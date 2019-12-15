世界素食日：谁是素肉大王？

（德国之声中文网）世界素食日（10月1日）的好消息：越来越多人开始食用素食，或是愿意尝试肉类替代产品。冷藏架上摆放着越来越多的面筋烤肉、大豆烤肉串、豌豆丸子和豆腐香肠并非没有道理。

这类产品范围很广，素食公司很有创意，且早已意识到这一趋势。

越来越多素食

根据Meticulous Research的最新市场报告，至2027年，光是植物性食品市场就能达到742亿美元，年增长率将高达11.9％。

此一增长的主要原因是对于动物蛋白的消化不良、植物性食品的营养效益、全球素食主义者不断增加，以及植物性产品公司显着增加的风险投资。

另一份市场报告对植物性肉类市场的预测进行了进一步划分。亚洲预计将发展成为最有利可图的植物性猪肉市场（占市场总量的15％以上），而北美将专注于植物性鸡肉和鱼类。

迄今为止，大豆一直是肉类替代品中最常见的蛋白质来源。但据报道，它逐渐被豌豆取代，豌豆蛋白目前在市场上占有第二大份额。

不吃肉也可以补铁 搭配食用 一般来说，人们食用含铁比较高的植物后，铁比较容易与钙和磷酸盐结合，而后两种元素不利于血液对铁的吸收。如果能够服用含维生素C比较高的食物，则能够促进铁的吸收。还有一点切忌，咖啡、红茶、牛奶不利于铁的吸收，所以如果要补铁，也要慎用这几种饮品，至少不要与含铁食物一起服用。

不吃肉也可以补铁 南瓜子 南瓜子含铁很丰富，每100克含铁12.5毫克。此外，南瓜子也含有丰富的维生素A，B，C和亚油酸，都是有益于身体健康的营养成分。

不吃肉也可以补铁 芝麻 100克芝麻含铁10毫克，也是含铁丰富的植物之一。此外，芝麻还富有多种不饱和脂肪酸、蛋白质，以及镁、钙和维生素B。

不吃肉也可以补铁 苋米 苋米（也称“千穗谷”）含铁也较丰富，每100克含9毫克铁。这一主要产自南美的谷类植物还有一个优点，比起同类谷物来，它所含的碳水化合物较少，植物蛋白和不饱和脂肪酸含量却很高，同时含有丰富的钙和锌。

不吃肉也可以补铁 小扁豆 每100克小扁豆含铁8毫克，也算是含铁高的植物，而且植物蛋白和粗纤维含量高，食用少量就能充饥，还有助于消化。

不吃肉也可以补铁 开心果 不吃肉但想补铁的人食用开心果应该很开心，因为每100克开心果含7.3毫克铁。而且咸味开心果也是大众喜爱的零食，不过血压高的人要注意了，尽量食用原味开心果。

不吃肉也可以补铁 荞麦片 100克荞麦片含铁4.5毫克。这种植物还含有丰富维生素B和锌、锰等矿物质。此外，科学检测发现，荞麦片中的可溶性和非溶性膳食纤维还有利于降低胆固醇。

不吃肉也可以补铁 菠菜 菠菜一直被认作是含铁最丰富的植物。不过后来通过进一步检测，发现曾经计算的含量过高，100克菠菜含铁量为4.1毫克，也算不错啦，不过不如南瓜子。



瞧一瞧冷藏柜

素食产品可能获得压倒性的胜利，在德国就有60多个品牌出产肉类及香肠替代品，小型新创公司到大型企业，应有尽有。

超越肉类公司（Beyond Meat）可说是"全植物成分"产品中的国际巨星，该公司持续被Meticulous Research列为市场报告中的主要参与者。

2009年，该公司于美国加州成立，并于2020年6月开始在欧洲生产肉类替代品。成分包含水、豌豆蛋白、菜籽油等，毫无疑问都是素食。虽然如此，还是可以尝到肉类的味道。

超越肉类公司是德国PHW集团的一部分，PHW是德国最大的家禽养殖及加工企业，其中还包括品牌Wiesenhof，这个品牌也提供多种素食和纯素食产品。市场在增长，需求也在增长，肉类行业感受到了影响并采取了行动。

Wiesenhof的一位发言人表示："例如与去年相比，素香肠产品Bruzzler Veggie的销量成长了超过44%。"

乘着素食浪潮

德国香肠制造商Rügenwalder Mühle也很早就意识到素食趋势。该公司最近宣布，在过去几个月中，一些肉类替代产品的销售额增长了100％。就连招牌传统产品德国茶香肠Rügenwalder Teewurst，现在也都推出了素食版本。

瑞士雀巢集团同样表示，新冠危机期间植物性食品的需求有所增加。路透社的首席执行官马克·施耐德（Mark Schneider）谈到北美肉类供应链中的问题时表示："出于各种原因，人们对植物性替代食品的兴趣有所增加。"

