世界被毁还剩百秒 美俄仅存裁军条约前途未卜

（德国之声中文网）今年年初，美国《原子科学家公报》杂志设立的"世界末日之钟"再度往前拨动：科学家们警告说，世界距被毁还剩100秒。10年前，尚还是6分钟。形势严峻如此，在很大程度上与各控制核武器的重要文件有效期结束、不延长以及被掏空有关。现在，事关硕果仅存的仍有效的限制核武器文件：《新削减战略武器条约》（New START）。若不延长，该条约将在明年2月失效。美俄两国代表自6月22日起在维也纳谈判延长及可能的条件。由于美国要求将中国也纳入核军备监控机制，相关谈判受累。北京和莫斯科都拒绝美方的要求。

世界末日钟

新削减战略武器条约

《新削减战略武器条约》2011年起生效，对俄美两国的战略核武器数量的限制做出规定。根据该条约，两国均承诺，到2018年，将各自的战略核弹头数量减少至1550枚；运载系统削减至最多800个。运载系统系指射程5500公里以上的洲际弹道导弹、潜射导弹、战略轰炸机。

2018年2月5日，两国均已将各自的弹头和运载系统削减至条约规定的最高上限以下。条约规定，为监控落实情况，双方每年进行最多达18次的互访以及定期数据交换。

该条约于2010年4月8日由时任俄罗斯总统梅德韦杰夫和美国总统奥巴马签署。条约有效期定为10年，但可根据双方意愿延长，最多5年。

若该条约真的不再延长，则人类世界近半个世纪以来首次出现两个最大核武库不受条约限制的局面。

各方立场如何？

莫斯科早已表示，乐见延长该条约。华盛顿则要求，应将中国也纳入谈判并最终纳入核军备控制机制。的确，中国一直在扩大自己的核武库，但远未达到俄美两国的核打击力。根据斯德哥尔摩国际和平研究所提供的数据，俄美两国各拥有约6000枚核弹头，估计中国拥有300枚。北京在该问题上拒绝表现出任何透明性，因为外界并不清楚中国拥有核弹头的准确数字。尽管这样，华盛顿仍强调，若中国缺位，谈论军备监控便无意义。5月21日，美方谈判代表比林斯利（Billingslea）在保守主义智库哈得逊研究所的一次演说中指出，美国军情局（DIA）掌握的情报显示，随着加速扩展其核武库，中国将至少增加核武器数量一倍。

路透社援引这位美国军控事务特使报道说，若发生核竞赛，美方已做好准备，将俄中两国竞争到使其失去任何意义的地步。

莫斯科方面则多次强调，只有作为条约签字方的美俄两国之间才能达成延长协议；倘华盛顿想和中国谈判军控，则必须是双边的。与此同时，莫斯科也指出，法国和英国也拥有核武器--数量约500件，也该成为协议对象。

北京持何立场？

中国以其核武器潜力明显要小得多为由断然拒绝参加相关谈判。6月11日，外交部发言人华春莹强调指出，作为拥有世界上最大核武库的国家，俄美两国对核裁军负有特殊、优先责任。她同时表示，中方原则上愿参与全球核裁军努力，而相关努力迄无进展，华盛顿难咎其责。

不过，官媒《环球时报》总编胡锡进5月初的一篇评论引人注目。他在评论中表示，中国该将其核弹头数量快速增至1000枚，其中还应包括能够及美国本土任何一个地点的100枚东风-41洲际弹道导弹。

胡锡进在中国社交媒体上的相关推文被大量点击。鉴于《环球时报》与中共之间的密切关系，这位主编的评论也反映在了美国裁军事务特使比林斯利的论点中。

欧洲人要的是什么？

欧洲各国政府意见一致：《新削减战略武器条约》应延长。今年2月，联邦德国外长马斯就在联合国安理会上的一次发言中呼吁俄美"显示领导能力，延长条约"。他警示道，必须共同维持和改革处于分崩离析状态的军备监控结构。

马斯外长在安理会发言

鉴于《新削减战略武器条约》本来最晚也会在2026年到期，欧洲人便难以理解，何以要在并无必要的情况下放弃这一颇有建树的军控手段。欧洲方面指出，有关各方完全可以利用这当中的时间，制定出多方协议。

涉及哪些方面？

全球现有9个国家拥有核武器。根据斯德哥尔摩国际和平研究所提供的数据，至2020年年初，全球共有核弹头1.34万枚，其中的90%在美俄两国手中；与1980年代冷战时期的近7万枚相比，减少了五分之四。

不过，在数量减少的同时，技术大为改进。今天的核武器精确性大大提高，爆炸力重于数量。两年前，美国通过了《核态势评估报告》（Nuclear Posture Review）。报告中明确提到了大国核竞争态势的重返现象。新型技术也使"微型核弹"在战场上的使用成为可能。

在6月15日发表的年度报告中，斯德哥尔摩国际和平研究所指出，俄罗斯和美国都在实施旨在取代和现代化其现有核弹及运载系统的"昂贵和全面的计划"；两国还会"在其军事教令中赋予核武器以新的或扩大的作用"。年度报告的作者们警告说，这标志着"对冷战后逐步最小化核武器趋势的一种显著的告别"。

自1970年以来，莫斯科和华盛顿曾签订了半打协议，以限制疯狂的军备竞赛、启动裁军、建起一种全面的军控架构。

2002年年中，美国就曾单方面宣布退出限制导弹防御系统的《限制反弹道导弹系统条约》。去年，华盛顿退出禁止陆基中程导弹的《中导条约》。今年5月，白宫宣布，退出《开放天空条约》，该条约使得有关各方能在"从温哥华直到符拉迪沃斯托克的一个开放天空"的宗旨下相互做侦查飞行。

《新削减战略武器条约》实在是这一建构的最后一根摇摇欲坠的支柱。