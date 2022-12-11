世界真奇妙——最大的布谷鸟钟

（德国之声中文网）缘何恰恰用布谷鸟的典型叫声报时，直到今天仍是一个谜。据传，18世纪上，有一位钟匠制作了一个公鸡报时闹钟。但那简单的四声喔喔到底还是让他不太满意。遂想到用布谷鸟声代替鸡鸣。是否真有其事，人们迄今未能弄清。布谷鸟钟究竟是在哪里发明的，亦无定论。然而，今天，它是黑森林地区不可分割的一部分--就像樱桃蛋糕和波伦帽（Bollenhut）一样。在全世界，配有钟摆、砝码、装饰着布谷鸟、外加缀满雕饰木盒的闹钟都是传统和典型德国工艺的象征。

超大型德国文化财产

特里贝格（Triberg）小镇钟表大师艾伯勒（Ewald Eble）也精通此艺。他的家族从1880年起就开始制作钟表。他和儿子拉尔夫共同设计出一款让人叹为观止的时钟：世上最大布谷鸟闹钟，比传统版大60倍，堪与真正的房子比肩。此钟机械部分的尺寸就是4.50×4.50米；而一楼窗口每半小时出现一次的巨大木制布谷鸟，重达150公斤。由于一切都按传统以手工制作，父子两代大师花了5年时间方完成作品。在机械功能上，这一巨构毫不逊色于经典的小版本。

黑森林的传统工艺

德国之声记者威林（Hendrik Welling）决意好好瞧瞧这个超级物。他专程前往黑森林，为文化和生活方式专栏节目 "Euromaxx "拍摄《欧洲之最》（Europa maxximal ）系列。他被允许从内部和外部仔细探索这座世界上最大的布谷鸟钟。在特里贝格的传统钟表匠那里，他浸淫于这门手艺的秘密。当然，他也弄清了，布谷鸟是怎么进到钟里的。经由此视频，你可和他一起走上探索之旅。

从媚俗成为经典

特里贝格的巨钟早成吸引游客的磁石。这也难怪：布谷鸟钟虽在很长一段时间被视为小家子气和媚俗的象征，但现在，早已成为一种偶像。不管是用木刻形象，线条朴实明快，还是色彩斑斓，尤其在外国游客那里，它们都比其它纪念品更受青睐。随着黑森林布谷鸟钟，一小块德国也走进了世界各地。

德国经典：布谷鸟钟 老熟人的新面孔 德国艺术家斯图普（Stephan Strumbel）让传统的布谷鸟钟具备了现代波普艺术特征。霓虹灯元素的应用毁誉参半。2011年，斯图普作为第一名德国艺术家为《纽约时报》杂志设计了一款布谷鸟钟。

德国经典：布谷鸟钟 经典传承 早在17世纪，萨克森州的奥古斯特选帝侯就拥有一座布谷鸟钟。华丽的钟表主要产于德国南部的黑森林。此钟的妙处所在：每个小时，机械的布谷鸟都会从木房子里探出来报时。

德国经典：布谷鸟钟 世界最大的布谷鸟钟 在黑森里特里堡的布谷鸟钟问世前，图中这块产于巴符州绍纳赫的是世界上最大的布谷鸟钟。它的制造者多德（Josef Dold）也承认，特里堡的那块要大一点儿。而手工制作这块表用了多德三年的时间。

德国经典：布谷鸟钟 各种布谷鸟 “布谷鸟钟 - 我的爱”是德国富特旺根钟表博物馆的一个特别展览。展览截至2013年11月，展示了各式各样的布谷鸟钟。该博物馆成立于1852年，是德国最大的手表收藏博物馆。

德国经典：布谷鸟钟 日益减少的布谷鸟 布谷鸟钟几乎随处可见，然而布谷鸟却越来越少了。每年，布谷鸟在非洲过冬后迁移回欧洲，把鸟蛋产在其他鸟类的巢中。这就意味着，它们下一代的养育全部托付给“继父母”了。然而由于气候变化，它们在欧洲繁殖季节提前，可供产蛋的鸟巢也因此不足。

德国经典：布谷鸟钟 可以穿在身上的布谷鸟钟 不，这不是最新时尚走秀，而是杰塞尔（Leon Jessel ）1917年的轻歌剧《黑森林姑娘》新版中的一条裙子。当年，女星凯特尔（Mariel Ann Keitel）试演的角色曾将布谷鸟钟套在身上。

德国经典：布谷鸟钟 手心的热量 弗赖堡大学的理查德（Franz Richardt ）为2010年的上海世博会设计了该布谷鸟钟，人们身体的热量推动表针的摆动。当人们握住它时，一台热发生器将人手产生的热功转化为电能，钟里的布谷鸟也因此获得报时的能量。

德国经典：布谷鸟钟 时间在翅膀间流逝 一只毛绒鸟，戴着一条数字时钟项链。第一眼望去，颇具挑战性。这是卡尔斯鲁厄国立博物馆的“设计+情感”展览。该布谷鸟钟的演绎版来自于设计师迈克尔（Michael Sans）。

德国经典：布谷鸟钟 狂欢节上的“布谷鸟钟” 黑森林的钟表匠称，他们的大部分客户来自于美国。不过一些德国人对于布谷鸟钟情有独钟。在狂欢节上（如图），他们也愿意乔扮成“布谷鸟钟”。 作者: Lori Herber/万方



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