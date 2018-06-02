 世纪杀狼案：德国悬赏捉拿凶手 | 科技环境 | DW | 14.07.2018

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科技环境

世纪杀狼案：德国悬赏捉拿凶手

世纪杀狼案：有人在萨克森州枪杀了一头狼，并将其绑在水泥重物上扔进湖里。杀狼在德国已经触犯法律，德国野生动物保护团体呼吁公众帮助寻找凶手。

Wolf nach Verkehrsunfall (Imago/Rainer Weisflog)

狼受到欧盟和德国法律的保护

（德国之声中文网）德国护狼协会周三（7月11日）宣布，悬赏7000欧元征集能够抓获杀狼凶手的线索。

今年6月10日，有人发现在萨克森州包岑市附近的一处湖泊上漂浮着一具狼尸。柏林野生动物研究所事后检查发现，这匹母狼只有一岁，遭人射击胸部而死。此后腹部被绑上一条绳子，并栓在水泥重物上沉入湖中。

"此事再次证明，狼不是野兽，人类才是，"德国护狼协会主席索默尔（Brigitte Sommer）表示。该协会、包岑市政府以及一个护狼的脸书团体共同发起悬赏。

索默尔希望7000欧元的奖金能够让掌握线索的人吐露实情。

狼受到欧盟和德国法律的保护，杀狼是犯罪行为。包岑市政当局已经宣布立案，萨克森州刑警局负责展开调查行动。

根据德国法律，杀害野狼将可能面临被处以数千欧元的罚款，某些情况下，还可能被处以五年以下监禁。萨克森州野生动物保护团体表示，2009年以来该州已经发现8次非法猎狼事件。

有关德国狼群的话题曾在全国引发激烈讨论。就如何更好管理日益庞大的野狼群体，政界和利益团体意见不一。

  • Wölfe wurden vor allem in West- und MItteleuropa ab dem 15. Jahrhundert systematisch verfolgt. Im 19. Jahrhundert waren sie dort durch menschliche Jagd fast vollständig ausgerottet, so auch in Deutschland. Jetzt sind Wölfe strengstens geschützt. Es ist verboten, sie einzufangen oder gar zu töten.

    物种保护见成效 德国狼家族壮大

    最严格的保护措施

    从15世纪起，狼在西欧和中欧地区就开始遭到人类的系统性猎杀。到19世纪，它们几乎在这些地区绝迹，德国也不例外。现在狼受到最为严格的物种保护，任何屠杀乃至猎捕行为都是被禁止的。

  • Laut Bundesamt für Naturschutz gibt es derzeit (2017) 60 Wolfsrudel, 13 Wolfspaare und drei sesshafte Einzelwölfe. Insgesamt sind es etwa 150 bis 160 erwachsene Tiere - zehn bis zwanzig mehr, als im Jahr davor.

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    生存威胁仍然存在

    根据德国联邦自然保护局的统计数据，截至到2017年，德国一共生活着大约60个狼群，成年狼的总数大约在150到160只——比去年增加了10到20只。

  • Vor allem der Straßenverkehr gefährdet den Wolfsbestand. Seit dem Jahr 2000 kamen 140 Tiere durch Verkehrsunfälle ums Leben.

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    头号杀手：交通事故

    对狼的生存安全造成最大危险的就是人类的道路交通。从2000年至今，一共有140只狼在公路上被车撞死。

  • Neben dem Straßenverkehr sind illegale Abschüsse ein weiteres Problem im Kampf ums Überleben. In Deutschland wurden nach offiziellen Angaben 26 Wölfe in den letzten Jahren erschossen, allein fünf in den letzten 12 Monaten.

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    也有蓄意猎杀

    除了道路交通之外，人类对狼的非法射杀也是另一大生存威胁。在德国，根据官方统计，在过去几年里一共有26只狼被射杀，其中在过去12个月里就有5只狼死于枪下。

  • Freilebende Wölfe können das Alter von 10 bis 13 Jahren erreichen. Allerdings überleben nur etwa die Hälfte der Wolfswelpen das erste Lebensjahr. Infektionen mit dem Staupevirus oder Räudemilben können bei schwachem Immunsystem tödlich enden - besonders, wenn die Welpen unterernährt sind. Die Gefahr ist besonders groß, wenn die Eltern sterben.

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    幼狼成活率低

    野生狼的寿命可达10到13年。但是在母狼生下的幼崽中，平均只有一半左右的小狼可以平安长到满一周岁。由于幼狼免疫力低下，犬瘟热、毛囊虫病等都有可能给它们造成致命的伤害——尤其在幼狼营养不良的情况下。而如果父母死亡，那么幼狼的处境就更加危险了。

  • Menschen werden von Wölfen nicht angegriffen, jedoch Schafe. Landwirte versuchen dies mit Elektrozäunen oder Herdenschutzhunden zu verhindern. Wenn ein Tier doch gerissen wird, dann gibt es in Deutschland für die Bauern eine Entschädigung. Das Abschießen von Wölfen zum Schutz der Nutztiere wird von Naturschutzbehörden abgelehnt.

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    杀狼护羊？不行！

    狼一般情况下是不会攻击人类的，但是羊却会成为它们的目标。牧民通常采用电子护栏，或者饲养牧羊犬来防止自己的羊群受到狼的袭击。在德国，如果有羊被狼叼走，牧民可以得到相应的赔偿。但是出于保护牲畜的目的去射杀狼，则是被自然保护局所禁止的。

  • Tatjana Schneider (im Bild) kennt sich mit Wölfen gut aus. Sie leitet den Wolfspark Werner Freund im Saarland und betreibt Verhaltensforschung. Unsere Haushunde sind domestizierte Formen des Wolfes. In einigen Fällen fällt die Unterscheidung schwer. Die Schnauze ist beim Wolf in der Regel etwas länger als beim Haushund.

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    狼也可以成为朋友？

    当然可以。如图这位女士就做到了这一点。她叫塔迪亚娜·施耐德（Tatjana Schneider），是德国萨尔州Werner Freund狼苑的负责人，对狼的行为方式进行研究。其实我们人类喜爱的宠物狗也不过就是被驯化过的狼的后代。有时候普通人甚至很难辨别狗与狼之间的区别。

    作者: Gero Rueter


 

 

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