世界足球先生“魔笛”的故事

（德国之声中文网）他没有纹身，不用发胶，也很少听说过有关他的绯闻。他的中分头显得甚至古板。在当下的足球世界里，莫德里奇仿佛不合时宜。

担任克罗地亚国家足球队队长的他，身高只有1米72，沉默寡言，但却非常机智。他说，不喜欢记者会和接受采访，除了赛场，不愿人们注意到他。他曾对《世界报》说，很不情愿谈论自己。

"克罗地亚有史以来的最佳球员"

到了球场，被中国球迷称为"魔笛"的莫德里奇立刻成了另一个人，运筹帷幄，指挥全局。他曾说，"战争，难民营的生活，锻炼了我。"1991年克罗地亚爆发战争后，他便随家人离开了故乡。在皇马不被淘汰，已并非简单。他的队友都钦佩地管这名身穿10号球衣的队员为"小马"，这是对他速度和球艺的肯定。莫德里奇既是一名冲锋陷阵的士兵，也是一位技艺精湛的大师。他最拿手的是让对方措手不及的长传，常常一传就是30米或40米远。

对皇马中场的这名球星而言，这次奖励只是今年以来众多奖项中的一个。莫斯科世界杯结束时，虽然没有率队战胜法兰西获得世界冠军，但莫德里奇却荣获金球奖，不久前，他还刚刚受到欧足联授予的今年度"最佳球员"赞誉。

卢卡与教父

莫德里奇在足球场上的出色表现，让人们淡忘了他为马米奇（Mamic）一案出庭作伪证而掀起的轩然大波。这是莫德里奇的第二个故事。

因2008年从萨格勒布俱乐部转换到托特纳姆热刺队俱乐部（Tottenham），莫德里奇接受了法庭问讯。他开始时说，同当时萨格勒布俱乐部老板签协议分享了转会费，但后来，他收回了这一说法，突然间，他对那些存有道德疑问的协议不再有清晰的记忆。在法庭作假证是犯罪行为，量刑可至6年监禁。奧西耶克法院认为，马米奇兄弟在多个球员转会生意中，侵吞约1500万欧元，偷税漏税约160万欧元，对此罪证确凿。该案主犯扎德拉夫科·马米奇（Zdravko Mamic）被称为"克罗地亚足球的教父"，为躲避关押，他逃到邻国波黑共和国。对他的判决迄今未能生效。

莫德里奇：被追捧，被人骂

无人不对克罗地亚国家足球队队长的超人技艺佩服至极，然而，法庭上令人惊异的表现，却又让人们对其的好感大打折扣。许多粉丝对莫德里奇前后不一的表述很不理解，也质疑其同马米奇之间并不明朗的关系。

马米奇案出现奇迹般反转的第二天，有人扎达市（Zadar）树起对莫德里奇表示不满的标语牌。当年，作为战争难民，6的他同家人借住在这家旅馆里，现在，旅馆的墙上有人写上了："卢卡，你会永远记住这天。"

2018世界杯的荣耀 冠军:法国队 「高卢雄鸡」最后以4比2踢走克罗地亚，在暌违20年后夺得队史上第二座世足赛冠军。

2018世界杯的荣耀 亚军:克罗地亚 「格子军团」杀入决赛。虽败犹荣。家乡球迷难掩失望泪水，但仍以这群国家英雄为荣，替他们热烈欢呼。

2018世界杯的荣耀 季军:比利时 比利时「黄金世代」获得季军，创下队史最佳成绩。首都布鲁塞尔狂欢，迎接球员凯旋归国。

2018世界杯的荣耀 最佳新人:法国球员姆巴佩 法国年仅19岁天才足球员姆巴佩在球场上抢尽锋头。他是史上第三年轻世足决赛出赛球员，也是第二年轻的决赛进球球员。

2018世界杯的荣耀 金靴奖:英格兰队长肯恩 肯恩以总进球数6球拿下金靴。当中3个是12码罚球、1球是折射球，2球是角球头槌。不过其中5球是对垒实力较低的突尼斯和巴拿马拿下，遭评论质疑不甚光彩。

2018世界杯的荣耀 金手套:比利时门将库尔图瓦 世足冠军战高比分让法、克门将与金手套绝缘。库尔图瓦是史上第2位没有打进决赛的获奖者。

2018世界杯的荣耀 金球奖:克罗地亚球员莫德里奇 莫德里奇带队杀进决赛，让克罗地亚成为大黑马。不论射门、助攻、出场时间和跑动距离都领先群雄。不过错失冠军，也让他成为「悲剧英雄」。领奖时满面愁容。

2018世界杯的荣耀 荣耀背后的感人拥抱 颁奖台上克罗地亚总统吉塔诺维奇不捨金球奖得主莫德里奇神经落寞，给了他一个大大的拥抱。一旁的国际足总主席、俄罗斯总统普京和法国总统马克龙也动容。

2018世界杯的荣耀 最棒世足举办国:俄罗斯 虽然各界在世足举办前和期间对俄罗斯多有批评。但国际足总主席说这是「有史以来最好的一届」。国际特赦组织也肯定本次世界杯为俄国带来的正面影响。 作者: 夏立民



爱国主义至上

奥地利格拉茨市（Graz）的南东欧研究中心的布伦廷（Dario Brentin）认为，一方面，人们习惯期待出色的运动员也是榜样，是学习的典范，另一方面，"莫德里奇被看作是腐败与裙带关系作为支撑的、由马米奇运作的克罗地亚足球机器里一个小小齿轮。正是在这个意义上，他的错误基本上受到原谅。"

对于莫德里奇个人而言，他是矛盾的体现。克罗地亚国家足球队获得的巨大成功让人沉浸在欢乐的海洋中，对国家的自豪感油然而生，这是更主要的一面。这些年来，运动员是该国最好的大使，政界深知这一点并将其利用，同战功赫赫的国家足球队在一起，何乐而不为。

随着莫德里奇当选，一个时代宣告结束。过去十年间，这一头衔在C罗和梅西之间轮流替换。由此，莫德里奇书写了克罗地亚的体育历史。网络杂志Telesport写道，将他推选为世界足球先生是释放出的绝对正确的信号，虽然人们对他的证词仍然存有疑惑以及难以理解同马米奇家族的关系，原因很简单，"像莫德里奇这样的运动员，仿佛代表了当今足球的另一面。"