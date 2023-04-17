 世界苦于通胀，中国要担心通缩吗？ | 经济纵横 | DW | 18.04.2023

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经济纵横

世界苦于通胀，中国要担心通缩吗？

中国第一季度经济数据向好，GDP同比增长4.5%。但此前人们对通货紧缩的担忧并未消散。专家指出，目前的情况尚未严重到通缩的地步，但排除风险则需要更有力的经济复苏。

中国会出现通货紧缩吗？

中国会出现通货紧缩吗？

（德国之声中文网）据中国国家统计局周二（4月18日）公布的数据，2023年第一季度中国国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.5%，高于去年第四季度，也高于去年全年水平。

同一天，花旗银行在一份报告中称，中国经济在疫情后的复苏走势积极，并将对中国2023年经济增长的预测从之前的5.7%上调至6.1%。

官方对最新数据的解读是：一季度生产需求企稳回升，就业物价总体平稳，居民收入持续增加，市场预期明显改善。其中涉及物价，全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.3%，"市场商品和服务供给总体充足，保持在温和上涨水平"。

此前一段时间，一些经济专家和分析人士谈到中国经济面临的挑战时，"通缩"是一个出现频率相当高的字眼。更有人提问，全球苦于通胀困扰之际，中国为何面临通缩？

中国官方称一季度价格“温和上涨”

中国官方称一季度价格“温和上涨”

"通胀过低还不是通缩"

国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上表示，当前中国经济没有出现通缩。对于近期居民消费价格（CPI）同比涨幅的回落，付凌晖指出，主要是因为"阶段性因素"的影响，包括季节性因素、部分食品和能源价格走低、汽车价格下降以及地缘政治和疫情影响。 "从下阶段来看，物价会稳步恢复，价格带动会逐步增强，不会出现所谓的通货紧缩情况。"

上海华东理工大学商学院副教授、宏观经济学者沈凌对德国之声表示，中国现在的现象是不是通货紧缩，而是通货膨胀率过低。相对于美国、欧洲已经历一年有余的高通胀，"中国现在只是CPI相对很低，但谈不上通缩"，因为通货紧缩的定义是物价总水平持续下降，而中国的物价并未负增长。

金融时报中文网财经版主编徐瑾也在专栏文章中分析了中国的"通缩之忧"，她写道，好消息是，当下还算不上真正的通缩，坏消息是，通缩"可能真的在路上"，并指出这种担忧背后"实质是缺钱"。

中国国家统计局一周前发布的数据显示，3月份消费者价格指数（CPI）同比仅上涨0.7%，为2021年9月以来最低同比涨幅。通胀率仍连续第二个月回落，2月份CPI同比涨幅为1.0%。《华尔街日报》引述专家观点认为，中国通胀率回落的部分原因在于劳动力市场疲软，这种情况往往会抑制价格上涨。

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货币去哪儿了？

沈凌还指出，联系到"通缩"的一个原因是，一季度物价上涨缓慢的同时，中国反映整体货币供应量的广义货币(M2)和居民储蓄在迅速增加。两相比较就会提出疑问：央行货币放水，通货膨胀为什么不上去？他的分析是：刚刚走出疫情，经济复苏力道还不够。"再看接下来两个季度的情况，如果经济真正走出疫情困扰的话，数据也许会有更好的反映。"

前德意志银行财富管理中国区总监。资深投资管理人黄凡在金融时报中文网撰文称，人们担心的是，货币投放力度空前也拉不动经济增长了。那么新投放的货币都到哪里去呢？作者指出，一是直接存入银行里"躺平"，二是用于还债。就是说没有用于投资和消费。

中国国家统计局新闻发言人付凌晖在发布数据时也承认，居民消费意愿有待进一步提升。"下阶段要千方百计增加居民收入，积极增加优质供给，把扩大消费和供给侧结构性改革有效结合起来，不断释放消费潜力。"

 

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