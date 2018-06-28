世界杯德国出局 商家叫苦

夏季难得的好天气，又有世界杯比赛！对啤酒厂、餐饮业而言，的确没有比这更好的赚钱机会了。只是例外情况出现了：德国队小组赛时即被淘汰。一场灾难！
（德国之声中文网）世界杯向来是充满喜庆的日子，迷球聚集在一起看球的场所，啤酒园，啤酒馆，在德国不仅处处可见，而且都是人满为患，球迷兴高采烈，对自己的球队赢球充分信赖。然而周三晚间，当比赛结束的哨声吹响后，大家明白过来，同韩国的比赛彻底输掉了，而且输得很惨：连小组都未能出线！
球迷的失望在意料之中。可观看球赛场地的老板，啤酒馆、酒馆的所有者，他们已为世界杯付出巨大，比如,添置了高级电视机、租了移动屏幕，这些均价格不菲，尤其在世界杯期间，对这些器械的需求量很大。现在，德国队出局，他们也将惨遭经济损失。
阿迪达斯不得不寄希望于其它球队
小组赛被淘汰对德国而言是从未有过的经历。"现在还有谁愿意穿阿迪达斯球衣呢？"巴德银行股票战略家哈尔费（Robert Halver）在德国首场输给墨西哥之后对德国之声这样说道。新形势下，阿迪达斯对营业额的期待必须做向下的调整。当然，已出线的阿根廷队和西班牙队也是接受阿迪达斯赞助的。如同德国国家足球队的防守后卫，阿迪达斯的股值也低档不了下滑引力。
本来，德国啤酒酿造业对今年的销售状况还是满意的（第一季度涨0.7%），但输球后，前景很难说了。2006年世界杯前后，德国的啤酒销售量增加了约5%，2010年和2014年的世界杯期间，啤酒销售量均增长4%。许多啤酒酿造企业在世界杯之前额外加班加点，为预料中的增大的啤酒消耗做准备。
喝"安慰啤酒"也没用
威尔廷斯（Veltins）啤酒厂说，今年5月份就开始了"啤酒园天气"，当月就销售了3万1千升啤酒，比上月多了10%。德国最大的啤酒厂科龙巴赫（Krombacher）5月销售的啤酒量是6.5万升。输球后，人们喝不了很多"安慰啤酒"，因此今年下半年的销售预期不乐观。
另一个问题是，电视里、报纸上以及互联网里的广告。有谁还愿意看到米勒（Thomas Mueller，前锋）这个为Rewe连锁店做广告的明星？或者主教练勒夫（Jogi Löw）？他为门窗制造商Schüco做了广告。他们目前不帮倒忙就不错了！Schüco不久前刚刚邀请勒夫担当"品牌大使"，公司说此战略不会改变。奔驰是德国足协的赞助商，合同今年年底才到期，在此期间，所有用国家足球队这个"团队"作的广告，都可以毁掉、删除了！原因很简单，没有人再愿意看到他们。
对德国足协而言，今年的世界杯本身也是一场蚀本的生意，据称，亏损额高达170万欧元。此次冠军卫冕战耗资近1100万欧元，收入910万欧元。为赢利，德国国脚们至少要打进半决赛。德国足协会将损失转嫁到球队甚至队员身上吗？应该不可能。
此外，本来想借世界杯的好氛围多少赚一笔的零售连锁店们，如Rewe、Edeka或者Real，希望落空了！期待多卖出一部电视机的电器商店也同样如此。
不过专家们认为，德国人的消费热情不会因为世界杯出局而受到长期性影响。不过，谁知道呢，德国队这么早离开世界杯舞台是全新的经验，对此还缺乏任何商业数字记录。
2010年南非世界杯时， 球迷们几乎人手一个“呜呜祖拉” 这种南非特有的喇叭，为比赛欢呼助威。此次巴西世界杯，南非小喇叭将被巴西风格的打击器具“Combinho”所取代。它将使巴西的桑巴音乐传遍德国的大街小巷。该产品的制造商现在就已经为即将出现的巨大市场需求乐不可支。 (11.06.2014)
德国队时隔24年后再次世界杯封王，这不仅让球迷们欢喜庆祝，根据估计，德国国家队的赞助商阿迪达斯也成为这场具有极高商业价值体育盛会的大赢家。该品牌推出的纪念版四星T恤刚一上架便被抢购一空。 (15.07.2014)