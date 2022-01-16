世界自然基金会：塑料垃圾危及90%的海洋生物　

（德国之声中文网）--世界自然基金会对海洋中塑料垃圾增加带来的的严重后果发出警报。该环保组织援引德国不来梅港阿尔弗雷德·韦格纳研究所（ Alfred-Wegener-Institut）的一项综合性研究报告指出，几十年来塑料污染呈指数级增长，而在未来30年，其中的微塑料垃圾还将至少翻倍。受该基金会委托，该研究所完成了一项元研究，评估 1960 年代至 2019 年的共 2592 项研究结果。

微塑料含量30年翻一倍

世界自然基金会德国分部海洋保护课题负责人费斯佩尔（ Heike Vesper）指出，受海水侵蚀，塑料垃圾在海洋里分解成微塑料和纳米塑料，将导致微塑料含量在未来 30 年内增加一倍以上。该研究报告合著者、阿尔弗雷德·韦格纳研究所的海洋生物学家伯格曼（Melanie Bergman）补充说，检查结果显示，受影响的海洋物种几达 90%。

伯格曼解释说，海豹或海龟等动物可能会被塑料垃圾夹住而窒息，同样的命运也可能降临在用塑料垃圾筑巢的鸟类身上，而当塑料碎片覆盖海底时，珊瑚和海绵便得不到足够的光和氧气。她指出，海龟和掠食性鱼类，以及海豚和鲸鱼，都可能将塑料制品与猎物相混淆，吞食后，会有一种虚假的饱腹感，并导致便秘和内伤。研究表明，这些动物还会摄入可能损害其繁衍的废塑料所含的化学物质。

一次性塑料占 95%

伯格曼指出，地中海、黄海和东中国海受影响尤重。在那里，珊瑚礁和红树林的生存岌岌可危处于。在印尼爪哇岛临近地区，已有一半海床被塑料垃圾所覆盖。越来越多的塑料垃圾堆积在占地球面积 70% 的深海中。

根据该项元研究结果，全球各大洋中已积累 8600万 至 1.5 亿吨塑料。微塑料也经由废水入海。尽管现代污水处理装置可排弃 97% 的微粒，但伯格曼强调，对柏林或汉堡这样的都市而言，即使只剩下1%的微粒，仍意味着庞大数量。

巴拿马城海滩

伯格曼证实，风电场也会污染海水，受风吹刮，装置上的油漆会落入海水。目前，其数量尚无法计算；日益增加的新冠防疫口罩和其它防疫保护装置行成的垃圾亦然。

联合国环境大会

世界自然基金会吁请定于月底在内罗毕举行的联合国环境大会 (UNEA) 发起一项具法律约束力的全球倡议，禁止塑料进入海洋。

费斯佩尔介绍元研究结果

但是，正如汉堡公共企业"汉堡水公司"（Hamburg Wasser） 发言人所说，相关改进需要时间。他指出，在汉萨红绿政府执政协议规定，评估在污水处理厂安装第四阶段清洁装置的可行性。然而，该项目涉及未来50到60年，投资费用高昂，对其利弊得失须慎重权衡：比如，若采用活性炭清洁工艺，不仅耗能量极大，而且会非常昂贵。

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（德新社，法新社）

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