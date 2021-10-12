IMF总裁遭控提高中国排名 世银停发《营商环境报告》

世界银行表示，将停止发布有关国家投资环境的《全球营商环境报告》，原因是根据一项调查显示，有世行高层官员为提高中国在 2017 年的排名而向员工施压，详情为何？