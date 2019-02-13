世纪毒枭罪名成立 古兹曼面临终身监禁

(德国之声中文网) 世界最大贩毒集团首脑、绰号「矮子」的墨西哥毒枭古兹曼(Joaquin "El

Chapo" Guzman) 日前在美国受审。 週二，纽约陪审团在6天的审慎思考之后，裁决古兹曼贩毒、洗钱和非法持有武器等多达10项罪名成立。

这意味着现在61岁的古兹曼很可能得在美国戒备森严的监狱里度过余生。不过61岁的古兹曼听到这个结果时，表情不带任何情绪。 他接着跟妻子互相比了一个大拇指。

谁是「矮子」（El Chapo）

古兹曼的绰号是「矮子」（El Chapo）。 他出身卑微，父母都靠种植鸦片维生，却变成世界最大贩毒集团西纳罗亚（Sinaloa）的首脑。他过去就曾经被墨西哥政府逮捕过，又成功逃狱两次。

2017年，他被引渡至美国，去年11月起在纽约布鲁克林联邦法院出庭受审。

这次，纽约陪审团听取到的是早从1980年开始，就通过秘密管道或隐匿在车辆当中涌入美国的黑金、毒品以及惊骇命案。

起诉者认为，该集团在20年之间走私的古柯碱数量高达200吨。前任贴身护卫出面做证说古兹曼曾经杀害三名集团关键成员。

陪审团裁定有罪之后，美国地方法院需要对刑期多寡进行审判，预计在6月25日举行。

自从墨西哥军方带头打击贩毒集团以来, 双方混战已经陷入第12年。2006至今, 约有 15万人因组织性犯罪丧命。

新总统奥布拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)去年当选，他呼吁和平谈判, 并赦免非暴力毒贩、运毒者和农民。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)