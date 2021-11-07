圣索菲亚大教堂：汇聚两大宗教文化的世界遗产

宏伟的圆顶建筑，浓厚的历史底蕴——圣索菲亚大教堂既是伊斯坦布尔的地标建筑，也是两大宗教的历史见证。而不久前土耳其最高行政法院的判决使总统埃尔多安将其重新改为清真寺的愿望将得以实现。