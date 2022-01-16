 世界自然基金会：塑料垃圾危及90%的海洋生物　 | 科技环境 | DW | 13.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

世界自然基金会：塑料垃圾危及90%的海洋生物　

国际环保组织世界自然基金会（WWF ） 委托进行的一项研究的结果让人不寒而栗：人类丢弃的塑料垃圾已危及 90% 的海洋物种。

Plastikmüll im Meer

根据计算结果，全球海洋中，塑料垃圾总量达 1.5 亿吨

（德国之声中文网）--世界自然基金会对海洋中塑料垃圾增加带来的的严重后果发出警报。该环保组织援引德国不来梅港阿尔弗雷德·韦格纳研究所（ Alfred-Wegener-Institut）的一项综合性研究报告指出，几十年来塑料污染呈指数级增长，而在未来30年，其中的微塑料垃圾还将至少翻倍。受该基金会委托，该研究所完成了一项元研究，评估 1960 年代至 2019 年的共 2592 项研究结果。

微塑料含量30年翻一倍

世界自然基金会德国分部海洋保护课题负责人费斯佩尔（ Heike Vesper）指出，受海水侵蚀，塑料垃圾在海洋里分解成微塑料和纳米塑料，将导致微塑料含量在未来 30 年内增加一倍以上。该研究报告合著者、阿尔弗雷德·韦格纳研究所的海洋生物学家伯格曼（Melanie Bergman）补充说，检查结果显示，受影响的海洋物种几达 90%。

Ozean l Plastik, Vermüllung der Meere

危及生命的错误：许多海洋生物误任废塑料为食物

伯格曼解释说，海豹或海龟等动物可能会被塑料垃圾夹住而窒息，同样的命运也可能降临在用塑料垃圾筑巢的鸟类身上，而当塑料碎片覆盖海底时，珊瑚和海绵便得不到足够的光和氧气。她指出，海龟和掠食性鱼类，以及海豚和鲸鱼，都可能将塑料制品与猎物相混淆，吞食后，会有一种虚假的饱腹感，并导致便秘和内伤。研究表明，这些动物还会摄入可能损害其繁衍的废塑料所含的化学物质。

一次性塑料占 95%

伯格曼指出，地中海、黄海和东中国海受影响尤重。在那里，珊瑚礁和红树林的生存岌岌可危处于。在印尼爪哇岛临近地区，已有一半海床被塑料垃圾所覆盖。越来越多的塑料垃圾堆积在占地球面积 70% 的深海中。

根据该项元研究结果，全球各大洋中已积累 8600万 至 1.5 亿吨塑料。微塑料也经由废水入海。尽管现代污水处理装置可排弃 97% 的微粒，但伯格曼强调，对柏林或汉堡这样的都市而言，即使只剩下1%的微粒，仍意味着庞大数量。

Plastikmüll im Meer

巴拿马城海滩

伯格曼证实，风电场也会污染海水，受风吹刮，装置上的油漆会落入海水。目前，其数量尚无法计算；日益增加的新冠防疫口罩和其它防疫保护装置行成的垃圾亦然。

联合国环境大会

世界自然基金会吁请定于月底在内罗毕举行的联合国环境大会 (UNEA) 发起一项具法律约束力的全球倡议，禁止塑料进入海洋。

Heike Vesper (WWF)

费斯佩尔介绍元研究结果

但是，正如汉堡公共企业"汉堡水公司"（Hamburg Wasser） 发言人所说，相关改进需要时间。他指出，在汉萨红绿政府执政协议规定，评估在污水处理厂安装第四阶段清洁装置的可行性。然而，该项目涉及未来50到60年，投资费用高昂，对其利弊得失须慎重权衡：比如，若采用活性炭清洁工艺，不仅耗能量极大，而且会非常昂贵。

观看视频 02:31

废塑料变球鞋 环保时尚新潮流

（德新社，法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

欧盟禁止向贫穷国家出口塑料垃圾

欧盟将从明年1月起禁止向贫穷国家出口未分类的塑料垃圾。根据新出台的法规，垃圾进口商和出口商需要首先就如何处理此项危险货运达成一致。  

欧盟要向塑料垃圾说“不”

可能用不了多久，塑料器皿，吸管，咖啡搅拌棒和棉签就很难再进入欧洲。欧盟委员会为了向塑料垃圾宣战，目前正在酝酿提出全面禁止使用一次性塑料产品的政策。  

绿色和平：德国塑料垃圾存储马来西亚

据绿色和平组织公布的消息，成千上万吨的德国塑料垃圾被存储在马来西亚的非法垃圾填埋场，对环境和人类健康构成威胁。  

相关内容

16.10.2014 An Indian woman worker sprays insecticide in a field on the outskirts of Allahabad, India, Thursday, Oct. 16, 2014. World Food Day, which is marked on Thursday, is focusing attention on the importance of family farming in ending hunger and poverty. (AP Photo/Rajesh Kumar Singh)

研究：全球农药使用量剧增 对人和自然损害加大 16.01.2022

根据周三（1月12日）在柏林公布的名为《2022 农药地图》（ "Pestizidatlas 2022"）的一项研究报告，全球农药使用量自 1990 年以来增长了 80%。，农业区附近水域农药污染尤其严重。

Packeis und Treibeis, Antarktis, Suedpolarmeer | drifting ice and pack ice, Antarctica, Suedpolarmeer | Verwendung weltweit

南极洲告急：气候灾难在即 26.06.2021

《南极条约》旨在保护南极地区免受资源开采等人类干扰。然而，气候变化正在使这一保护设想落空。

Erster Smogalarm der Stufe II mit Fahrverboten im Ruhrgebiet . | Verwendung weltweit

1985年，德国拉响雾霾最高级别警报 24.08.2020

汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。

广告

经济纵横

Argentiniens Präsident Alberto Fernández in China mit Xi

阿根廷冒险签署与中国战略伙伴关系

南美国家阿根廷正深陷经济危机，去年，该国通货膨胀率超过50%，就在此时，该国政府公布了扩建与中国经济关系战略。该国总统费尔南德斯还亲自出现在北京冬奥会开幕式上。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  