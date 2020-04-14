世界粮食计划署："圣经级大饥荒"将至

(德国之声中文网) 世界粮食计划署于4月21日警告，因瘟疫会触发"圣经规模(biblical proportions)的粮食危机"。它指出，若疫情规模得不到有效控制，饥饿人口将新增1亿3000万人，使饥荒边缘的人口暴增1倍，至2.65亿人; 而疫情正是粮食危机的催化剂。

同日粮食计划署首席经济学家阿里夫·侯赛因(Arif Husain)指出，在也门、阿富汗、刚果民主共和国、布吉纳法索以及南苏丹约有3000万人依靠粮食计划署的帮助。

"若我们不伸出援手，他们将会在3个月内以每天死亡30万人的速度饿死，除非我们在短时间内帮助他们"，他警告。

"为此，今年我们总共需要120亿美元; 但是至关重要的是，我们现在必须获得19亿美元，以便我们能够在未来3个月中，为脆弱的地区至少3000万人提供紧急粮食和现金援助，" 侯赛因补充。

4月21日新华社的一则报导称，根据联合国粮农组织的最新评估显示，东非地区国家继今年年初遭遇25年来最严重的蝗灾之后，短时间内将迎来新一轮蝗灾。在新冠疫情全球蔓延的背景下，蝗灾将使粮食安全本就脆弱的东非国家面临前所未有的严峻考验。

已发展国家出现农业劳工荒

各国的旅游禁令，也使欧洲富裕国家陷入缺乏来自较贫穷国家民众帮忙采收农作物的困境。这个问题尤其在欧洲特别严重，英国、法国和德国都正在急忙召集国内劳工，包括学生和来自受疫情影响产业的遭遣散的员工。

据法国全国农民总联盟（FNSEA）统计，法国光是未来三个月就需要20万名劳工帮忙采收草莓、芦笋等作物。德国农民协会DBV指出，德国每年通常都要仰赖约30万名来自东欧的季节劳工。英国每年都会有约7万-8万名主要来自罗马尼亚和保加利亚的劳工，帮助采收蔬果。

主要粮食出口国的封锁情况

据日本农林水产省统计，截至本月14日已有泰国、越南、俄罗斯、柬埔寨等 13 国宣布对粮食出口采取「限额」或、「限制」措施，主要是因为担忧国内疫情蔓延，导致经济活动停顿及粮食生产下降，而各国对出口限制的农产品不尽相同。

如俄罗斯决定对一些粮食实施出口配额制，配额为700万吨，配额适用于俄罗斯对非欧亚经济联盟国家出口的小麦，黑麦，大麦和玉米，有效期至6月30日为止。

越南从2020年3月24日零点开始各种大米产品都要被列入禁止以任何形式出口; 塞尔维亚禁止出口葵花籽油等商品。

在3月26日，《路透社》引述澳洲国民银行(NAB)农业企业分析师Phin Ziebell(菲恩·齐贝尔)之说法，他指出"人们开始恐慌了，如果主要出口国开始把粮食留在国内，真的会让买家很担心。这是恐慌行为，是不理智的，因为从基本面来看，全球粮食供应是足够的。"

运输受阻

目前已经出现运输与物流中的困难，饲料没有办法运送，导致家畜产业、屠宰场产接连受到影响，加上员工本身移动范围受限，不少地方出现劳工短缺现象。

新冠疫情直接冲击国际贸易业务，导致大宗商品、集装箱和油品等多货种的进出口受到影响。而现时全球约有80%的货物是经由海路运输。

港口方面，受公路运输限制、航线取消、运输需求下降影响，码头货物吞吐量下滑，港口检疫耗时加长，集疏港效率下降，货物周转面临着严峻挑战。

粮食价格上涨

芝加哥小麦期货价格3月中起累增15%，3月25日星期三创下每蒲式耳（bushel）5.80美元的新高。美国农业部此前预期，2019年至2020年间，小麦仅为每蒲式耳4.55美元。

被视为「国际交易基准」的泰国米价格，上周一已急升至每公吨490美元，对比3月初的仅为443美元升逾1成，今年更累升逾2成。

伦敦智库查塔姆大厦（Chatham House）新兴风险研究总监本顿（Tim Benton）警告，如果各国政府未能携手合作，确保全球粮食供应稳定，只顾自己国家，情况将变得更差。他指出，如果国家抢购明年的收成，粮食价格将会上升，决策者将感到更加恐慌。届时将连带引发社会不稳。