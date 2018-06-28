世界杯德国出局 商家叫苦

（德国之声中文网）世界杯向来是充满喜庆的日子，迷球聚集在一起看球的场所，啤酒园，啤酒馆，在德国不仅处处可见，而且都是人满为患，球迷兴高采烈，对自己的球队赢球充分信赖。然而周三晚间，当比赛结束的哨声吹响后，大家明白过来，同韩国的比赛彻底输掉了，而且输得很惨：连小组都未能出线！

球迷的失望在意料之中。可观看球赛场地的老板，啤酒馆、酒馆的所有者，他们已为世界杯付出巨大，比如,添置了高级电视机、租了移动屏幕，这些均价格不菲，尤其在世界杯期间，对这些器械的需求量很大。现在，德国队出局，他们也将惨遭经济损失。

阿迪达斯不得不寄希望于其它球队

小组赛被淘汰对德国而言是从未有过的经历。"现在还有谁愿意穿阿迪达斯球衣呢？"巴德银行股票战略家哈尔费（Robert Halver）在德国首场输给墨西哥之后对德国之声这样说道。新形势下，阿迪达斯对营业额的期待必须做向下的调整。当然，已出线的阿根廷队和西班牙队也是接受阿迪达斯赞助的。如同德国国家足球队的防守后卫，阿迪达斯的股值也低档不了下滑引力。

本来，德国啤酒酿造业对今年的销售状况还是满意的（第一季度涨0.7%），但输球后，前景很难说了。2006年世界杯前后，德国的啤酒销售量增加了约5%，2010年和2014年的世界杯期间，啤酒销售量均增长4%。许多啤酒酿造企业在世界杯之前额外加班加点，为预料中的增大的啤酒消耗做准备。

喝"安慰啤酒"也没用

威尔廷斯（Veltins）啤酒厂说，今年5月份就开始了"啤酒园天气"，当月就销售了3万1千升啤酒，比上月多了10%。德国最大的啤酒厂科龙巴赫（Krombacher）5月销售的啤酒量是6.5万升。输球后，人们喝不了很多"安慰啤酒"，因此今年下半年的销售预期不乐观。

另一个问题是，电视里、报纸上以及互联网里的广告。有谁还愿意看到米勒（Thomas Mueller，前锋）这个为Rewe连锁店做广告的明星？或者主教练勒夫（Jogi Löw）？他为门窗制造商Schüco做了广告。他们目前不帮倒忙就不错了！Schüco不久前刚刚邀请勒夫担当"品牌大使"，公司说此战略不会改变。奔驰是德国足协的赞助商，合同今年年底才到期，在此期间，所有用国家足球队这个"团队"作的广告，都可以毁掉、删除了！原因很简单，没有人再愿意看到他们。

对德国足协而言，今年的世界杯本身也是一场蚀本的生意，据称，亏损额高达170万欧元。此次冠军卫冕战耗资近1100万欧元，收入910万欧元。为赢利，德国国脚们至少要打进半决赛。德国足协会将损失转嫁到球队甚至队员身上吗？应该不可能。

此外，本来想借世界杯的好氛围多少赚一笔的零售连锁店们，如Rewe、Edeka或者Real，希望落空了！期待多卖出一部电视机的电器商店也同样如此。

不过专家们认为，德国人的消费热情不会因为世界杯出局而受到长期性影响。不过，谁知道呢，德国队这么早离开世界杯舞台是全新的经验，对此还缺乏任何商业数字记录。