 世纪毒枭罪名成立 古兹曼面临终身监禁 | 文化经纬 | DW | 13.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

世纪毒枭罪名成立 古兹曼面临终身监禁

经过了6天的审慎思考，纽约陪审团认为「矮子」古兹曼企业化经营贩毒集团，罪行重大。这个世纪毒枭、越狱天才这次还能逃出生天吗?

Drogenhändler | Joaquin «El Chapo» Guzman (picture-alliance/dpa/M. Guzman)

「矮子」古兹曼经营的是世界最大的毒品集团

(德国之声中文网) 世界最大贩毒集团首脑、绰号「矮子」的墨西哥毒枭古兹曼(Joaquin "El
Chapo" Guzman) 日前在美国受审。 週二，纽约陪审团在6天的审慎思考之后，裁决古兹曼贩毒、洗钱和非法持有武器等多达10项罪名成立。

这意味着现在61岁的古兹曼很可能得在美国戒备森严的监狱里度过余生。不过61岁的古兹曼听到这个结果时，表情不带任何情绪。 他接着跟妻子互相比了一个大拇指。

谁是「矮子」（El Chapo）

古兹曼的绰号是「矮子」（El Chapo）。 他出身卑微，父母都靠种植鸦片维生，却变成世界最大贩毒集团西纳罗亚（Sinaloa）的首脑。他过去就曾经被墨西哥政府逮捕过，又成功逃狱两次

2017年，他被引渡至美国，去年11月起在纽约布鲁克林联邦法院出庭受审。

这次，纽约陪审团听取到的是早从1980年开始，就通过秘密管道或隐匿在车辆当中涌入美国的黑金、毒品以及惊骇命案。

USA Prozess El Chapo - Joaquin Guzman | Zeuge Alex Cifuentes (Reuters/J. Rosenberg)

辩论律师为了古兹曼的案件质问证人的情况，由漫画家捕捉下来

起诉者认为，该集团在20年之间走私的古柯碱数量高达200吨。前任贴身护卫出面做证说古兹曼曾经杀害三名集团关键成员。

陪审团裁定有罪之后，美国地方法院需要对刑期多寡进行审判，预计在6月25日举行。

自从墨西哥军方带头打击贩毒集团以来, 双方混战已经陷入第12年。2006至今, 约有 15万人因组织性犯罪丧命。

新总统奥布拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)去年当选，他呼吁和平谈判, 并赦免非暴力毒贩、运毒者和农民。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)

DW.COM

墨西哥“矮子”大毒枭引渡美国受审

墨西哥大毒枭古兹曼曾经从戒备森严的监狱越狱逃跑，去年当局出动大批警力将其重新逮捕。日前，墨西哥外交部确认，已将其引渡至美国。 (20.01.2017)  

墨西哥“矮子”毒枭落网 曾两度越狱

经过一场激烈的交火，墨西哥军方和警方周五联合行动抓获了古兹曼。去年7月，这名大毒枭从通道监狱盥洗室地下的一条隧道越狱逃跑，这一度令墨西哥政府处境难堪。 (09.01.2016)  

广告
Zhang Yimou (Getty Images/Le Vision Pictu/C. Weeks)

艺术与权力的游戏：张艺谋为何无缘柏林

张艺谋文革题材的新片《一秒钟》临时退出柏林电影节竞逐，是不是受到了中国审查部门的压力？明星导演张艺谋与中国当权者的关系到底是怎样的？ 

宝岛再迎德国故事

台北国际书展今年邀请德国担任主题国。德国之声也精心挑选一百本书，并以影片做详细介绍。书展大人物说了些什么呢？ 