世界记录：美国抗癌英雄连续4次游过英吉利海峡

（德国之声中文网）这位来自美国科罗拉多州的开放水域马拉松游泳运动员于周二早上在英国和法国之间最大的英吉利海峡港口多佛附近，完成了约130英里（210公里）的水上马拉松。

"我简直不敢相信我们做到了"，托马斯（Sarah Thomas)在接受英国广播公司采访时表示。 "我整个人已经麻木了。"

托马斯是第一个连续四次游泳穿越英吉利海峡的人。之前有四名游泳运动员曾经三次连续穿越。

耐力游泳运动员路易斯·普格（Lewis Pugh）在推特上发表贺词时写道："就在我们认为自己达到人类忍耐极限的时候，有人打破了记录。"

在54小时的游泳过程中，托马斯与强大的水流作斗争，盐水使她的嘴和喉咙疼痛，还有一条海蜇刺中了她的脸部。为了维持体力，团队每隔半个小时就给她扔一次绑在绳子上的蛋白质饮料。

Sarah Thomas

如果能够每次按照最短的线路穿越英吉利海峡，那么本次游泳的距离大约是80英里。但她离开航线的幅度意味着她实际上要游大约130英里。

这名运动员此前在2017年8月创造了另一项纪录，当时她在美国 - 加拿大边境的尚普兰湖完成了前所未有的104.6英里不间断单人游泳。四个月后，她被诊断出患有严重的乳腺癌。

托马斯在网上发布的一段视频中说："我当时的体育成就达到了顶峰......然后我被诊断出患有癌症……我只是希望它（癌症）永远不会回来，但如果确实如此，那就应该知道我做了我想做的一切。"

去年，也就是在癌细胞进一步扩散的时候， 她开始接受治疗。

在游泳之前，托马斯在社交媒体上的一篇文章中表示，将此次的游泳行动献给所有癌症幸存者。

她写道："这是为了我们这些曾经为自己的生命而祈祷的人，他们绝望地想知道接下来会发生什么，并且经历了痛苦和恐惧来战胜疾病。"