今年美国春季，新冠病毒病例导致了大约20家屠宰场和肉类食品加工厂关闭。德国也有类似的案例，例如在Wiesenhof或Tönnies的屠宰场。

此外，施耐德也表示，人们现在更加注重个人健康和减肥，因为新冠病毒主要影响的是本身就有健康问题的人。"

你喜欢的男神、女神原来只吃素 美国前总统克林顿 现年69岁的美国前总统比尔·克林顿（Bill Clinton）在2004年接受心脏搭桥手术后宣布，自己已变成一位纯素食主义者。至此，他提倡健康饮食，不吃肉蛋奶。

你喜欢的男神、女神原来只吃素 好莱坞女星杰西卡·查斯坦 77年出生的好莱坞著名女演员杰西卡·查斯坦（Jessica Chastain）也是一名素食主义者。这或许缘于母亲是一名信奉素食主义的厨师。杰西卡同时也是爱护动物主义者，她还收养了一只三条腿的狗。

你喜欢的男神、女神原来只吃素 大帅哥杰瑞德·莱托 曾拿下第86届奥迪卡最佳男配角的男神杰瑞德·莱托（Jared Leto）提倡吃素。不仅如此，这位70后的美国男演员还以不吸烟不喝酒的好好先生形象，倡议身边的人过“健康生活”，不熬夜也是其中之一。

你喜欢的男神、女神原来只吃素 德国不老“玉女” 55岁的德国流行女歌手妮娜（Nena）不仅率先迈开吃素的步伐，甚至更前进了一步——只吃生的素食。新鲜瓜果和蔬菜是她每天三餐的主食。难道每天只吃“冷餐”就是这位德国“玉女”不老的秘诀？

你喜欢的男神、女神原来只吃素 台湾综艺女神“大S” 怀孕前，台湾综艺节目主持人、演员大S徐熙媛宣称自己是素食主义者。2003年，因宠物狗生病差点死掉而让她成为不吃肉的素食者。也因此大S能始终保持不破百的体重记录。但专家也提醒，素食会引起人体内动物性蛋白质来源偏少，应注意营养均衡。

你喜欢的男神、女神原来只吃素 珍惜地球 保护动物 今年美国华裔模特Kelly Chin为公益参加“裸身”彩绘地球活动。该活动旨在提倡素食主义，保护环境。

你喜欢的男神、女神原来只吃素 关于素食主义 每年的11月1日被定义为“世界纯素日”。据维基百科介绍，这个日子是由英国完全素食协会的会长路易斯·渥丽斯（Louise Wallis）在1994年创立的。素食主义是一种终身戒食肉、家禽、鱼等动物产品的行为规范，有时也戒食或不戒食奶制品和蛋类。保护动物是遵循素食主义的主要原因之一。



2020年上半年，雀巢集团的植物性产品销售额增长了40％，例如雀巢品牌Garden Gourmet。雀巢近期在其瑞士市场推出了一种替代金枪鱼的纯素食食品Vuna，由豌豆和小麦蛋白制成，即将在德国销售。

正如雀巢首席技术官斯特凡·帕泽（Stefan Palzer）所说，目标消费群是所谓的半素食主义者，这些人出于健康、气候或保护动物的原因而很少吃鱼类和肉类，但是又不希望或不能舍弃肉类产品的味道。

素食趋势全部都是商业策略吗？或许是大型企业的另一个赚钱手段？总之，供应仍然取决于需求，趋势相当明显。

雀巢Garden Gourmet公司市场部业务部经理海克·米耶维尔·米勒（Heike Miéville-Müller）在公司声明中表示："出于环境和健康原因，大约60％的德国消费者希望减少肉食，即使他们喜爱肉制品的口感。植物性肉类替代品可以在不牺牲肉食口感的情况下提供解决方案，并且使转换成素食的过程不那么困难。"

彻头彻尾的素食主义者

在冷藏架上不仅有大型公司的产品，还有一些来自小型公司的素食或纯素食产品，这些公司与肉类行业并无相关。

例如台风豆腐（Taifun-Tofu），该公司在Meticulous Research的市场报告中也被列为重要的未来参与者。台风豆腐于1980年代在德国弗赖堡（Freiburg im Breisgau）成立，品牌Tukan也属于该公司。其他专门制造素食和纯素食的品牌公司例如有Wheaty或Quorn。

因此，符合不同价值观和营养理念的产品都应有尽有，消费者只需要仔细看即可。

联邦粮食和农业部的最新营养报告表明，消费者已经准备好了，人们越来越有意识地购物。现在人们特别注重动物福利、合理的工资和高质量的产品，并已经准备好如何消费。

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