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世界银行

为发展中国家资本项目提供贷款的联合国系统国际金融机构。

总部位于美国华盛顿，行长通常都由美国人担任。

04.03.2020 *** WASHINGTON, DC - MARCH 04: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a joint press conference with World Bank Group President David Malpass on the recent developments of the coronavirus, COVID-19, and the organization's response on March 4, 2020 in Washington, DC. It was announced yesterday that the Annual Spring Meetings held by the IMF and World Bank in Washington, DC have been changed to virtual meetings due to concerns about COVID-19. Samuel Corum/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

IMF董事会力挺 格奥尔基耶娃获准留任 12.10.2021

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃被指控担任世界银行首席执行官期间，曾操纵数据偏袒中国，经过一场马拉松式会议後，IMF执行董事会对作出支持其总裁的决定。
04.03.2020 *** WASHINGTON, DC - MARCH 04: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a joint press conference with World Bank Group President David Malpass on the recent developments of the coronavirus, COVID-19, and the organization's response on March 4, 2020 in Washington, DC. It was announced yesterday that the Annual Spring Meetings held by the IMF and World Bank in Washington, DC have been changed to virtual meetings due to concerns about COVID-19. Samuel Corum/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

IMF总裁卷入假造中国数据丑闻 遭英媒抨击应下台 24.09.2021

现任IMF总裁格奥尔基耶娃日前遭指控曾施压员工调整数据，以提升中国在一项经济报告中的排名。英国《经济学人》社论重砲指责格奥尔基耶娃，认为她应辞职来维护国际金融机构的信誉。
05.02.2020 FILE PHOTO: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican, February 5, 2020. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

IMF总裁遭控提高中国排名 世银停发《营商环境报告》 17.09.2021

世界银行表示，将停止发布有关国家投资环境的《全球营商环境报告》，原因是根据一项调查显示，有世行高层官员为提高中国在 2017 年的排名而向员工施压，详情为何？
08.11.2018, China, Qingdao: In einem Hafen liegen Containerschiffe an einem Kai mit Containerbrücken. Trotz des Handelskrieges mit den USA haben die chinesischen Ausfuhren auch im Oktober wieder unerwartet stark zugelegt. Chinas Zoll berichtete am Donnerstag in Peking einen Anstieg der Exporte in US-Dollar berechnet um 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. (Zu dpa Trotz Handelskriegs mit USA: Chinas Außenhandel boomt) Foto: Yu Fangping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

世界银行：中国经济今年有望增长8,5% 29.06.2021

根据世界银行的一份预测报告，今年中国经济强劲复苏势头可能超过预期，增长幅度或达到8,5%。
US President Donald Trump speaks during the daily briefing on COVID-19 in the Rose Garden of the White House in Washington, DC on March 30, 2020. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

特朗普伸援手助欧 世银吁各国勿限制物资出口 31.03.2020

面对不断攀升的新冠疫情，全球各国都面临医疗用具短缺的状况。 然而，美国总统特朗普周一却宣布已同意捐赠大量医疗物资给欧洲三国，还说此举让意大利总理非常开心。 与此同时，世界银行呼吁各国避免阻断重要医疗物资的全球流通。
FILE PHOTO: Federal Reserve Chair Jerome Powell holds a news conference following the Federal Reserve's two-day Federal Open Market Committee Meeting in Washington, U.S., July 31, 2019. REUTERS/Sarah Silbiger/File Photo

美联储紧急降息 世银释出120亿抗疫 04.03.2020

新冠疫情已然对经济造成冲击，甚至可能比2008年金融危机还要严重。美国采取了几项措施缓解，世界银行也释出紧急资金，希望帮助各国度过难关。
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世银下调全球经济增长 贸易战影响中国前景 09.01.2020

世界银行表示，2019年是自10年前全球金融危机以来经济增长最疲软的一年。 2020年虽然略有改善，但仍容易受到贸易和地缘政治紧张局势不确定性的影响。
FILE PHOTO: Workers walk by the perimeter fence of what is officially known as a vocational skills education centre, under construction in Dabancheng in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China September 4, 2018. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

德语媒体：世界银行资助新疆拘禁？ 12.12.2019

香港监警会请来的五位外籍专家”撂挑子“，世界银行涉嫌资助新疆监控计划。
THE CANADIAN PRESS 2019-12-03. Prime Minister Justin Trudeau, not shown, meets U.S. President Donald Trump at Winfield House in London on Tuesday, Dec. 3, 2019. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick URN:48770517 |

