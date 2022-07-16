世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

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面对严格的防疫政策和政治压力，外国投资者是否对中国市场失去了信心？是否还值得像以前那样在这块市场大笔投资？德国之声记者采访了墨卡托中国研究中心高级分析师Jacob Gunter，解剖外国企业的心路。
中国严格的防疫政策重创经济并导致失业率上升，最新公布的第二季度经济增长低于预期。德国经济学者及商界人士指出，“放弃清零是最有效的经济刺激计划”，若不改变新冠政策、寻找“动态清零”的退场机制，中国将难以达到经济增长目标。
很多在华欧企正在重新评估中国市场的机遇和风险，但一份研究报告显示，大部分企业仍将中国视为具有潜力的创新研发基地。
《世界报》近日关注中国房地产市场，指出其中的危机如果持续发酵，可能成为“一场大火”，导致中国陷入经济衰退；《法兰克福汇报》则聚焦毕尔到访台湾一事，表示这位欧洲议会副议长从台湾向中国发出了警告，但北京显然更关注美众议院议长佩洛西可能的行程。
根据中国官方的最新数据，在上海解封后，中国6月份出口增长超预期；同时进口低于分析师预期。法新社报道称，这显示中国国内需求的疲软，严厉的防疫政策继续让消费者不安。美联社则援引“凯投宏观”指出，出口的繁荣恐难以为继。
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