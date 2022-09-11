 世界气象组织警告：未来五年将创下最热记录 | 科技环境 | DW | 21.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

世界气象组织警告：未来五年将创下最热记录

世界气象组织表示，厄尔尼诺和温室气体的综合影响将导致气温飙升，并警告说：“我们需要做好准备。”

Sonnenaufgang in Niedersachsen

（德国之声中文网）联合国世界气象组织（WMO)）周三（5月17日）警告说，未来五年预计将是有记录以来最热的时期。世界气象组织称，"有 98% 的可

世界气象组织表示，温室气体和厄尔尼诺现象（一种自然发生的天气现象）的综合影响将导致 2023 年至 2027 年气温飙升。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）说："预计未来几个月将出现让地球变暖的厄尔尼诺现象，这将与人类造成的气候变化相结合，将全球气温推向未知领域。"

厄尔尼诺和拉尼娜是在世界许多地区助长极端天气的气候模式。通常，厄尔尼诺现象会推高全球平均气温，而拉尼娜现象则具有降温作用。

"世界气象组织正在发出警报，我们将以越来越频繁的方式暂时突破 1.5°C 水平。"塔拉斯警告说，这将对健康、粮食安全、水资源管理和自然环境产生"深远影响"。"我们需要做好准备。" 这位教授警告说。

这份新报告是在 5月22日至6月2日举行的世界气象大会之前发布的，该大会将讨论如何加强气象服务以支持适应气候变化。

联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响”

世界气象组织未来五年预测

根据的数据，预计2023年至 2027年间全球近地表年平均温度将比1850年至1900年的平均值高1.1°C至1.8°C -- 这被视为基线，因为它是 人类活动产生温室气体之前的气温。

预计在接下来的五个北半球冬季，北极变暖水平将是全球平均水平的三倍多。据预测，北非、北欧、阿拉斯加和西伯利亚北部的降雨量将增加，而亚马逊和澳大利亚部分地区的降雨量则相反。

2022年的全球平均温度比1850-1900年的平均温度高 1.15C。

根据世界气象组织的数据，有记录以来最热的8年都在2015年至 2022年之间，其中2016年是最热的一年。

南极冰山崩裂 面积相当于大伦敦区

（法新社、路透社、德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Children play into an air polluted area as smoke rises from a re-rolling mill in Dhaka, Bangladesh on May 16, 2022. (Photo by Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto)

空气质量加剧恶化 亚洲情形最糟 11.09.2022

世界气象组织在一份报告中指出，持续时间更长、更强烈的高温，以及由此而来的今夏那样的森林火灾，正进一步加重空气质量的恶化程度。

This handout photo courtesy of BC Wildfire Service shows two plumes of smoke from the Long Loch wildfire (K51040) and the Derrickson Lake wildfire (K51041), British Columbia, on June 30, 2021. - Multiple fires have broken out in British Columbia and evacuation orders have been issued for the village of Lytton, which has set a new temperature record by reaching 121 degrees Fahrenheit (49.5 degrees Celsius) in recent days. The scorching heat stretching to Canada's Arctic territories has been blamed on a high-pressure heat dome trapping warm air in the region. (Photo by - / BC Wildfire Service / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / BC Wildfire Service - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

世界气象组织：2021是连续第7个最热年份 23.01.2022

加拿大出现撒哈拉大沙漠气温，西部地区录得近50摄氏度高温；北美、欧洲多地山火肆虐——2021 年，人类又经历了炎热的一年。气候暖化正对每个大陆带来毁灭性影响。

02/08/2021 Dichter Rauch steigt von einem Waldbrand auf. Viele der Bewohner mussten evakuiert werden, nachdem das Feuer gefährlich nah an die Küstenorte gerückt war. Italien kämpft in Folge einer starken Hitzewelle mit zahlreichen Waldbränden. +++ dpa-Bildfunk +++

气候报告：2021年欧洲经历了最热夏天 24.04.2022

欧盟气候监测机构发布的最新报告说，2021年欧洲经历了有记录以来最热的夏天。极端天气导致去年欧洲各地发生严重的山火和致命的洪灾。

广告

经济纵横

Washington: Das US-Finanzministerium - die Staatsschulden steigen

美国债务上限如何影响全球经济？

拜登的经济顾问警告称，即使是“短暂的”违约也会使美国经济损失50万个工作岗位。“长期”违约则将使美国GDP暴跌6%，可能严重削弱全球贸易，并使世界其他地区陷入深度衰退。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。