世界Emoji日到了！全球最热表情符号是哪个？

比心、眨眼、竖起大拇指、捂住眼睛的猴子……表情符号Emoji已经成为一种全球性的语言。本周三（7月17日）是世界表情符号日。2023年全球最夯的Emoji是哪个？哪个表情“已失宠”，哪个Emoji又被经常用错？德国人有多常用表情符号呢？

（德国之声中文网）每年7月17日是世界表情符号日，在网络时代，Emoji早已是人们沟通时常用的元素，在德国，超过80%的人使用表情符号。几乎每五个人中就有一人发出的每一条消息中都会使用表情符号，31%的人在大多数消息中使用表情符号，24%的人在少数消息中使用表情符号。根据德国IT行业联合会Bitkom委托进行的一项代表性调查得出这样的结果。

虽然使用Emoji有时可能比文字更能直接表达心情感受，但也有可能让对方不明所以。逾1000名16岁以上的受访者参加了这次调查，结果显示，超过一半的人时不时会因为对方发来的表情符号而感到困惑：“56%的人曾因在对话中的表情符号感到困惑，而在16至29岁的人群中，这一比例甚至达到73%。”

在德国，表情符号仍主要用于私人场合。98% 的受访者表示，他们与朋友、熟人和家人交流时会使用表情符号。29% 的受访者也在职场，比如与同事交流时使用表情符号，但也有 19% 的受访者在与上司沟通时使用表情符号。

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表情符号家族每年都在不断壮大，今年9月新加入的符号包括指纹、铲子和代表疲惫的有眼袋的脸。不同年龄段对表情符号的选择也大相径庭，出现“表情符号”代沟。比如常用的“微笑”表情，在一些人眼中它代表善意亲近，或是开心，但在年轻人的网络预警，可能代表了不屑的“呵呵”，或是皮笑肉不笑。还有水蜜桃，或者茄子，玉米，在年轻人看来，它们多了另一层含义，可能暗示臀部，或是男性性器官。Z世代经常使用 “大声哭出来”、“骷髅头和交叉骨 ”和 “火 ”等表情符号，而 “竖起大拇指”、“好的 ”手势和 “红心 ”等经典表情符号则被认为很土，老派和过时。

那么，全球被用的最多的表情符号是哪个？根据表情图标百科Emojipedia统计出2023年最受欢迎的Emoji

，前五名分别是：笑到哭（Face with Tears of Joy），笑翻了（Rolling on the floor laughing），爱心（Red Heart），双手合十（Folded hands），大哭（Loudly crying）。

（德新社，法新社等）

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