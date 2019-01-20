世界经济论坛开幕 2019看点为何

全球决策高层和企业领导人再次涌入瑞士阿尔卑斯山区小镇达沃斯参加年度世界经济论坛。贸易衝突和经济民族主义复甦使今年的会议蒙上一层阴影。
(德国之声中文网) 经济增长放缓、贸易冲突恶化、气候变迁和环保议题未解，再加上数位化的挑战，全球面临着巨大的变化。
世界经济论坛（WEF）主席布伦德 (Borge Brende)说:「个别来看，每个(议题)都是一项艰巨的挑战 。同时把它们放在一起就是一个非常大的挑战。只有透过合作才能解决。」
但世界各国合作意愿一直在下降。美国总统特朗普坚决反对多边条约。巴西新总统也更喜欢打着民族主义旗号行事。而在欧洲，所有目光都集中在英国脱欧。意大利由民粹主义者统治，而黄背心运动还在法国延烧。中东仍然是一个火药桶，还有中国不放弃武力统治台湾。
世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布 (Klaus Schwab)说:「为了建立相互理解机制而对话，这比以往任何时候都来得更加必要。」
谁来了谁没有来
今年的论坛没有特朗普，也没有马克龙。特朗普对多边主义提出了不同的质疑，表示不会参加，也说已经有足够资金来解决与国会的预算问题。法国总统马克龙说行程紧凑，也表示参加这种精英论坛可能会进一步损害他在国内的信誉。
不过，德国总理默克尔将出现在达沃斯，巴西新任总统博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro)也将出席并發表首次国际演讲。
今年特朗普的缺席对论坛的公关很不利。去年，虽然他没有为解决任何全球冲突做出贡献，还反过来呼吁要商人回美国扩大投资，但他还是占据了论坛头版头。
在阿尔卑斯山上做什么
世界经济论坛（WEF）主席布伦德提到这场会议的重量级参与者。他说:「有来自欧洲和欧亚大陆的37位国家元首或政府首脑加入我们......也有来自中东的9位国家元首和6位拉美总统。」他强调还有更多重要人士从非洲远道而来。
总共70位国家元首和政府首脑以及联合国、国际货币基金组织、世界银行和世界卫生组织的负责人共同与会。来自商业和科学领域，以及各种环境和發展机构的参与者约有3千人也一同出席。
布伦德说:「我们现在的挑战是利用这些政府领导人，以及国际组织、商界和民间社会的领导人，来确实推动世界上最紧迫的问题。」
精英救世界?
根据世界经济论坛创始人施瓦布的说法，世界现在缺乏远见。达沃斯论坛可以协助补足。但他也知道，精英提出的建议往往被世界各地的平民怀疑。他说:「如果时间范围是下一次选举或下一季度的报告，一般人并不信赖精英......但在达沃斯，我们想要的是提出更长远的观点，以机会为导向，形塑世界。」
他强调，全球化是不可逆转的，也产生了许多赢家。但他和论坛都不认为资本的力量要成为一切的主宰。他说自己早在1996年就曾警告，全球化不能以当前的形式永远持续下去。他说:「如果我们要谈全球化4.0，必须更具包容性、可持续性，而且必须有更多道德原则作为根基。」
值得注意的是，虽然施瓦布试着大幅提高女性参与者人数，迄今为止进展仍有限。女性参与率今年达到22％，仅略高于2018年的21％。