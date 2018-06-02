世纪杀狼案：德国悬赏捉拿凶手

（德国之声中文网）德国护狼协会周三（7月11日）宣布，悬赏7000欧元征集能够抓获杀狼凶手的线索。
今年6月10日，有人发现在萨克森州包岑市附近的一处湖泊上漂浮着一具狼尸。柏林野生动物研究所事后检查发现，这匹母狼只有一岁，遭人射击胸部而死。此后腹部被绑上一条绳子，并栓在水泥重物上沉入湖中。
"此事再次证明，狼不是野兽，人类才是，"德国护狼协会主席索默尔（Brigitte Sommer）表示。该协会、包岑市政府以及一个护狼的脸书团体共同发起悬赏。
索默尔希望7000欧元的奖金能够让掌握线索的人吐露实情。
狼受到欧盟和德国法律的保护，杀狼是犯罪行为。包岑市政当局已经宣布立案，萨克森州刑警局负责展开调查行动。
根据德国法律，杀害野狼将可能面临被处以数千欧元的罚款，某些情况下，还可能被处以五年以下监禁。萨克森州野生动物保护团体表示，2009年以来该州已经发现8次非法猎狼事件。
有关德国狼群的话题曾在全国引发激烈讨论。就如何更好管理日益庞大的野狼群体，政界和利益团体意见不一。
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物种保护见成效 德国狼家族壮大
最严格的保护措施
从15世纪起，狼在西欧和中欧地区就开始遭到人类的系统性猎杀。到19世纪，它们几乎在这些地区绝迹，德国也不例外。现在狼受到最为严格的物种保护，任何屠杀乃至猎捕行为都是被禁止的。
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生存威胁仍然存在
根据德国联邦自然保护局的统计数据，截至到2017年，德国一共生活着大约60个狼群，成年狼的总数大约在150到160只——比去年增加了10到20只。
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头号杀手：交通事故
对狼的生存安全造成最大危险的就是人类的道路交通。从2000年至今，一共有140只狼在公路上被车撞死。
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也有蓄意猎杀
除了道路交通之外，人类对狼的非法射杀也是另一大生存威胁。在德国，根据官方统计，在过去几年里一共有26只狼被射杀，其中在过去12个月里就有5只狼死于枪下。
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幼狼成活率低
野生狼的寿命可达10到13年。但是在母狼生下的幼崽中，平均只有一半左右的小狼可以平安长到满一周岁。由于幼狼免疫力低下，犬瘟热、毛囊虫病等都有可能给它们造成致命的伤害——尤其在幼狼营养不良的情况下。而如果父母死亡，那么幼狼的处境就更加危险了。
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杀狼护羊？不行！
狼一般情况下是不会攻击人类的，但是羊却会成为它们的目标。牧民通常采用电子护栏，或者饲养牧羊犬来防止自己的羊群受到狼的袭击。在德国，如果有羊被狼叼走，牧民可以得到相应的赔偿。但是出于保护牲畜的目的去射杀狼，则是被自然保护局所禁止的。
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狼也可以成为朋友？
当然可以。如图这位女士就做到了这一点。她叫塔迪亚娜·施耐德（Tatjana Schneider），是德国萨尔州Werner Freund狼苑的负责人，对狼的行为方式进行研究。其实我们人类喜爱的宠物狗也不过就是被驯化过的狼的后代。有时候普通人甚至很难辨别狗与狼之间的区别。
作者: Gero Rueter