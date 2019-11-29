 世界气候大会伴随大规模示威 | 科技环境 | DW | 07.12.2019

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科技环境

世界气候大会伴随大规模示威

自联合国气候变化大会拉开帷幕起，成千上万人走上马德里的街头抗议气候变化。示威者要求与会人员就气候保护问题发出明确的信号。

Spanien Klimastreik COP25 in Madrid (Getty Images/AFP/O. D. Pozo)

示威者的目的是向世界气候大会的与会者施加压力

（德国之声中文网）抗议行动是响应"星期五为未来"运动和其他气候保护组织的呼吁而举行的。官方并未公布示威活动的确切参与人数。媒体认为组织方称有五十万人参加，所报数字可能过高。即便如此，这场从马德里阿托查火车站出发的大规模示威游行仍令人印象深刻。

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对格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）的热情在马德里也未丝毫消减。很长时间里，气候保护人士曾担心，这位瑞典女孩是否能准时赶到马德里，参加联合国气候大会。今天，格蕾塔来了。这次，她会对那些要人们说什么？ (06.12.2019)

欧洲议会以明显多数通过决议，宣布欧盟进入气候紧急状态。仅具象征意义这一声明旨在推动具体政策的出台。 (28.11.2019)

联合国第25届气候变迁大会12月2日到12月13日在西班牙马德里举行。联合国秘书长提醒各国解决气候问题缺的不是技术而是「政治意愿」。他也同时任命经济专家－英国央行行长加入气候行动的行列。 (02.12.2019)

在穿越西班牙首都市中心的五公里长的游行路途中，气候活动家高举写着"没有星球就没有未来"、"气候正义"和"政客们，地球正在死亡"等字样的标语牌。

"人类正在觉醒"

示威游行发言人查莫罗（Pablo Chamorro）告诉记者，2019年"无疑是人们在气候方面觉醒的一年"。瑞典气候活动家格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）的一举一动吸引了来自各界的关注。这位 16岁的"星期五为未来"运动创始人从里斯本乘坐夜车出发，直到周五（12月6日）上午才抵达马德里。她在联合国第25届气候变化大会（COP25）上呼吁政界负责人为气候保护付出更多努力与并取得切实成果。

这位瑞典女孩在众多记者面前说："我非常希望联合国第25届气候大会能带来一些具体的结果。"她认为，世界上手握权力者应该认识到情况有多么严峻。

观看视频 00:47

我们还剩多少时间？

通贝里说，由于缺少政治意愿，到目前为止所有努力都没有取得成果，气候危机如今更加严重。 "我们已经罢课一年多，但什么都没有发生，现在我们需要采取行动。"

向与会者施压

示威者的目的是向世界气候大会的与会者施加压力。自周一联合国气候大会在马德里召开以来，数千专家一直在讨论全球气候保护问题。中心议题是，还能否成功地减缓全球温度上升的问题。据参加谈判的代表透露，会议已经取得了一些进展，但是许多关键问题下周才会提上日程。

紧接着的部长级磋商最迟将在12月13日展开。但是依照过去气候会议的经验，与会者不得不做好会议超时甚至延长几天的准备。

本届世界气候大会原计划在智利举行。但由于该国发生政治动荡，政府无法保证与会者的安全和会议的有序进行，因此突然决定将会议转移到西班牙。尽管如此，许多来自南美的土著代表仍然出席了会议，希望让更多人注意到，气候变化对其生活带来严重威胁。

 

李京慧/张筠青（德新社、法新社）

 

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