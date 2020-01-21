世界经济论坛:气候少女vs.美国总统

(德国之声中文网)16岁的气候活动家通贝里 (Greta Thunberg)带着强烈而明确的讯息来到瑞士达沃斯参加2020年世界经济论坛。她希望可以杜绝「化石燃料疯」。

这次通贝里演讲的座上宾之一是美国总统特朗普。特朗普在2019年因为美国政府关闭而在错过了达沃斯年会。

通贝里被《时代》杂志评为「2019年度风云人物」后告诉英国广播公司，她不会浪费时间在联合国跟特朗普讨论气候危机。她说：「老实说，我不觉得要跟他说什么，因为显然他没有听科学家和专家的话，怎么可能还会听我的话。」

通贝里去年在达沃斯以「我们的房子着火了」来比喻气候危机。这番话得到了世界经济论坛的组织者中支持，其中包括81岁的创办人施瓦布（Klaus Schwab），他说世界正面临着「紧急状态」。

施瓦布周二对记者说：「我们不想达到气候变化不可逆转的转折点。」他也说：「我们不希望子孙后代继承一个变得越来越敌对、越来越不宜居住的世界。想想澳大利亚的野火。」

世界经济论坛周三将发布的年度风险调查中，将气候和其他环境威胁置于地缘政治紧张局势和网络攻击带来的风险之前。这是该调查进行以来，第一次头五个长期风险全都是环境风险。这些风险包括极端气候事件，以及企业和政府未能应对气候变迁等议题。

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利益相关者资本主义

永续性是今年达沃斯会议的主题。这次会议也恰逢世界努力想法设法应对全球暖化之际。各国和企业间在解决这一问题上的分歧越来越大。会议邀请包括德国总理默克尔和意大利首相孔戴等50多位国家元首和政府首脑来到瑞士达沃斯，这个阿尔卑斯山下的度假胜地。这次大家要共同讨论「利益相关者资本主义」（stakeholder capitalism）。

「利益相关者资本主义」有别于企业利益至上的「股东资本主义」（shareholder capitalism），追求的是整体社会的利益。施瓦布说：「企业现在必须完全接受利益相关者的资本主义，这不仅意味着要实现利润最大化，而且还要利用他们的能力和资源与政府和民间社会合作来解决这个十年的关键问题......他们必须为了建立一个更具凝聚力和永续性的世界做出积极贡献。」

2020世界经济论坛

这次有近120个国家和地区的3千多名参与者，其中四分之一是女性。参与者包括53位国家元首和政府首脑。参加的近1,700名商业领袖中有来自全球10家最有价值公司中的8家公司的CEO。本次会议举办超过350场会议和研讨会。会议使用的汽车中88％为电动或混合动力车。

这个一年一度的经济盛事已来到50周年。许多国家的领导人因为乘坐私人飞机到场使得这个活动的大量碳足迹受到外界批评。不过世界经济论坛表示，今年的会议将成为有史以来最能展现永续性的一次，包括承诺购买碳信用额度以抵销航班的碳足迹，使用更多的电动汽车，并提供本地食品。