 世界银行新行长在争议声中走马上任 | 经济纵横 | DW | 06.04.2019

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经济纵横

世界银行新行长在争议声中走马上任

国际金融机构的批评者戴维·马尔帕斯已被批准成为世界银行新任行长。批评人士说，他过去的业绩显示他没有资格担任此职。

David Malpass zum neuen Präsidenten der Weltbank bestimmt (picture-alliance/dpa/E. Vucci)

针对戴维·马尔帕斯（David Malpass）的批评声音不少（资料图片）

（德国之声中文网）  世界银行执行董事会周五（4月5日）一致批准戴维·马尔帕斯（David Malpass）为第13任世行行长。

这位63岁的美国财政部高级官员将于下周二开始他的世行行长5年任期。前任行长金墉今年1月突然宣布提前3年卸任

马尔帕斯曾作为经济顾问加入特朗普的总统竞选活动，随后出任美国财政部负责国际事务的副部长。

马尔帕斯一直是世界银行及其姊妹组织国际货币基金组织的批评者。他认为这些国际金融机构在贷款过程中存在"腐败"行为，并指责中国得到太多贷款，挤占了更多贫穷国家应该享有的信贷市场。

从批评者到掌舵人

然而，马尔帕斯在美国财政部的职位上帮助世行在去年赢得支持增加资金130亿美元，并在推进债务透明度方面发挥了作用。

马尔帕斯在周五当选后致信世界银行职员说，世界上还有7亿人生活在赤贫之中，很多人的生活水平从未提高。

"面对这些挑战，我们的两大目标--消除极端贫困和实现共同繁荣--比以往任何时候都更加重要。" 马尔帕斯在信中写道，"世行财力雄厚，配备先进，人才济济，必将取得成功。"

他真的合格吗？

批评人士称，马尔帕斯没有资格胜任此职--他在曾经的职位上未能预见2008年全球金融危机；而且他曾经反对美联储的救市政策，而事实证明那些政策成功避免了全球经济萧条。当时，他担任华尔街投行贝尔斯登（Bear Stearns）的首席经济学家。

二战后国际金融机构成立以来，一直是美国人担任世界银行的领导者，而欧洲人则领导国际货币基金组织。

张平/任琛（法新社、美联社、路透社）

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