世界银行：2024年全球经济继续趋缓

（德国之声中文网）受新冠疫情、俄乌战争以及随之而来的通货膨胀和利率上升的影响，2020年至2024年的五年，有可能将是过去三十年来经济表现最为糟糕的五年。

世界银行在其最新发布的《全球经济展望》中称，今年全球经济生产总值可能会实现2.4%的增长，而相比之下，2023年，全球经济增长为2.6，2022年为3.0%，而随着疫情结束，2021年则出现了6.2%的反弹。

世界银行副首席经济师科赛（Ayhan Kose） 对媒体表示，这一发展态势将可能使2020至2024年的五年期经济增长低于2008年全球金融危机以及上世纪九十年代的亚洲金融危机导致的经济衰退时期。

世界银行表示，抛去受疫情影响，经济严重萎缩的2020年不计，今年将是2009年全球经济危机以来，经济增幅最低的一年。

世界银行预计，2025年全球经济增长将略高于2.7%，但与去年6月发布的3.0%的预估值相比，仍有所下调。下调预估值的基础是对发达经济体增长放缓的担忧。

世界银行认为，由于地缘政治冲突阻碍了经济的发展，在2030年消除极端贫困现象的目标看来已经无法实现。

世界银行集团首席经济学家吉尔（Indermit Gill）在一份声明中称："如果不进行重大的调整和改变，本世纪二十年代将以错失机会的十年而被载入史册。"他说：短期内，经济将继续处于疲软状态，这将使发展中国家，尤其是那些贫困国家陷入困境，债台高筑造成瘫痪，大约三分之一的人口将无法获得足够食物。"

美国消费强劲

2023年全球经济增长比去年六月的预估值高出了0.5个百分点，原因是美国的消费支出的强劲表现。

世界银行称，美国经济在2023年实现了2.5%的增长，比六月的预估值高出了1.4%。世界银行预计今年美国经济增长将降至1.6%，因为限制性的货币政策将对经济活动起到遏制作用。

世界银行认为欧元区的经济发展前景相对暗淡，今年只能实现0.7%的经济增长，而受能源价格上涨的影响，去年欧元区的经济增长只有0.4%。由于欧元区贷款限制被进一步收紧，世界银行将去年六月发布的欧元区2024年预估值下调了0.6个百分点。

中国经济继续疲软

中国经济增速趋缓。世行预计2024年中国经济增长将降至4.5%。刨除2020和2022两个受疫情严重冲击的年份不计，2024年将是过去三十年来经济增速最低的一年。

由于内需低迷以及房地产行业持续危机，这一预估值比去年六月发布的预估值下调了0.1个百分点。而2025年的经济增长则有可能会进一步下滑至4.3%。

科赛表示："总体而言，中国经济增速趋缓是经济发展潜力开始下降的表现。由于老龄化、人口萎缩、债务增长遏制投资，从某种意义上讲，生产力提升的机会正在降低。"

总体而言，新兴市场和发展中国家预计将实现3.9%的增长，低于2023年的4%。比2010年代的平均水平下降了一个百分点。这一增长速度将无法抵消贫困人口的增长。世界银行表示，截至2024年底，发展中国家的四分之一以及40%低收入国家的民众将比2019年疫情之前变得更加贫困。

促进投资

世界银行表示，促进新兴市场和发展中国家的经济增长的一个重要途径就是加快每年2.4万亿美元的投资，以便帮助上述国家实现向清洁能源的转型以及应对气候变化带来的影响。

世界银行通过研究发现，每年增加4%的投资，将有利于促进人均收入的增长、推动制造业和服务业的发展，并改善相关国家的财政状况。但为了实现上述目标，通常需要进行一系列的改革措施，包括通过结构改革，扩展边境贸易和资金流动，并改善财政和货币政策的框架条件。

（路透社）

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