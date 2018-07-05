世界杯的政治：克罗地亚球员遭警告

（德国之声中文网）克罗地亚足协已经要求维达（Domagoj Vida）和球队管理人员伍科耶维奇（Ognjen Vukojevic）今后禁止对外发表会被政治性解读的发言。背景是：在克罗地亚与俄罗斯的四分之一决赛后，29岁的维达在一段视频中表示："这是乌克兰的光荣！"维达本人曾在2013年至2017年间效力于乌克兰俱乐部基辅狄纳莫。伍科耶维奇还补上一句："这场胜利也献给（基辅）狄纳莫和乌克兰！"维达在该场的点球决胜中攻入一球。

自从俄罗斯2014年吞并位于黑海的克里米亚半岛并支持乌克兰东部的分离主义力量以来，俄罗斯和乌克兰之间关系紧张。根据联合国数据，超过1万人在这场冲突中丧生。目前当地理论上处于停火状态，但冲突双方都破坏停火协定。在发言引起争议后，维达强调，他在视频中只是开了一个玩笑。

克罗地亚足协发布"禁言令"

"这与政治根本无关"，曾效力于德国勒沃库森俱乐部的维达对俄罗斯体育门户网站sports.ru如此表示。克罗地亚足协周日举行的新闻发布会上，主教练达利奇（Zlatko Dalic）拒绝回答任何与此有关的问题。除了官方声明之外，不做任何评论。国际足联纪律委员会已经对维达的行为提出警告，但没有作出进一步的实质性处罚。只有再次出现类似情况时，维达才可能遭到更为严厉的惩罚。

"一些媒体代表如此解读我们所发出的讯息，对此我很遗憾"，维达在克罗地亚足协发表的声明中如此表示。"那些绝不是政治声明，而是对我们从乌克兰得到的全力支持的感谢。我和伍科耶维奇都在那里待过好几年。我们没有意图伤害别人。"

本次世界杯上此前已经发生过政治风波。瑞士队与塞尔维亚队的比赛中，多名瑞士球员入球后作出标志阿尔巴尼亚的双头鹰手势。瑞士队中有多名球员是前南地区的阿尔巴尼亚族移民后裔。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 诺伊尔：门神保佑 为了尽可能不被破门，德国队队长、主力门将诺伊每场比赛前都会行礼如仪：神情肃穆地触摸门柱和横梁。不过，这一招显然不可能将对手的每次射门都拒之门外，这次世界杯迄今为止的经历再次证明了这一点。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多：规矩之王 这位葡萄牙巨星、皇马前锋从来就是“一丝不苟”：在球队大巴上永远坐在最后一排，而坐飞机永远第一排。上场的时候永远先迈右脚，中场休息一定要重新整理一下发型。五次夺得世界足球先生，这些“规矩”是不是也起到了作用？

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 内马尔：祈求胜利 内马尔不久前宣称，自己是地球最佳球员—因为梅西和C罗根本不是地球人。尽管如此，这位身穿10号球衣的巴西前锋还是要依靠上苍的帮助：每场比赛开始前他都会与父亲一起祈祷胜利。上场的时候他也习惯先用右脚，然后用手触摸球场，并再次祈祷。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 戈耶切亚：嘘嘘大法 阿根廷前国门曾在对方罚点球之前在球场上撒尿，这大概也算是针对主罚队员的一种心理战。在1990年意大利世界杯期间，他在点球决战中连续扑出南斯拉夫和意大利队的点球，帮助阿根廷队杀入决赛。不过他们最后还是倒在点球之下，西德队的布雷默罚入点球，戈耶切亚与世界杯擦肩而过。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 施魏因斯泰格的袜子 他是德国2014年世界杯的英雄。为了夺冠，受伤流血依然继续拼搏，并以队长身份捧起大力神杯。被昵称为“小猪”的他也有一个迷信的习惯：每场比赛前都会把球袜和球鞋弄湿。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 布兰科和巴特斯：光头之吻 自由人布兰科曾多年担任法国队队长。每场国家队比赛前，他都会亲吻一下光头门将巴特斯的脑袋。显然这给布兰科带来了好运。而随着球队节节胜利，越来越多的球员加入这一行列，最后“赛前亲巴特斯的光头”成为了法国全队的习俗。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 穆勒的神奇球鞋 球鞋一定要合脚，人人都这样说：但德国传奇射手盖尔德·穆勒的球鞋却一定要大三码。他自己的解释是：这样转身更迅速。貌似还真有用，“轰炸机”穆勒是载入德国足球历史殿堂的人物之一。不过也有人反其道而行之，奥地利球员埃特迈尔（Johann Ettmayer）就喜欢“穿小鞋”，否则踢球“没感觉”。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 莱因克尔热身不进球 今天他是BBC的体育主播，上世纪80年代他是英格兰头号前锋。在赛前热身的时候，莱因克尔从来就不把球射入球门。按照他的说法，要把进球留到正式比赛的时候。2018年他还担任了俄罗斯世界杯小组抽签仪式的嘉宾。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 坎通纳：赛前泡澡 医学人士都表示，比赛前最好不要蒸桑拿或泡澡，否则会影响发挥。法国足球传奇人物坎通纳对此不屑一顾，每场比赛当天早上8点都会准时在浴缸里泡上5分钟热水澡。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 皇家马德里和大蒜 这几年皇马接连拿下欧冠冠军，风光一时无两。不过1912年的时候，情况完全不同：皇马当时已经五年没有夺得任何冠军。为了打破魔咒，他们在球场中间埋下一瓣大蒜。结果，这个赛季果然在国王杯中夺冠。不知道现在皇马还会不会用这一招？

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 安克奈塔尼：众神之盐 从1978年1994年，罗密欧·安克奈塔尼担任意大利比萨俱乐部主席长达16年之久。他深信，盐能够帮助本队获胜。毕竟柏拉图也曾说盐是来自众神的礼物。因此安克奈塔尼每场比赛前都会在场上撒盐。当球队始终无法击败对手切塞纳时，他一怒之下在球场上倒了26公斤盐。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 扎加洛和神奇13 这位巴西传奇教练和数字13的关系密不可分。他敬拜天主教圣人圣安多尼，而后者的纪念日就是6月13日。他住在一幢大楼的第13层，结婚日是某月13日，在球员生涯中也总爱穿13号球衣。1994年扎加洛带领巴西队夺得世界杯。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 比拉尔多：不吉利的鸡 1986年世界杯期间，阿根廷主帅比拉尔多禁止队员吃鸡肉：他坚信鸡肉会带来厄运。所以大家只能吃牛肉。除此之外，他还要求队员每场比赛前刷牙的时候彼此借用牙膏，因为他自己在第一场比赛前就是从另一名队员那里借牙膏。最后：阿根廷夺冠。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 特拉帕托尼：圣水加持 曾执教拜仁慕尼黑的意大利名帅特拉帕托尼曾把状态不佳的队员怒斥为“空瓶子”。他本人也颇为迷信，或者说很虔诚。他每次带领意大利国家队比赛时，都会在队员上场前在球场上洒一些圣水。他有十分可靠的圣水获取渠道：他的姐姐是一名修女。

迷信？传统？足球场上的千奇百怪 勒夫的蓝色 德国队主教练勒夫也有自己的幸运物。他多年身穿一件蓝色的羊绒衫。而勒夫的这一偏好在2010年赛季界杯后也引来不少仿效者，这一款羊绒衫很快便销售一空。当年这件幸运衫现在已经被勒夫捐赠给德国足协足球博物馆。不过他对于蓝色的痴迷依然不改。 作者: Suzanne Cords



石涛/达扬（德新社/sid）