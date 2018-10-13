世界经济"凛冬将至"？巴厘岛发出的警告

（德国之声中文网）在国际金融市场一连串动荡以及中美贸易战威胁全球增长的阴影下，国际货币基金组织（IMF）与世界银行秋季年会本周(10月8日-13日)在巴厘岛举行。国际货币与金融委员会在周六年会最后一天发布公告，要求各国控制债务，制定政策以确保信贷与通胀水平相协调，为了所有人的利益保证可持续性经济增长。

国际货币基金组织表示，在贸易争端和新兴市场危机中，保持全球增长的机会之窗正在"缩小"，提醒中美争端的加剧可能导致货币战争，并进一步提醒在中美贸易与货币冲突中"所有人都将遭殃"。

"在贸易紧张局势加剧以及持续的地缘政治问题下，风险越来越倾向于下行，而财政状况趋紧的情况，对许多新兴市场和发展中国家的影响尤为明显"，IMF在公报中说。"随着机会之窗的缩小，我们要迅速采取行动，推进政策和改革以保护经济扩充，降低风险，重建政策空间，增强抵御能力，为所有人提升中期增长前景。"

印尼总统佐科威在年会上讲话

中美之间《权力的游戏》

周五，印尼总统佐科威在IMF-世行年会演讲中，将中美紧张关系比作《权力的游戏》（HBO连续剧，简称《权游》）。他称"豪门"之间的斗争，让他们忽略了来自"邪恶冬季"（《权游》中的异鬼）的威胁。

虽然这位印尼总统并没有点名中美，然而他显然是在向世界这两大经济体喊话。他说："我们过于忙于相互竞争与攻击，以至于我们没能注意到，我们所有人都面临潜滋暗长的威胁"，"世界经济中所有这些问题，足以让我们感到'凛冬将至'（《权游》中著名的一句话）"。他表示，伴随着世界经济领域的经济日益激烈，"状况可能会比十年前全球经济危机时更严峻"。

佐科威说，"战争中的胜与负，带来的常常是同样的结果--毁灭"。

"降低冲突级别并进行对话"

国际货币基金组织总裁拉加德则在周六表示，尽管全球增长依旧强劲，但是也有下行风险，提醒注意债务水平。在本周年会伊始，IMF就将2018年的全球经济增长预期从3.9%调低至3.7%。她还强烈建议，"在贸易（争端）方面，请降低冲突级别并进行对话"。

这显然也是在向中美喊话。目前，美国向中国价值数千亿美元的商品征收关税，而北京也以惩罚性关税反击，双方的摩擦与紧张不断升级。

出席年会的中国央行行长易纲也表达了对目前中美贸易僵局的错愕。他说，保护主义和贸易紧张是世界经济的"主要风险"。

美国财长姆努钦则尽量淡化这种风险。他表示中美贸易战并不威胁世界经济，惩罚性关税能够促使北京采用更公正的贸易方式，会对全球经济形成积极的影响。姆努钦同时表示，特朗普是否会在下月布宜诺斯艾利斯的G20峰会上与习近平会面，目前还不确定。

德国方面：谨慎乐观

在巴厘岛，魏德曼和德国财长绍尔茨（Olaf Scholz）试图减轻人们对贸易战影响全球经济的担忧。

德国财长绍尔茨在巴厘岛参加年会

德国央行行长魏德曼（Jens Weidmann）对中美贸易争端的缓解持谨慎乐观态度。他在巴厘岛的年会结束时表示，普遍看法是全球景气将继续。

在魏德曼看来，中美两国在会上透露了这样的信号，双方都不想让贸易争端进一步升级。他还称，年会的气氛整体上是这样的：贸易战进一步升级的可能性减少了。

绍尔茨表示，近期美国与墨西哥、加拿大达成的贸易协定让人们有理由对未来的发展有信心。魏德曼更将过去几天股市大跌以及世界经济增势放缓称为是趋于平常的现象。

王凡/任琛（美联社，法新社，德新社等）