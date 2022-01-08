世界银行：新冠持续蔓延 全球经济失去动力

新冠疫情造成的持续不确定性以及收入不均是2022年全球经济增长预估将放缓的两大原因。根据世界银行的报告，去年的经济产出的增长还不足以稳住步伐。
（德国之声中文网）新冠疫情打乱了全球各地的生活，严重冲击经济及全球供应链。工厂和商店暂时关闭，许多工人被迫流落街头，贫困现象加剧。
2021年，全球许多国家开始学会了应对新冠疫情造成的巨变。根据世界银行周二（1月11日）发布的"全球经济展望"报告，去年全球增长率约为5.5%。
在难以预测的新冠疫情走向、供应链问题和政府的资助减少下，世界银行预测，2022年全球增长将大幅放缓，只能达到4.1%，2023年甚至只有3.2%。鉴于极度高昂的运输成本和高通胀率，世银对近期的展望更为悲观，尤其是在食品和能源方面。
世界银行预计，大多数的经济增长将发生在美国、欧盟、澳洲、日本、韩国和以色列等发达经济体，有望恢复至疫情前的增长和产出水平。另一方面，鉴于其较低的疫苗接种速度、收紧的财政和货币政策，以及大流行病带来的更持久的创伤，新兴市场和发展中经济体（EMDE）大多将落于人后。简而言之，这些国家需要更多疫苗，而且许多人已经捉襟见肘没有回旋余地。
阻碍经济复苏的最大障碍是不确定性。尽管疫苗供应提高，但德尔塔（delta)和奥密克戎（omicron)等新型病毒变种的出现可能在几周内就扰乱生活，导致封城或关闭边境。
世界银行也对各国政府前所未有的高额支出感到担忧，这些支出主要被用于刺激经济。事实上，一些政府确实承担了巨额债务。2020年，全球债务占世界生产总值的263%，达到50年来最高水平。
而新兴市场和发展中经济体再次处于劣势。许多国家陷入债务困境，部分甚至已经违约。这势必将导致不利的信贷条件，或根本没有更多的信贷额度。这些国家可能面临更高的利率、通货膨胀和不利的汇率。
此外，世界银行也担忧收入不均将加剧。女性、缺乏一技之长者或非正式雇员等低收入群体将受到最大冲击。报告认为，今年将有1亿多人会因为新冠疫情陷入极端贫困。与此同时，随着科技公司股票和资产价值创新高，富者将变得更富。世界银行行长马尔帕斯（David Malpass）警告，不平等的加剧可能导致社会不满，特别是在发展中国家。
世银正在推动向较贫穷国家提供更多债务减免或债务重组。该行认为，只有让这些国家摆脱沉重债务，他们才能着眼于健康、公共服务、教育、基础建设和经济增长。
世界银行预计，2022年至2023年，除了东南亚和太平洋地区外，所有EMDE地区的增长将恢复到疫情爆发前10年的平均水平。尽管有这样的增长，上述地区的产出仍将低于疫情前的趋势。
整体而言，撒哈拉以南非洲五分之二的经济体，以及50%以上的东亚、太平洋、拉丁美洲、加勒比、中东和北美经济体"2023年人均GDP仍将低于2019年".
富裕国家则无需长时间等待复苏。世界银行预测，2023年富裕国家的年产量将回到疫情前的水平。
德国因掌握大量资金可用于经济刺激措施，也能更好地管理新冠疫情连锁反应，前景看来相当乐观。由于疫苗接种率相对较高，在低迷的冬季和当前的新冠感染潮结束后，德国经济有望强劲复苏。
德国伯克勒基金会宏观经济学家杜连（Sebastian Dullien）对德国之声表示，"所有复苏所需的要素都已准备就绪"。政府唯一要做的是"保护企业不至于在冬季破产"。
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