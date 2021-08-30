“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭

（德国之声中文网） 2015年11月发生在巴黎多个地点的自杀式袭击和枪击事件一共造成了来自26个国家的130人死亡，350人受伤。在袭击发生后不久，极端组织"伊斯兰国"宣布对此负责。
时隔近6年，对袭击事件主要嫌疑人的审理工作在巴黎启动。此案规模巨大，一共有20名被告，其中14人将出庭受审，另有6人缺席审判，其中5人已经死亡。
出庭受审的都有谁？
萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆被视为是袭击事件中唯一没有被击毙的袭击者。在周三的法庭上，身穿黑色体恤衫、佩戴黑色口罩的他在被法官问及职业时，回答称自己是一名"伊斯兰国战士"。
他还强调："这世界上并没有上帝，只有真主安拉和他的信使穆罕默德。"
萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆（法庭画像）
31岁的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆是摩洛哥后裔，在比利时出生，持有法国国籍。当时他丢弃了身上的自杀式袭击炸弹腰带逃离袭击现场，后来调查人员发现炸弹已经失灵。四个月之后，他在布鲁塞尔被抓获。
如果罪名成立，12名被告可能面临终身监禁的判决。
"世纪审判"
这场围绕巴黎连环恐袭案件的审理工作将持续到2022年5月份，将进行145天的庭审，共有330名律师参与，还有300名受害者出庭作证，包括法国前总统奥朗德。
审理初期主要是处理一些程序问题。 但从9月28日开始，预计约有300名幸存者和受害者亲属将出庭作证。案件相关的卷宗档案共有542卷，总计100万页。
（法新社、美联社等）
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总统的誓言
法国总统奥朗德、法国前总统萨科齐、多名法国政府高级官员、军队高层和遇难者家属参加了这次活动。奥朗德在讲话时誓言打击“伊斯兰国”。
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荣军院
巴黎袭击事件遇难者国家悼念仪式在巴黎的荣军院（Les Invalides）庭园举行，荣军院是拿破仑陵墓所在地。这是法国首次利用该场所为平民遇难者举办悼念活动。
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三色旗飘扬
奥朗德早前向民众发出呼吁，希望人们在举行悼念活动的这一天在房屋建筑上悬挂出法国国旗。图片为荣军院附近的一幢房屋。
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爱国情怀
这张照片摄于仪式开始之前，该名男子身上裹着多面法国国旗现身巴黎共和国广场（Place de la République）。根据“联合新闻网”消息，恐怖袭击案激发了法国人的爱国情怀，自案发后，国旗零售商的业绩大幅增长。
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声援巴黎
袭击事件发生后，法国三色旗也流传在社交网络，一些世界知名的地标也亮灯表示对法国的支持（图为柏林勃兰登堡门）。血腥袭击在法国民众中引起强烈反响。法国征兵部门发言人上周五（11月20日）称，自巴黎恐怖袭击以来，有意入伍的人数是之前的三倍。
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连环袭击案
11月13日晚间，巴黎多地遭到恐怖袭击。遭到血洗的包括市中心能容纳1500名观众的巴塔克兰音乐厅（Bataclan concert hall）。事发时该音乐厅内正举行一场美国摇滚乐队“Eagles of Death Metal”音乐会，据称当晚门票销售一空。图片摄于音乐会遭袭前夕。
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在逃的主嫌犯
血腥恐袭击案首要嫌犯仍未落网。遭国际通缉的这名嫌犯名为阿卜杜勒萨拉姆（Salah Abdeslam），这个26岁的男子出生于布鲁塞尔。巴黎恐袭案的策划人和参与者中有一部分人在布鲁塞尔问题区莫伦贝克居住，或至少同该区有联系。恐怖组织“伊斯兰国”宣布对巴黎恐袭行为负责。
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伤痕难平
袭击事件造成１３０人丧生，350人受伤。一些伤者也亲临荣军院，参加仪式。有人伤势未愈，坐着轮椅进入会场。
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庄严肃穆
法国总统奥朗德表示，袭击过后，法国不会陷于“恐惧或仇恨”。距离事件发生已有两个星期，他已与多国领导人举行会面，要求他们提供支持，建立反IS 联盟。
作者: Nicole Goebel/ 文木