世界首个“终身禁烟令”在新西兰夭折

（德国之声中文网）新西兰原本被视为“领先世界的禁烟法案”还是“胎死腹中”。刚刚就职不久的总理拉克森（Christopher Luxon）所领导的保守派执政联盟在周三到周四夜间通过一项紧急程序，废除了由上一届政府制定的禁烟令。据称，政府希望通过废除禁烟令，为之前许诺的减税政策提供资金。

2022年底，在来自工党的总理阿德恩领导下，新西兰通过了一项具有划时代意义的禁烟令，该法案禁止所有2009年之后出生的人都不允许购买香烟。这样就可以避免青少年受到烟草的诱惑，阻止他们尝试吸烟。

新西兰总理拉克森

此外，该法案还规定要降低香烟中的尼古丁含量。到2025年新西兰应该基本上实现无烟。吸烟是新西兰人最常见的致死原因。按原计划，该法案应该从今年的7月份开始逐步生效实施。

毛里人受影响最大

与其他群体相比，新西兰原住民毛里人吸烟的比例特别高。据研究，新西兰每天吸烟的成人比例约8%，毛里人则有20%。毛里人女性最常见的死因是肺癌。

为什么毛里人吸烟的比例更大，原因是多样的。新西兰医学期刊指出，毛里人仍是社会弱势群体：收入更低，教育水平更差。这些是与生活方式及健康相关的因素。此外，19世纪，烟草还成为毛里人与非毛里人之间常见的交换物资，这也导致原住民广泛吸烟。

新西兰副卫生部长科斯特洛（Casey Costello）表示，政府致力于减少吸烟率，但选择采取不同的监管方法来减少吸烟造成的危害，同时许诺将尽快提出有助于吸烟者戒烟的举措，并收紧对于电子烟的规定。

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“烟草业将会欢呼胜利，因为他们说服了那些和产业界过从甚密的执政党派，从而将自己的议程付诸实施”，非政府组织新西兰健康联盟（Health Coalition Aotearoa）表示，“把烟草业的营利置于新西兰人民的健康之上，这完全是不负责任的做法。”

（德新社）

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