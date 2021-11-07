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一项由联合国支持、联合国教育科学文化组织负责执行的国际公约建制，以保存对全世界人类都具有杰出普遍性价值的自然或文化处所为目的。
世界遗产分为自然遗产、文化遗产和复合遗产三大类。
德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
施派尔（Speyer）、美因茨（Mainz ）和沃姆斯（Worms）曾是犹太学术的历史中心，新近被列入世界遗产名录。下日尔曼防线也有望列入，只待最终决定。
联合国教科文组织（UNESCO）正在更新世界遗产名单。在新增加的世界遗产中，德国多个城市和中国的泉州榜上有名。
利物浦周三被联合国教科文组织从世界遗产名录中剔除，原因是新建筑破坏了其维多利亚时代码头的历史特色。这个英国港口城市成为第三个被从该名单中剔除的地点。
联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员坚持建议将大堡礁列入《濒危世界遗产名录》，并称这是一种“行动呼吁”。为了防止大堡礁被列入濒危名单，澳洲政府在此次世界遗产大会前邀请了多国驻澳州大使到大堡礁进行浮潜。
世界文化遗产威尼斯仰赖旅游业。然而，巨大的游轮们正在危及这座历史悠久的泻湖城的根基。因此，大型的游轮很快将不得入港。
树皮衣是乌干达的一项独特传统工艺，也是世界非物质文化遗产。在乌干达西南部村庄，村民们循环利用树木制作“可再生布料”，发展永续新时尚。
澳洲媒体称，中国在联合国教科文组织下属的世界遗产委员会“偷袭”大堡礁，建议将其列为“濒危”。然而也有澳洲环境专家认为这是政府在推诿责任。
联合国教科文组织，生日快乐！这个机构成立的75年之间，将全球近170个国家的逾1000处古迹列为世界文化遗产。这些要得到妥善保护的地方也是值得一去的旅游胜地。
宏伟的圆顶建筑，浓厚的历史底蕴——圣索菲亚大教堂既是伊斯坦布尔的地标建筑，也是两大宗教的历史见证。而不久前土耳其最高行政法院的判决使总统埃尔多安将其重新改为清真寺的愿望将得以实现。
2017年，那不勒斯风味的披萨被联合国教科文组织列为世界遗产。但是由于爆发新冠病毒疫情，披萨店关闭。因此披萨师傅和粉丝们便开始各显其能。
比利时阿尔斯特市的嘉年华因为受到反犹太主义的指控，遭联合国教科文组织从非物质文化遗产名录剔除。该市市长澄清阿尔斯特并非反犹太主义，未来也永远是嘲弄与讽刺之都。
日本国宝级文物冲绳首里城周四凌晨遭遇大火，主要建筑被付之一炬。过去几年，全球各地有多处世界文化遗产遭到“火吻”。
在德国，咖喱香肠是最受欢迎的大众快餐。如今它已经有70年的历史。有人甚至认为，德国的这一著名“国民小吃”应该被列入世界文化遗产。
7月5日至7月7日，联合国教科文组织世界文化遗产委员会将公布被列入世界文化遗产目录的新项目名单。目前共有38个申遗项目进行角逐。我们就来介绍一下其中的几个项目。
从大堡礁到壮丽雄伟的冰川，越来越多的游客选择去参观游览那些在气候变化中遭到严重破坏和威胁的景点。然而游客的增多反而进一步加快了这些美丽景观消失的速度。
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