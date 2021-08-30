“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭

（德国之声中文网） 2015年11月发生在巴黎多个地点的自杀式袭击和枪击事件一共造成了来自26个国家的130人死亡，350人受伤。在袭击发生后不久，极端组织"伊斯兰国"宣布对此负责。

时隔近6年，对袭击事件主要嫌疑人的审理工作在巴黎启动。此案规模巨大，一共有20名被告，其中14人将出庭受审，另有6人缺席审判，其中5人已经死亡。

出庭受审的都有谁？

萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆被视为是袭击事件中唯一没有被击毙的袭击者。在周三的法庭上，身穿黑色体恤衫、佩戴黑色口罩的他在被法官问及职业时，回答称自己是一名"伊斯兰国战士"。

他还强调："这世界上并没有上帝，只有真主安拉和他的信使穆罕默德。"

31岁的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆是摩洛哥后裔，在比利时出生，持有法国国籍。当时他丢弃了身上的自杀式袭击炸弹腰带逃离袭击现场，后来调查人员发现炸弹已经失灵。四个月之后，他在布鲁塞尔被抓获。

如果罪名成立，12名被告可能面临终身监禁的判决。

"世纪审判"

这场围绕巴黎连环恐袭案件的审理工作将持续到2022年5月份，将进行145天的庭审，共有330名律师参与，还有300名受害者出庭作证，包括法国前总统奥朗德。

审理初期主要是处理一些程序问题。 但从9月28日开始，预计约有300名幸存者和受害者亲属将出庭作证。案件相关的卷宗档案共有542卷，总计100万页。

（法新社、美联社等）

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