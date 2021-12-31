世界气象组织：2021是连续第7个最热年份

（德国之声中文网）据日内瓦世界气象组织 (WMO) 报告，刚刚过去的一年是人类有天气记录以来最热的七年之一。报告称，尽管发生拉尼娜现象（ La Niña，海面温度持续极度偏低），2021 年仍属于高温年。本来，每隔几年才发生一次的拉尼娜现象会降低全球平均温度，因为它会导致热带东太平洋的表层水温异常低下。

日内瓦世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）指出，2021 年将因加拿大接近摄氏 50 度的创纪录气温、异常降雨、亚、欧的致命洪水，以及非洲和南美洲部分地区的严重干旱而载入史册。去夏，加拿大的高温水平可与阿尔及利亚撒哈拉比肩。塔拉斯指出，气候变化以及与天气有关的风险对每个大陆都产生了实实在在的破坏性影响。

应对措施不足

根据世界气象组织提供的数字，2021 年，全球平均气温比 1850-1900 年均值高出 1.11 度。上一创纪录年份是 2016 年，比工业化前水平高出约 1.2 度，2019 年和 2020 年紧追其后 。该组织同时强调，各年值之间的差异有时极小，很难精确排定前后顺序。

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然而，塔拉斯指出，温度只是气候变化的几个指标之一。其它重要指标还包括海水温室气体浓度、热含量和 pH 值、平均海平面高度以及冰川和极地冰的扩延度。

去年11 月的《格拉斯哥气候协定》中，世界各国重申了将全球变暖控制在不超过工业化前水平 1.5 度的决心。然而，迄今采取的气候保护措施远远不够。

世界气象组织基于来自6家主要研究机构提供的数据做出最热年份统计。这些机构中包括美国国家海洋与大气管理局（ NOAA ） 和欧盟的哥白尼气候变化服务机构。 NOAA 将 2021 年列为史上第六最热年。

气候变化就在身边 天气还是气候？ 9月初在南下加利福尼亚州登陆的飓风奥拉夫是一种正常的天气现象。但随着气候变化全面展开，极端天气在世界各地愈加频繁。极端天气大会的组织者与德国气象局、气象学会和亥姆霍兹气候研究所一起，公布了有关基本事实。

气候变化就在身边 飓风频繁 飓风尼古拉斯几乎是和飓风奥拉夫同时袭击了美国德克萨斯州附近的海岸。这不再是一个巧合。德国气象学家和气候研究人员言简意赅地指出，气候变化是真实而危险的。专家们一致认为，人类活动是气候变化的根源，但我们仍然能够为阻止气候变化做些什么。

气候变化就在身边 极端天气是正在进行时 鉴于飓风和山火的威胁日益增大，美国总统拜登警告美国正面临“红色警报”。2020年，极端天气事件给美国带来了创纪录的1000亿美元的损失。“科学家们多年来一直警告我们，极端天气将变得更加极端。我们现在正在实时经历这一切。”

气候变化就在身边 基础设施不堪重负 热带风暴带来大量雨水。今年夏天，中国也经历了几次强降雨。8月底，黄河上的小浪底大坝不得不开闸泄洪，以减少暴雨后水库的压力。

气候变化就在身边 洪水来袭 7月，中国河南遭遇强降水。卫辉等地居民被洪水围困，不得不坐铲车、橡皮艇等撤离市区。

气候变化就在身边 摧毁殆尽 德国莱法州和北威州7月也遭遇异常大的降雨量引发的洪水。图中的舒尔德村座落在阿尔河边，几乎被完全摧毁。

气候变化就在身边 罕见的博登湖上龙卷风 8月初，弗里德里希港附近的博登湖上突然出现龙卷风。 这样景观是在高温、高湿、积雨云厚重等因素作用下发生的，在博登湖上极为罕见。

气候变化就在身边 房顶被掀 6月底，一场罕见的龙卷风袭击了捷克南摩拉维亚的Moravská Nová村。

气候变化就在身边 干旱愈发严重 干旱问题也因气候变化而加剧。阿富汗今夏的极端干旱，喀布尔河只剩下泥泞的细流。联合国世界粮食计划署警告说，阿富汗1400万人，即三分之一人口正受到饥饿的威胁。

气候变化就在身边 几无收成 安哥拉南部的农民也因干旱几无收成。新教灾难救助慈善会迪阿科尼估计，全世界有4100万人受到饥饿的威胁，其中大部分是由于极端天气造成的。战争和新冠疫情更加剧了食品供应危机。

气候变化就在身边 蝗灾泛滥 自2020年以来，撒哈拉以南非洲大片地区遭遇多次蝗灾。 根据联合国粮农组织的估计，气候变化导致蝗灾蔓延到山区，这在以前并不多见。

气候变化就在身边 森林火灾接连不断 世界各地的森林火灾也越来越频繁，越来越严重。澳大利亚、俄罗斯、北美、地中海地区都未能幸免。希腊、土耳其和西班牙是今年的重灾区。森林火灾问题也是汉堡举行的极端天气大会讨论的内容。 作者: Fabian Schmidt



（德新社，福音教通讯社）

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