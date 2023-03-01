世界移动通信大会：中国主宰着全球互联互通

（德国之声中文网）在西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC Barcelona）的一号馆，网络设备和初创企业的展台吸引着人们的目光。明星展品之一是杭州宇树科技有限公司（Unitree）的两只机器狗，它们互相追逐、翻滚、嬉戏。

在这样的时刻，你很难不被感动，不去感叹于人类对高科技执着的追求。

"时不我待"是这个全球最大的移动通信展会今年的主题，目的在于唤起全球企业和消费者对数字万物时代的憧憬，一个建立在超高速5G连接及四足机器人基础上的未来。

与过去几届展会相比，本届展会上的全球产品发布会较少，某些情况下，所谓"全球发布会"只是在中国以外的地方首次推出。

市场研究公司Techsponential的分析师阿维·格林加特（Avi Greengart）说，"在智能手机方面，我们看到很多中国厂商将已在中国发布的手机推向全球，这增加了消费者的选择，尤其是可折叠手机。"

这其中就包括小米的旗舰手机小米13和小米13Pro。在期待已久的后疫情时代，小米希望迎头赶上苹果、三星等顶级生产商。

中美科技竞争的战场

不过，真正的战斗并没有公开出现在展会上。说中美科技竞争笼罩着2023年的MWC有点夸张，但中国公司在欧洲中心的移动技术展会上的超强表现，本身就向美国人传达了一个信息，即他们继续在世界各地寻找市场，即使面对竞争以及与华盛顿有关的紧张的安全局势。

几年来，中国科技巨头华为受到了华盛顿越来越多的限制，切断了它获取关键的半导体和芯片制造设备的渠道。几周前，美国政府停止向美国公司提供允许其向华为出口的许可证。

在巴塞罗那世界移动通信大会上，华为不遗余力地表明它在全球仍然非常活跃，并与国际客户保持紧密联系。它在巴塞罗那的活动中发表了以下声明：

"第三方测试结果显示，华为为瑞士、德国、芬兰、荷兰、韩国和沙特阿拉伯等13个国家的客户提供的5G网络都提供了最佳体验......华为已经签署了3000多份工业5G应用合同，与各行业的运营商和合作伙伴开展合作。"

欧洲的独立性

至少根据丹麦电信咨询公司（Strand Consult）的一项研究，德国有近60%的5G网络设备依赖中国技术。

该咨询公司创始人斯特兰德（John Strand） 也参加了本次展会。长期以来，他一直认为欧洲允许中国元件进入其关键基础设施是错误的，特别是考虑到中国是一个制度性的竞争对手。

"就像北约不购买中国战斗机一样，我认为建立一个依赖中国公司的数字化基础设施是不明智的"，斯特兰德向德国之声表示。"取代俄罗斯天然气也许容易，但要取代在德国的所有华为设备却需要时间。现实情况是，德国在重要的基础设施方面对中国公司的依赖程度比对俄罗斯天然气的依赖程度更高。"

就目前而言，华为看起来仍在加大研发力度，仍有能力扩大其全球影响力--尽管美国只会加大压力。

一个关于数字互联世界的活动总是会反映现实生活中的分歧，也包括地缘政治方面的分歧。除了作为新设备的发布平台外，世界移动通信大会的真正功能也许是将这些讨论更多推到公共视野。

世界移动通信大会的8万名与会者大多为设备制造商、网络设备供应商和电信部门的代表，但互联互通的未来以及谁来创造它，影响着我们每一个人。

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