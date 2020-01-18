 世界经济论坛迎来五十岁生日 | 科技环境 | DW | 19.01.2020

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科技环境

世界经济论坛迎来五十岁生日

达沃斯世界经济论坛迎来了五十岁生日，因此今年与会的嘉宾也会比以往更多：美国总统特朗普、德国总理默克尔、今年的"年度人物"以及诸多各界名流。

Bildergalerie Persönlichkeiten 2020 | Klaus Schwab (picture-alliance/Keystone/S. Di Nolfi)

DW.COM

中国国家副主席王岐山在达沃斯世界经济论坛主张发展自由贸易和加强合作。但是一些人认为，要解决中美贸易争端或许还需要十几年的时间。 (24.01.2019)

「金融巨鳄」索罗斯1月24日在达沃斯世界经济论坛上发表演说。他综观过去一年中国与世界的互动，以及中国在数字经济的野心，直指习近平对开放社会构成「无法化解的威胁」。中国外交部则驳斥其「颠倒黑白」。 (25.01.2019)

（德国之声中文网）第五十届世界经济论坛尚未开幕，但论坛的核心议题已经浮出水面。实际上给主题定调的不是主办方，而是瑞典环保积极分子格蕾塔·通贝里。通贝里本人也将出席一月21日至24日举行的达沃斯世界经济论坛。通贝里以全球气候保护运动的名义在英国《卫报》发表公开信，呼吁所有与会者，包括企业、机构以及政府代表，"立即并全面"停止对化石燃料行业的投资。

气候与环境

去年的世界经济论坛上，通贝里就已经成了风云人物。当时只有16岁的通贝里对三千多名与会者发出呐喊：我们的家园地球已经陷入火海，"我希望你们陷入恐慌"。从那以后，通贝里成了新闻人物，并摘取了美国《时代》周刊2019年度新闻人物的桂冠。一般认为，今年的经济论坛上，通贝里仍将是焦点人物。

Film Das Forum Dokuthriller von Marcus Vetter (GBF/Philipp Künzli)

同2019年一样，通贝里今年仍是论坛的焦点人物

世界经济论坛支持这位环保积极分子，但也会努力保持中立。前不久，论坛创办人施瓦布（Klaus Schwab）对《世界报》表示："我们再次向她发出了与会邀请，但我们也会小心行事，避免沦为推波助澜的工具，因为围绕着格蕾塔已经形成了一种狂热氛围。"他表示，重要的是让各方都能扩展视野。"这不是一个涉及格蕾塔的问题，而是涉及到整整一代人对环境的担忧。他们担心我们没有为保护环境做出足够的努力。"施瓦布说，正因为如此，论坛还邀请了其他年轻人与会，"这些年轻人也在世界各地努力做事，但知名度不向格蕾塔那么高。"今年达沃斯世界经济论坛的主题是"成为团结和可持续发展世界的参与者"，这也说明主办者对环境问题的重视。经济论坛开办五十周年之际，施瓦布将1973年发布的达沃斯宣言根据现代社会的需要进行了更新。宣言敦促企业将可持续发展和环境保护作为核心的经营理念。

与时俱进

施瓦布在接受《核算》（Bilanz）杂志采访时表现出了自我批评的姿态，他说："我们本应赋予社会因素和环境保护更多的关注度。"  1971年，施瓦布第一次举办世界经济论坛。此后的五十年里，全球经济和社会都发生了巨大的变化。他表示，很多人在这一过程中被遗忘，因而他们在转向民族主义阵营。施瓦布说，这一新的民族主义运动同全球化运动恰恰是背道而驰的。他说："一直以来，实现大规模开放都是精英阶层的主张。"

Schweiz US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (DW/P.Britz)

特朗普总统2018年参加达沃斯论坛

世界经济论坛也有了一些新变化。尽管主办方一直主张经济和政治应服务于人类共同福祉，而并非个体。但在公众印象里，达沃斯世界经济论坛仍被看作是由富豪、白人、权势阶层以及高级经理们组成的、为他们谋求利益的精英圈。

为了改变这种形象，多年来，施瓦布每年都会邀请批评者和反全球化人士与会。正因为如此，达沃斯才得以发出成立免疫联盟Gavi的倡议，使全球范围内数以百万计的儿童接种了疫苗。此外，乐施会Oxfam等组织也会利用世界经济论坛这一平台，指出一些全球性的问题。主办方也努力呼吁各界对全球问题的关注。施瓦布强调："我们主张对全球问题进行合理的治理。"

此外，世界经济论坛也会为所有阵营的政治家提供发言平台。施瓦布反对预设立场，也不会将任何"政治领袖"拒之门外。今年的年会上，也同样会有一些颇受争议的国家元首和政府首脑与会并发言。达沃斯论坛五十年的历史当中，也曾达成过一些影响深远的具体协议。其中最令人难忘的，莫过于1994年以色列总理佩雷斯同巴勒斯坦领袖阿拉法特的历史性握手。

Schweiz Davos - Wordl Economic Forum mit Chinas Präsident Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

2017年中国国家主席习近平在论坛大赞自由贸易

最近几年的达沃斯论坛上，总会出现一些令人鼓舞的声明和宣言，但细究之下，真正被付诸实施的却寥寥无几。比如，中国党和国家领导人习近平2017年就曾以自由贸易斗士的形象出现在达沃斯论坛上。但外国企业仍在一如既往地抱怨中国设置的种种人为障碍。而在内政方面，习近平以强硬手段打压批评人士，并将数十万维吾尔人投入再教育营。又比如美国总统特朗普，2018年，他在达沃斯论坛上审慎流露出合作意愿，但随后却不断激化中美贸易战，也对欧盟采取了强硬路线。

本年度的达沃斯论坛将划分为七个主题。地缘政治方面，将主要涉及美伊冲突等重大国际危机以及国际反恐斗争。而除此之外，最受关注的莫过于环保议题。正如环保积极分子通贝里向与会者发出的呼吁那样："我们不希望这些问题要等到2050、2030或者2021年才得到解决。我们希望，立即解决这些问题。立即就是立即。"由此看来，世界经济论坛有可能会演变称世界环境论坛。

观看视频 01:48

达沃斯话题：全球化的未来

达扬/叶宣(德新社)

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