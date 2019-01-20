世界经济论坛开幕 2019看点为何

(德国之声中文网) 经济增长放缓、贸易冲突恶化、气候变迁和环保议题未解，再加上数位化的挑战，全球面临着巨大的变化。

世界经济论坛（WEF）主席布伦德 (Borge Brende)说:「个别来看，每个(议题)都是一项艰巨的挑战 。同时把它们放在一起就是一个非常大的挑战。只有透过合作才能解决。」

但世界各国合作意愿一直在下降。美国总统特朗普坚决反对多边条约。巴西新总统也更喜欢打着民族主义旗号行事。而在欧洲，所有目光都集中在英国脱欧。意大利由民粹主义者统治，而黄背心运动还在法国延烧。中东仍然是一个火药桶，还有中国不放弃武力统治台湾。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布 (Klaus Schwab)说:「为了建立相互理解机制而对话，这比以往任何时候都来得更加必要。」

谁来了谁没有来

今年的论坛没有特朗普，也没有马克龙。特朗普对多边主义提出了不同的质疑，表示不会参加，也说已经有足够资金来解决与国会的预算问题。法国总统马克龙说行程紧凑，也表示参加这种精英论坛可能会进一步损害他在国内的信誉。

不过，德国总理默克尔将出现在达沃斯，巴西新任总统博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro)也将出席并發表首次国际演讲。

今年特朗普的缺席对论坛的公关很不利。去年，虽然他没有为解决任何全球冲突做出贡献，还反过来呼吁要商人回美国扩大投资，但他还是占据了论坛头版头。

在阿尔卑斯山上做什么

世界经济论坛（WEF）主席布伦德提到这场会议的重量级参与者。他说:「有来自欧洲和欧亚大陆的37位国家元首或政府首脑加入我们......也有来自中东的9位国家元首和6位拉美总统。」他强调还有更多重要人士从非洲远道而来。

总共70位国家元首和政府首脑以及联合国、国际货币基金组织、世界银行和世界卫生组织的负责人共同与会。来自商业和科学领域，以及各种环境和發展机构的参与者约有3千人也一同出席。

布伦德说:「我们现在的挑战是利用这些政府领导人，以及国际组织、商界和民间社会的领导人，来确实推动世界上最紧迫的问题。」

精英救世界?

根据世界经济论坛创始人施瓦布的说法，世界现在缺乏远见。达沃斯论坛可以协助补足。但他也知道，精英提出的建议往往被世界各地的平民怀疑。他说:「如果时间范围是下一次选举或下一季度的报告，一般人并不信赖精英......但在达沃斯，我们想要的是提出更长远的观点，以机会为导向，形塑世界。」

他强调，全球化是不可逆转的，也产生了许多赢家。但他和论坛都不认为资本的力量要成为一切的主宰。他说自己早在1996年就曾警告，全球化不能以当前的形式永远持续下去。他说:「如果我们要谈全球化4.0，必须更具包容性、可持续性，而且必须有更多道德原则作为根基。」

值得注意的是，虽然施瓦布试着大幅提高女性参与者人数，迄今为止进展仍有限。女性参与率今年达到22％，仅略高于2018年的21％。