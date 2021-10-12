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为发展中国家资本项目提供贷款的联合国系统国际金融机构。
总部位于美国华盛顿，行长通常都由美国人担任。
国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃被指控担任世界银行首席执行官期间，曾操纵数据偏袒中国，经过一场马拉松式会议後，IMF执行董事会对作出支持其总裁的决定。
现任IMF总裁格奥尔基耶娃日前遭指控曾施压员工调整数据，以提升中国在一项经济报告中的排名。英国《经济学人》社论重砲指责格奥尔基耶娃，认为她应辞职来维护国际金融机构的信誉。
世界银行表示，将停止发布有关国家投资环境的《全球营商环境报告》，原因是根据一项调查显示，有世行高层官员为提高中国在 2017 年的排名而向员工施压，详情为何？
根据世界银行的一份预测报告，今年中国经济强劲复苏势头可能超过预期，增长幅度或达到8,5%。
面对不断攀升的新冠疫情，全球各国都面临医疗用具短缺的状况。 然而，美国总统特朗普周一却宣布已同意捐赠大量医疗物资给欧洲三国，还说此举让意大利总理非常开心。 与此同时，世界银行呼吁各国避免阻断重要医疗物资的全球流通。
新冠疫情已然对经济造成冲击，甚至可能比2008年金融危机还要严重。美国采取了几项措施缓解，世界银行也释出紧急资金，希望帮助各国度过难关。
世界银行表示，2019年是自10年前全球金融危机以来经济增长最疲软的一年。 2020年虽然略有改善，但仍容易受到贸易和地缘政治紧张局势不确定性的影响。
香港监警会请来的五位外籍专家”撂挑子“，世界银行涉嫌资助新疆监控计划。
美国政府希望世界银行停止向中国发放低息贷款。美国总统特朗普称，作为世界第二大经济体的中国，不应该再获得财政援助。他在推特上写道：中国不缺钱。
不顾美国财长姆努钦的反对，世界银行批准以优惠条件向中国提供高额贷款。
世界银行周一宣布，有鉴于八月底媒体报导中国政府涉嫌运用世界银行的贷款在新疆大量购买防暴与维安设备，将缩减一项资助中国职业学校的贷款项目。然而，专家与人权组织却质疑世界银行做的仍不够。
世界银行于2015年批准了一项5000万美元的贷款申请，主题是中国新疆的职业教育，预计改善4.9万青年职业训练与就业机会。然而，最新消息怀疑资金被转用购买防暴与维安设备，世界银行为此出面回应。
75年前，国际社会首次寻求全球经济共同框架。今天，在布雷顿森林创建的世界银行、国际货币基金组织和世贸组织等一类多元机构情况如何？
世界银行和国际货币基金组织正在华盛顿召开春季年会。对于在欧洲各国中“一枝独秀”的德国，IMF呼吁加大投资和支出。而中国大举放贷的做法也成为讨论话题。
国际金融机构的批评者戴维·马尔帕斯已被批准成为世界银行新任行长。批评人士说，他过去的业绩显示他没有资格担任此职。
马尔帕斯此前对世行批评意见不少，部分还与中国有关。批评人士认为，特朗普提名这个人接任世行行长，是意图削弱多边机构的又一个动作。
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