世界气象组织：亚洲是2023年气候灾害重灾区

世界气象组织（WMO）发布的一份报告称，洪水和风暴是造成亚洲气候灾害的主要原因。报告警示，此种状况将造成“重大影响”。

（德国之声中文网）联合国周二（4月23日）发布的一份报告称，2023年亚洲受气候和天气相关事件的影响最大，其中洪水和风暴造成的死亡和经济损失最多。

世界气象组织（WMO）周二发布的《2023年亚洲气候状况》报告称，关键气候变化指标的“加速增长”将“对社会、经济和生态系统产生重大影响”。这些指标包括平均气温、降水量、冰川退缩和海平面上升。

世界气象组织秘书长索洛（Celeste Saulo）说：“报告的结论令人警醒。” 她说：“气候变化加剧了此类事件的频率和严重程度，深刻影响了社会和经济，最重要的是，影响了人类生命。”

亚洲的洪水和风暴

2023年，亚洲共报告了79起与水有关的灾害，其中80%以上是洪水和风暴，造成2000多人死亡，另有900万人受到直接影响。

世界气象组织说：“在2023年报告的事件中，洪水是造成死亡的主要原因，而且比例很高。”

报告发布之际，中国南方正遭遇暴雨和洪水，珠江三角洲地区已有超过10万人撤离。中国官媒称，洪水的严重程度“接近百年一遇”。

高温和冰川融化

世界气象组织称，去年全球气温创下历史新高，但亚洲的升温速度尤为迅猛。报告显示，从西伯利亚西部到中亚，从中国东部到日本，平均气温都特别高。日本经历了有记录以来最热的夏天。与此同时，中国部分地区遭遇干旱。

亚洲的大部分冰川也加速融化，影响了水资源的安全。位于青藏高原的亚洲高山地区拥有世界上除极地以外最大的冰量。

世界气象组织说，该地区的国家气象服务迫切需要改进为致力于降低灾害风险的官员提供的有针对性的信息。索洛说：“我们的行动和战略必须反映出当前的紧迫性。”

至于应对气候变化的措施，她补充说：“减少温室气体排放和适应不断变化的气候不仅仅是一种选择，而是一种根本的需要。”

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（法新社、路透社）



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