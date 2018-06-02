世纪杀狼案：德国悬赏捉拿凶手

（德国之声中文网）德国护狼协会周三（7月11日）宣布，悬赏7000欧元征集能够抓获杀狼凶手的线索。

今年6月10日，有人发现在萨克森州包岑市附近的一处湖泊上漂浮着一具狼尸。柏林野生动物研究所事后检查发现，这匹母狼只有一岁，遭人射击胸部而死。此后腹部被绑上一条绳子，并栓在水泥重物上沉入湖中。

"此事再次证明，狼不是野兽，人类才是，"德国护狼协会主席索默尔（Brigitte Sommer）表示。该协会、包岑市政府以及一个护狼的脸书团体共同发起悬赏。

索默尔希望7000欧元的奖金能够让掌握线索的人吐露实情。

狼受到欧盟和德国法律的保护，杀狼是犯罪行为。包岑市政当局已经宣布立案，萨克森州刑警局负责展开调查行动。

根据德国法律，杀害野狼将可能面临被处以数千欧元的罚款，某些情况下，还可能被处以五年以下监禁。萨克森州野生动物保护团体表示，2009年以来该州已经发现8次非法猎狼事件。

有关德国狼群的话题曾在全国引发激烈讨论。就如何更好管理日益庞大的野狼群体，政界和利益团体意见不一。