特朗普：“世界银行为什么要借给中国钱？” 07.12.2019

美国政府希望世界银行停止向中国发放低息贷款。美国总统特朗普称，作为世界第二大经济体的中国，不应该再获得财政援助。他在推特上写道：中国不缺钱。
11.10.2019 Treasury Secretary Steven Mnuchin announces the threat of sanctions on Turkey in the Briefing Room of the White House in Washington, Friday, Oct. 11, 2019. The White House is putting Turkey on notice that it could face new powerful sanctions and the US. will shut down the Turkish economy if Ankara goes too far in its incursion against the Kurds in northern Syria. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

中国获世行巨额贷款 遭美国批评 06.12.2019

不顾美国财长姆努钦的反对，世界银行批准以优惠条件向中国提供高额贷款。
This picture taken on June 26, 2017 shows a Muslim man arriving at the Id Kah Mosque for the morning prayer on Eid al-Fitr in the old town of Kashgar in China's Xinjiang Uighur Autonomous Region. The increasingly strict curbs imposed on the mostly Muslim Uighur population have stifled life in the tense Xinjiang region, where beards are partially banned and no one is allowed to pray in public. Beijing says the restrictions and heavy police presence seek to control the spread of Islamic extremism and separatist movements, but analysts warn that Xinjiang is becoming an open air prison. / AFP PHOTO / Johannes EISELE / TO GO WITH China-religion-politics, FOCUS by Ben Dooley (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

世银终止资助新疆职业学校 专家批治标不治本 12.11.2019

世界银行周一宣布，有鉴于八月底媒体报导中国政府涉嫌运用世界银行的贷款在新疆大量购买防暴与维安设备，将缩减一项资助中国职业学校的贷款项目。然而，专家与人权组织却质疑世界银行做的仍不够。
(FILES) This file photo taken on June 4, 2019 shows a facility believed to be a re-education camp where mostly muslim ethnic minorities are detained, north of Akto in China's northwestern Xinjiang region. - In China's Xinjiang, a northwest region tightly controlled by police, authorities have created a parallel universe for tourists and locals -- a place where travellers sightsee just a stone's throw from internment camps. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH: China-rights-tourism-Xinjiang, FEATURE by Eva XIAO

世银贷款资助再教育营? 世银: 尚未找到证据 28.08.2019

世界银行于2015年批准了一项5000万美元的贷款申请，主题是中国新疆的职业教育，预计改善4.9万青年职业训练与就业机会。然而，最新消息怀疑资金被转用购买防暴与维安设备，世界银行为此出面回应。
USA - Washington DC: Flaggen aller Mitgliedsstaaten des Internationalen Waehrungsfonds im Buerogebaeude der Weltbank - 08.10.2008 ullstein bild - JOKER/Lohmeyer

布雷顿森林体系的后继者们面对顶头风 27.07.2019

75年前，国际社会首次寻求全球经济共同框架。今天，在布雷顿森林创建的世界银行、国际货币基金组织和世贸组织等一类多元机构情况如何？
WASHINGTON, USA - October 13: Director of the IMFÄôs European Department, Poul Thomsen holds a press conference during the 2017 IMF and World Bank annual meetings in Washington, United States on October 13, 2017. Samuel Corum / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

IMF呼吁德国多花钱 中国控放贷 13.04.2019

世界银行和国际货币基金组织正在华盛顿召开春季年会。对于在欧洲各国中“一枝独秀”的德国，IMF呼吁加大投资和支出。而中国大举放贷的做法也成为讨论话题。
ARCHIV - 06.02.2019, USA, Washington: Ökonom David Malpass lächelt nachdem er von US-Präsident Trump auf einer Pressekonferenz als neuen Präsidenten der Weltbank vorgeschlagen wurde. Malpass ist erwartungsgemäß zum neuen Präsidenten der Weltbank ernannt worden. Das teilte die Bank am Freitag in Washington mit. Die Amtszeit von Malpass beträgt fünf Jahre. Er war der einzige Kandidat für das Amt. Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

世界银行新行长在争议声中走马上任 06.04.2019

国际金融机构的批评者戴维·马尔帕斯已被批准成为世界银行新任行长。批评人士说，他过去的业绩显示他没有资格担任此职。
February 6, 2019*** 06.02.2019, USA, Washington: US-Präsident Donald Trump (r) reicht Ökonom David Malpass die Hände, nachdem er ihn als neuen Präsidenten der Weltbank vorgeschlagen hat. Foto: Evan Vucci/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

反多边体系人士被提名世行行长 06.02.2019

马尔帕斯此前对世行批评意见不少，部分还与中国有关。批评人士认为，特朗普提名这个人接任世行行长，是意图削弱多边机构的又一个动作。
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