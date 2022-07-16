世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

中国经济前景难测 失业率上升埋下“社会炸药”

中国严格的防疫政策重创经济并导致失业率上升，最新公布的第二季度经济增长低于预期。德国经济学者及商界人士指出，“放弃清零是最有效的经济刺激计划”，若不改变新冠政策、寻找“动态清零”的退场机制，中国将难以达到经济增长目标。