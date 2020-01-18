世界经济论坛迎来五十岁生日

（德国之声中文网）第五十届世界经济论坛尚未开幕，但论坛的核心议题已经浮出水面。实际上给主题定调的不是主办方，而是瑞典环保积极分子格蕾塔·通贝里。通贝里本人也将出席一月21日至24日举行的达沃斯世界经济论坛。通贝里以全球气候保护运动的名义在英国《卫报》发表公开信，呼吁所有与会者，包括企业、机构以及政府代表，"立即并全面"停止对化石燃料行业的投资。

气候与环境

去年的世界经济论坛上，通贝里就已经成了风云人物。当时只有16岁的通贝里对三千多名与会者发出呐喊：我们的家园地球已经陷入火海，"我希望你们陷入恐慌"。从那以后，通贝里成了新闻人物，并摘取了美国《时代》周刊2019年度新闻人物的桂冠。一般认为，今年的经济论坛上，通贝里仍将是焦点人物。

世界经济论坛支持这位环保积极分子，但也会努力保持中立。前不久，论坛创办人施瓦布（Klaus Schwab）对《世界报》表示："我们再次向她发出了与会邀请，但我们也会小心行事，避免沦为推波助澜的工具，因为围绕着格蕾塔已经形成了一种狂热氛围。"他表示，重要的是让各方都能扩展视野。"这不是一个涉及格蕾塔的问题，而是涉及到整整一代人对环境的担忧。他们担心我们没有为保护环境做出足够的努力。"施瓦布说，正因为如此，论坛还邀请了其他年轻人与会，"这些年轻人也在世界各地努力做事，但知名度不向格蕾塔那么高。"今年达沃斯世界经济论坛的主题是"成为团结和可持续发展世界的参与者"，这也说明主办者对环境问题的重视。经济论坛开办五十周年之际，施瓦布将1973年发布的达沃斯宣言根据现代社会的需要进行了更新。宣言敦促企业将可持续发展和环境保护作为核心的经营理念。

与时俱进

施瓦布在接受《核算》（Bilanz）杂志采访时表现出了自我批评的姿态，他说："我们本应赋予社会因素和环境保护更多的关注度。" 1971年，施瓦布第一次举办世界经济论坛。此后的五十年里，全球经济和社会都发生了巨大的变化。他表示，很多人在这一过程中被遗忘，因而他们在转向民族主义阵营。施瓦布说，这一新的民族主义运动同全球化运动恰恰是背道而驰的。他说："一直以来，实现大规模开放都是精英阶层的主张。"

特朗普总统2018年参加达沃斯论坛

世界经济论坛也有了一些新变化。尽管主办方一直主张经济和政治应服务于人类共同福祉，而并非个体。但在公众印象里，达沃斯世界经济论坛仍被看作是由富豪、白人、权势阶层以及高级经理们组成的、为他们谋求利益的精英圈。

为了改变这种形象，多年来，施瓦布每年都会邀请批评者和反全球化人士与会。正因为如此，达沃斯才得以发出成立免疫联盟Gavi的倡议，使全球范围内数以百万计的儿童接种了疫苗。此外，乐施会Oxfam等组织也会利用世界经济论坛这一平台，指出一些全球性的问题。主办方也努力呼吁各界对全球问题的关注。施瓦布强调："我们主张对全球问题进行合理的治理。"

此外，世界经济论坛也会为所有阵营的政治家提供发言平台。施瓦布反对预设立场，也不会将任何"政治领袖"拒之门外。今年的年会上，也同样会有一些颇受争议的国家元首和政府首脑与会并发言。达沃斯论坛五十年的历史当中，也曾达成过一些影响深远的具体协议。其中最令人难忘的，莫过于1994年以色列总理佩雷斯同巴勒斯坦领袖阿拉法特的历史性握手。

2017年中国国家主席习近平在论坛大赞自由贸易

最近几年的达沃斯论坛上，总会出现一些令人鼓舞的声明和宣言，但细究之下，真正被付诸实施的却寥寥无几。比如，中国党和国家领导人习近平2017年就曾以自由贸易斗士的形象出现在达沃斯论坛上。但外国企业仍在一如既往地抱怨中国设置的种种人为障碍。而在内政方面，习近平以强硬手段打压批评人士，并将数十万维吾尔人投入再教育营。又比如美国总统特朗普，2018年，他在达沃斯论坛上审慎流露出合作意愿，但随后却不断激化中美贸易战，也对欧盟采取了强硬路线。

本年度的达沃斯论坛将划分为七个主题。地缘政治方面，将主要涉及美伊冲突等重大国际危机以及国际反恐斗争。而除此之外，最受关注的莫过于环保议题。正如环保积极分子通贝里向与会者发出的呼吁那样："我们不希望这些问题要等到2050、2030或者2021年才得到解决。我们希望，立即解决这些问题。立即就是立即。"由此看来，世界经济论坛有可能会演变称世界环境论坛。

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达扬/叶宣(德新社)