街道和房屋被淹，汽车顺水漂游，树木成为浮木，小镇与世隔绝。洪水如此狂暴，将附近的一个采石场变成奇特的大坑，吞噬着一座城堡和其他建筑物。

  • Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz Altenahr Altenburg vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的阿尔泰纳尔镇

    莱法州阿尔河谷的阿尔泰纳尔镇（Altenahr）位于波恩以南。在7月15日凌晨洪水到来之前，阿尔泰纳尔镇是一个美丽的世外桃源。

  • Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz Altenahr Alteburg nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的阿尔泰纳尔镇

    阿尔泰纳尔镇遭到洪水的严重冲击。一场暴雨过后，平常水位较低的阿尔河汹涌澎湃，势不可挡，周围的街道和房屋无一幸免。

  • Deutschland Unwetter Dernau vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的德瑙镇

    沿着阿尔河再往前走，就到了德瑙镇（Dernau）。在洪灾之前，德瑙镇坐落在种满葡萄树的陡峭山坡脚下，风光宜人，远近闻名。

  • Deutschland Unwetter Dernau nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的德瑙镇

    如今，这里也被洪水冲刷得面目全非。

  • Deutschland Unwetter Bad Münstereifel vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的巴德明斯特雷菲尔城

    埃弗尔地区的小城巴德明斯特雷菲尔（Bad Münstereifel）位于科隆西南部，遭遇洪灾之前古色古香，让游客流连忘返。

  • Deutschland Unwetter Bad Münstereifel nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的巴德明斯特雷菲尔城

    如今，洪水冲毁了巴德明斯特雷菲尔的街道，危及历经数百年的老建筑，小城满目苍夷。

    作者: Jennifer Wagner, Kristin Zeier


"举国之力"  

所有各方都在算账。保险公司希望本周能提供首批估算数字。联邦交通部正召集一特别工作组研究，如何修复破损的桥梁、轨道、道路和移动电话杆。

据政府消息人士称，仅就德国铁路公司和联邦公路而言，政府估计，损失至少约达20亿欧元。联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）表示，现在需要 "举国之力"，并计划拿出4亿欧元紧急援助，本月就下发。  

Nach dem Unwetter in Rheinland-Pfalz

莱普州奥伊斯基兴（Euskirchen）的一座墓地  

德国建筑业中央联合会主席夸斯特（Reinhardt Quast）指出："2002年易北河洪灾发生后，消除最大损失花了大约３年时间；使灾区重现常态花了５年时间。”　在有关时下灾情尚无更精确数字的现在，人们一再把2002年和2013年的洪灾拿来作比较。当时，联邦和州两级政府共提供了总额80亿欧元的长期重建资金，而这还不包括紧急救灾款。

目前的紧急情况超过以往。一个可怕的数字比其它任何东西都更清楚地说明了这一点：灾区已找到164具尸体。不排除可能会有更多罹难者，救援人员正继续搜寻失踪者。 

（德新社，路透社） 

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德总理候选人灾情现场嬉笑引众怒

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