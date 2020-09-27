世界真奇妙——最大的布谷鸟钟

（德国之声中文网）缘何恰恰用布谷鸟的典型叫声报时，直到今天仍是一个谜。据传，18世纪上，有一位钟匠制作了一个公鸡报时闹钟。但那简单的四声喔喔到底还是让他不太满意。遂想到用布谷鸟声代替鸡鸣。是否真有其事，人们迄今未能弄清。布谷鸟钟究竟是在哪里发明的，亦无定论。然而，今天，它是黑森林地区不可分割的一部分--就像樱桃蛋糕和波伦帽（Bollenhut）一样。在全世界，配有钟摆、砝码、装饰着布谷鸟、外加缀满雕饰木盒的闹钟都是传统和典型德国工艺的象征。

超大型德国文化财产

特里贝格（Triberg）小镇钟表大师艾伯勒（Ewald Eble）也精通此艺。他的家族从1880年起就开始制作钟表。他和儿子拉尔夫共同设计出一款让人叹为观止的时钟：世上最大布谷鸟闹钟，比传统版大60倍，堪与真正的房子比肩。此钟机械部分的尺寸就是4.50×4.50米；而一楼窗口每半小时出现一次的巨大木制布谷鸟，重达150公斤。由于一切都按传统以手工制作，父子两代大师花了5年时间方完成作品。在机械功能上，这一巨构毫不逊色于经典的小版本。

黑森林的传统工艺

德国之声记者威林（Hendrik Welling）决意好好瞧瞧这个超级物。他专程前往黑森林，为文化和生活方式专栏节目 "Euromaxx "拍摄《欧洲之最》（Europa maxximal ）系列。他被允许从内部和外部仔细探索这座世界上最大的布谷鸟钟。在特里贝格的传统钟表匠那里，他浸淫于这门手艺的秘密。当然，他也弄清了，布谷鸟是怎么进到钟里的。经由此视频，你可和他一起走上探索之旅。

从媚俗成为经典

特里贝格的巨钟早成吸引游客的磁石。这也难怪：布谷鸟钟虽在很长一段时间被视为小家子气和媚俗的象征，但现在，早已成为一种偶像。不管是用木刻形象，线条朴实明快，还是色彩斑斓，尤其在外国游客那里，它们都比其它纪念品更受青睐。随着黑森林布谷鸟钟，一小块德国也走进了世界各地。

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