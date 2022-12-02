世界杯的历史时刻：首位女主裁登场

（德国之声中文网）早在卡塔尔世界杯之前，国际足联就已经决定，通过任命女裁判来裁决男子比赛，赋予这项全球足球盛事更多历史意义。38岁的法国裁判弗拉帕尔（Stephanie Frappart）是创造这一纪录的三名女性主裁判之一。另外两位是来自卢旺达的穆坎桑加（Salima Mukansanga）和来自日本的山下良美（Yoshimi Yamashita）。

周四（12月1日），主裁判弗拉帕尔吹响了引人注目的哥斯达黎加队对阵德国队的比赛。来自巴西的巴克（Neuza Back）和来自墨西哥的迪亚斯（Karen Diaz）是她的两名女性助理裁判。最终，德国队以4-2战胜哥斯达黎加队，但是未能改变这支2014年的冠军队被淘汰出2022年世界杯的苦涩命运。因为与此同时，西班牙队以1-2输给了日本队。

在比赛之前，国际足联裁判委员会主席科利纳（Pierluigi Collina）似乎淡化了女性在男子世界杯上负责比赛的历史意义。

科利纳告诉记者：“这是一种新鲜事，吸引了人们的目光，激发了人们的兴趣。对我们来说，她们就是裁判，是负责赛事的官员。这是我给她们的信息：‘你们在这里不是因为你们是女人，而是因为你们是国际足联的比赛官员’”。

这位意大利前国际足联裁判强调，他们的任命“证明了在选择比赛官员时，重要的是素质而不是性别”。

“以我们的成就而不是性别来引人注目”

作为男足世界杯历史上的第一位女性主裁判，弗拉帕尔持有和和科利纳类似的观点。

“我们现在处于聚光灯下，”弗拉帕尔在比赛开始前说，“但我一直提倡的是，我们应该以我们的成就而不是以我们的性别来引人注目。”

弗拉帕尔在19岁时第一次吹响男足比赛，从2011年起她就开始担任国际比赛主裁判。尽管身材不高，只有1.64米，但是弗拉帕尔在球场上威风凛凛，她用充满活力的手势和清晰的指令和球员沟通。

“我不高。我不像我的一些男同事那样强壮，”她说，“但无论如何，我还是会让自己的声音响起来。”

连续创造“第一女主裁”

在过去的三年半时间里，弗拉帕尔取得了一系列成就：第一位在法甲联赛中登场的女主裁，第一位执哨欧冠联赛的女主裁，第一位在欧锦赛中亮相的女主裁。

2019年，她成为第一位担任男足重大决赛主裁判的女性，负责欧洲超级杯决赛切尔西对阵利物浦的比赛。

“是时候了，”利物浦主教练克洛普（ Jürgen Klopp）在那场比赛中说，“我非常高兴，我们可以成为这一历史性时刻的一部分。” ↳

从弗拉帕尔的经历来看，她就是量身定制的男足世界杯历史上的第一位女性主裁判，这可能是她淡化这一历史时刻的原因。

“足球是一样的，规则是一样的，”她说，“看到女性担任男子比赛的裁判不再是一件令人惊讶的事。”

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