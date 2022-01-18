 世界足球先生不再为华为做广告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2022

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新闻广角

世界足球先生不再为华为做广告

世界足球先生莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）宣布终止同中国赞助商华为的合作。有报道称，俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争后，华为正在帮助俄罗斯改善网络，以增强其防范网络攻击的能力。

Deutschland Robert Lewandowski

（德国之声中文网）莱万多夫斯基的顾问扎维斯拉克（ Tomasz Zawislak）周一对法新社表示："我们今天已经做出决定，莱万多夫斯基将停止同华为的市场营销协定。"

扎维斯拉克表示，我们将停止一切相关的广告活动。不过，这位顾问并没有说明停止同华为合作的原因。此前波兰媒体报道称，莱万多夫斯基宣布中断同华为的合作和英国《每日电讯报》的一篇报道有直接关系。相关报道称，华为正在帮助俄罗斯抵御亲乌克兰黑客团体发动的网络攻击。

The Best FIFA Football Awards | Robert Lewandowski FC Bayern München Weltfußballer

2020年，莱万多夫斯基获世界足联最佳球员奖杯。

华为方面也向法新社证实了中断同莱万多夫斯基合作的消息。与此同时，华为波兰分部则表示，《每日电讯报》的相关报道为"假消息"。

莱万多夫斯基是波兰国家队球员，目前效力于德甲的拜仁慕尼黑队。今年二月底客场对阵法兰克福队时，莱万多夫斯基就曾佩戴乌克兰国旗颜色的袖标，以示对乌克兰的声援。他当时表示："我们绝不能接受乌克兰发生的事情，我们必须对乌克兰表示声援。"

（法新社）

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