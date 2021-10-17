世界自然基金会：恐龙后最大生物灭绝迫在眉睫

(德国之声中文网) 世界自然基金会（WWF）德国分会周三 (10月29日)表示，不断增长的环境威胁正在将许多动物和植物推向灭绝的边缘，其规模是自恐龙灭绝以来从未见过的。

世界自然基金会德国分会发布了「2021年的赢家和输家」文件，一份年度名单说明当下生存受到严重威胁的动物，以及动物保护工作上的成果。

目前，在国际自然保护联盟（IUCN）的红色名单上有142,500个动物和植物物种，其中40,000个是「受灭绝威胁」。世界自然基金会德国分会称，这是自1964年建立红色名单以来的最大数量。

该组织在声明中说：「大约一百万个物种可能在未来十年内灭绝，这将是自恐龙时代结束以来最大的大规模灭绝事件。」

世界自然基金会德国办事处主任布兰德斯 (Eberhard Brandes)说，人类迫切需要决定性的环境保护政策，特别是在应对气候变化方面。

他说：「物种保护不再仅仅是对抗环境变迁，而是关乎到人类是否最终会被列入濒危类别的红色名单，变成自己生活方式的受害者？」

谁在名单上？

在受威胁最严重的动物中，也是今年世界自然基金会名单上的「失败者」，包括非洲森林象，其数量在短短31年内减少了86%。

北极熊也榜上有名，因为北冰洋的冰包迅速融化，使动物们无法适应。世界自然基金会德国分会说，专家们估计北冰洋可能在2035年夏天完全无冰。

德国树蛙和蟾蜍熟悉的绿色外形和响亮的夏日鸣叫也受到了威胁，德国50%的本地两栖动物物种目前在国家红色名录中被列为濒危。有增无减的建设工程正在限缩它们的栖息地，道路更是成为他们的死亡陷阱。

但名单上还是有一些「赢家」，让环境保护领域出现了一些「希望之光」。

世界上最稀有的大型猫科动物之一，伊比利亚猞猁，在西班牙和葡萄牙数量显著增长。2002年时，全世界还只有94只猞猁，但到了2020年，根据最新统计显示，数量已经增长10倍以上，有超过1100只猞猁活着。

德国大鸨的数量在2021年的成长达到40年来的最高水平。研究人员今年统计了347只鸟，比1997年的57只显著增加。

世界自然基金会还记录了在尼泊尔保护印度犀牛种群的成功。作为与政府合作的一部分，在实施更严格的保护措施后-，犀牛的数量自2015年以来增长了16%。

此外，柬埔寨的胡秃鹫、蓝鲸和鳄鱼的数量也在增长。

(法新社等)

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