 “世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2021

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时政风云

“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭

周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。

Frankreich | Prozessauftakt zum Pariser Terroranschlag vom November 2015

巴黎恐袭案开审第一天的法庭

（德国之声中文网） 2015年11月发生在巴黎多个地点的自杀式袭击和枪击事件一共造成了来自26个国家的130人死亡，350人受伤。在袭击发生后不久，极端组织"伊斯兰国"宣布对此负责。

时隔近6年，对袭击事件主要嫌疑人的审理工作在巴黎启动。此案规模巨大，一共有20名被告，其中14人将出庭受审，另有6人缺席审判，其中5人已经死亡。

出庭受审的都有谁？

萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆被视为是袭击事件中唯一没有被击毙的袭击者。在周三的法庭上，身穿黑色体恤衫、佩戴黑色口罩的他在被法官问及职业时，回答称自己是一名"伊斯兰国战士"。

他还强调："这世界上并没有上帝，只有真主安拉和他的信使穆罕默德。"

Salah Abdeslam Gerichtszeichnung

萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆（法庭画像）

31岁的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆是摩洛哥后裔，在比利时出生，持有法国国籍。当时他丢弃了身上的自杀式袭击炸弹腰带逃离袭击现场，后来调查人员发现炸弹已经失灵。四个月之后，他在布鲁塞尔被抓获。

如果罪名成立，12名被告可能面临终身监禁的判决。

"世纪审判"

这场围绕巴黎连环恐袭案件的审理工作将持续到2022年5月份，将进行145天的庭审，共有330名律师参与，还有300名受害者出庭作证，包括法国前总统奥朗德。

审理初期主要是处理一些程序问题。 但从9月28日开始，预计约有300名幸存者和受害者亲属将出庭作证。案件相关的卷宗档案共有542卷，总计100万页。

（法新社、美联社等）

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    连环袭击案

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    在逃的主嫌犯

    血腥恐袭击案首要嫌犯仍未落网。遭国际通缉的这名嫌犯名为阿卜杜勒萨拉姆（Salah Abdeslam），这个26岁的男子出生于布鲁塞尔。巴黎恐袭案的策划人和参与者中有一部分人在布鲁塞尔问题区莫伦贝克居住，或至少同该区有联系。恐怖组织“伊斯兰国”宣布对巴黎恐袭行为负责。

  • Frankreich Trauer für die Opfer der Anschläge Verletzte

    巴黎没有忘记

    伤痕难平

    袭击事件造成１３０人丧生，350人受伤。一些伤者也亲临荣军院，参加仪式。有人伤势未愈，坐着轮椅进入会场。

  • Frankreich Trauer für die Opfer der Anschläge Trauergäste Francois Hollande

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    庄严肃穆

    法国总统奥朗德表示，袭击过后，法国不会陷于“恐惧或仇恨”。距离事件发生已有两个星期，他已与多国领导人举行会面，要求他们提供支持，建立反IS 联盟。

    作者: Nicole Goebel/ 文木


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