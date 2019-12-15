世界素食日：谁是素肉大王？

素香肠、素肉馅等食品比以往任何时候都更受欢迎。超市很久以来就已开始贩售着豌豆蛋白、大豆和素肉食品。但是这些素食产品到底来自哪些公司？
（德国之声中文网）世界素食日（10月1日）的好消息：越来越多人开始食用素食，或是愿意尝试肉类替代产品。冷藏架上摆放着越来越多的面筋烤肉、大豆烤肉串、豌豆丸子和豆腐香肠并非没有道理。
这类产品范围很广，素食公司很有创意，且早已意识到这一趋势。
根据Meticulous Research的最新市场报告，至2027年，光是植物性食品市场就能达到742亿美元，年增长率将高达11.9％。
此一增长的主要原因是对于动物蛋白的消化不良、植物性食品的营养效益、全球素食主义者不断增加，以及植物性产品公司显着增加的风险投资。
另一份市场报告对植物性肉类市场的预测进行了进一步划分。亚洲预计将发展成为最有利可图的植物性猪肉市场（占市场总量的15％以上），而北美将专注于植物性鸡肉和鱼类。
迄今为止，大豆一直是肉类替代品中最常见的蛋白质来源。但据报道，它逐渐被豌豆取代，豌豆蛋白目前在市场上占有第二大份额。
素食产品可能获得压倒性的胜利，在德国就有60多个品牌出产肉类及香肠替代品，小型新创公司到大型企业，应有尽有。
超越肉类公司（Beyond Meat）可说是"全植物成分"产品中的国际巨星，该公司持续被Meticulous Research列为市场报告中的主要参与者。
2009年，该公司于美国加州成立，并于2020年6月开始在欧洲生产肉类替代品。成分包含水、豌豆蛋白、菜籽油等，毫无疑问都是素食。虽然如此，还是可以尝到肉类的味道。
超越肉类公司是德国PHW集团的一部分，PHW是德国最大的家禽养殖及加工企业，其中还包括品牌Wiesenhof，这个品牌也提供多种素食和纯素食产品。市场在增长，需求也在增长，肉类行业感受到了影响并采取了行动。
Wiesenhof的一位发言人表示："例如与去年相比，素香肠产品Bruzzler Veggie的销量成长了超过44%。"
德国香肠制造商Rügenwalder Mühle也很早就意识到素食趋势。该公司最近宣布，在过去几个月中，一些肉类替代产品的销售额增长了100％。就连招牌传统产品德国茶香肠Rügenwalder Teewurst，现在也都推出了素食版本。
瑞士雀巢集团同样表示，新冠危机期间植物性食品的需求有所增加。路透社的首席执行官马克·施耐德（Mark Schneider）谈到北美肉类供应链中的问题时表示："出于各种原因，人们对植物性替代食品的兴趣有所增加。"
今年美国春季，新冠病毒病例导致了大约20家屠宰场和肉类食品加工厂关闭。德国也有类似的案例，例如在Wiesenhof或Tönnies的屠宰场。
此外，施耐德也表示，人们现在更加注重个人健康和减肥，因为新冠病毒主要影响的是本身就有健康问题的人。"
2020年上半年，雀巢集团的植物性产品销售额增长了40％，例如雀巢品牌Garden Gourmet。雀巢近期在其瑞士市场推出了一种替代金枪鱼的纯素食食品Vuna，由豌豆和小麦蛋白制成，即将在德国销售。
正如雀巢首席技术官斯特凡·帕泽（Stefan Palzer）所说，目标消费群是所谓的半素食主义者，这些人出于健康、气候或保护动物的原因而很少吃鱼类和肉类，但是又不希望或不能舍弃肉类产品的味道。
素食趋势全部都是商业策略吗？或许是大型企业的另一个赚钱手段？总之，供应仍然取决于需求，趋势相当明显。
雀巢Garden Gourmet公司市场部业务部经理海克·米耶维尔·米勒（Heike Miéville-Müller）在公司声明中表示："出于环境和健康原因，大约60％的德国消费者希望减少肉食，即使他们喜爱肉制品的口感。植物性肉类替代品可以在不牺牲肉食口感的情况下提供解决方案，并且使转换成素食的过程不那么困难。"
在冷藏架上不仅有大型公司的产品，还有一些来自小型公司的素食或纯素食产品，这些公司与肉类行业并无相关。
例如台风豆腐（Taifun-Tofu），该公司在Meticulous Research的市场报告中也被列为重要的未来参与者。台风豆腐于1980年代在德国弗赖堡（Freiburg im Breisgau）成立，品牌Tukan也属于该公司。其他专门制造素食和纯素食的品牌公司例如有Wheaty或Quorn。
因此，符合不同价值观和营养理念的产品都应有尽有，消费者只需要仔细看即可。
联邦粮食和农业部的最新营养报告表明，消费者已经准备好了，人们越来越有意识地购物。现在人们特别注重动物福利、合理的工资和高质量的产品，并已经准备好如何消费。
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