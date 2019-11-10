世界气候大会临近 各地举行环保示威活动

（德国之声中文网）在澳大利亚，成千上万的大、中学生在"星期五为未来"运动的号召下走上街头举行示威游行。为了促进气候保护，该运动已经组织了几次大规模抗议活动。悉尼和其他澳大利亚城市的抗议者高举标语牌，并通过喇叭呼吁政府为应对全球气候变暖采取更多行动。他们指责政府很少作为，对澳大利亚持续肆虐的丛林火灾负有责任。在亚太地区，人们也响应号召举行抗议示威。在日本首都东京，成百上千示威者游行穿越繁华的新宿区。

500城市加入

包括德国在内的许多其他国家也计划周五举行类似的大规模抗议活动。据估计，全球将有500个城市举行游行示威。在柏林，预计将有大约5万人游行穿越政府办公区。同一天，联邦参议院讨论联邦政府的部分气候保护计划。对该计划各联邦州表示反对。原因是担心因此出现税收赤字，而各州希望达到收支平衡。据估计这一纠纷将在调解委员会中获得解决。

"星期五为未来"运动还呼吁德国立即取消对化石燃料，如煤炭、石油和天然气的所有补贴，并将燃煤电厂的产量减少四分之一，此外，德国必须在2035年之前全面实现能源供应的可再生性。

悉尼的抗议人士

活动人士批欧盟

当下，欧盟也在考虑如何应对全球气候变暖的问题。新一届欧盟委员会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）承诺将为战胜气候变化做出更多努力。欧洲议会周四宣布欧洲进入"气候紧急状态"。多数议员赞成欧洲成为有史以来第一个作此宣布的大陆。议员们希望以此来表明这一问题的紧迫性，但暂时没有具体步骤。对星期五为未来运动而言，这是不够的。欧洲议会的部分议员在德国推特网页上写道："欧盟宣布进入气候紧急状态，但是没有行动，就好比消防队出动，只是高喊'有火！'，却不灭火"。

全球反气候变化抗议活动源于瑞典激进气候保护人士通贝里（Greta Thunberg）。全世界有很多人将她视为应对气候危机的楷模。通贝里本人将在茫茫大海上度过这个周五抗议活动日。这位16岁的瑞典女孩现在正乘坐一艘帆船横渡大西洋，争取出席世界气候大会以及下周五在马德里举行的大规模抗议活动。

她是否能够及时到达还不清楚。至周四，她已经完成了三分之二的航程。当天她推文呼吁人们参加抗议活动。她写道：" 9月份，全世界有750万人走上街头。明天我们会再做一次。我们需要每一个人，欢迎人人都来参加。"

气候变暖后果明显

根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的调查结果，与前工业时代相比，地球气温已经升高了1度。更严重的后果是极端天气增加。例如，各地区出现更多酷暑、干旱、林火、以及严重的暴风雨和水灾。

联邦政府的一份最新监测报告显示，德国气候变暖的后果日益明显。该报告称，从1881年到2018年，德国的平均气温升高了1.5度。报告强调，炎热的气候以及北海平均地表温度升高会给人体健康带来更多风险，加剧农业产量的不稳定。

李京慧 / 凝炼（德新社、路透社）