世界气象组织警告：未来五年将创下最热记录

（德国之声中文网）联合国世界气象组织（WMO）周三（5月17日）警告说，未来五年预计将是有记录以来最热的时期。该组织表示，温室气体和厄尔尼诺现象（一种自然发生的天气现象）的综合影响将导致 2023 年至 2027 年气温飙升。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）说："预计未来几个月将出现让地球变暖的厄尔尼诺现象，这将与人类造成的气候变化相结合，将全球气温推向未知领域。"

厄尔尼诺和拉尼娜是在世界许多地区助长极端天气的气候模式。通常，厄尔尼诺现象会推高全球平均气温，而拉尼娜现象则具有降温作用。

"世界气象组织正在发出警报，我们将以越来越频繁的方式暂时突破 1.5°C 水平。"塔拉斯警告说，这将对健康、粮食安全、水资源管理和自然环境产生"深远影响"。"我们需要做好准备。" 这位教授警告说。

这份新报告是在 5月22日至6月2日举行的世界气象大会之前发布的，该大会将讨论如何加强气象服务以支持适应气候变化。

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世界气象组织未来五年预测

根据的数据，预计2023年至 2027年间全球近地表年平均温度将比1850年至1900年的平均值高1.1°C至1.8°C -- 这被视为基线，因为它是 人类活动产生温室气体之前的气温。

预计在接下来的五个北半球冬季，北极变暖水平将是全球平均水平的三倍多。据预测，北非、北欧、阿拉斯加和西伯利亚北部的降雨量将增加，而亚马逊和澳大利亚部分地区的降雨量则相反。

2022年的全球平均温度比1850-1900年的平均温度高 1.15C。

根据世界气象组织的数据，有记录以来最热的8年都在2015年至 2022年之间，其中2016年是最热的一年。

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（法新社、路透社、德新社）

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