世界杯德国出局内幕：抗议行动搞得人心涣散

（德国之声中文网）早在开赛之前，德国足协就已经表示，队员们比赛时会佩戴彩虹袖标，以表达对多元、宽容和人权坚定的支持，然而小组首场比赛前两天，德国足协终于抵不住国际足联的压力，放弃了袖标计划。小组对阵日本队的比赛前，德国队队员场上合影时，做出了集体捂嘴的动作，以表达对国际足联的抗议。这是袖标行动不了了之后，临时救场的抗议行动。

德广联现在曝光称，捂嘴行动其实并没有得到大多数国家队队员的支持。除了队长诺伊尔和中场格雷茨卡两人外，其他队员均或多或少地持拒绝态度。德广联的报道称，大多数队员事实上什么行动都不愿参加，只希望集中精力打比赛。几经周折之后，国家队内部勉强就捂嘴行动达成共识，

另据图片报报道，捂嘴行动的主要推动者是诺伊尔和格雷茨卡，后来基米希也加入了支持者的行列。但其他队员则认为相关的讨论会分散精力，并对此满腹怨言。

不过，德国国家队体育总监比埃尔霍夫并不认为球队内部有关抗议行动的讨论对比赛结果产生了直接的影响。他说，同日本队比赛的前七十分钟，我们一直控制着场上的主动权，同西班牙的比赛打得也很不错。比埃尔霍夫说："毫无疑问，在缓解队员心理压力方面，我们本来可以做得更好"。

德国队前国脚马特乌斯则批评说，德国足协没有很好的掌控有关彩虹袖标的讨论。马特乌斯为《图片报》撰写的文章写道："德国足协没有及时做出干预，没有对袖标问题做出明确的表态，因此大家的注意力无法聚焦于足球本身。" 马特乌斯也对比埃尔霍夫提出了尖锐的批评："继续让他担任国家队体育总监是否合适，值得讨论。袖标问题不断升级，最终扰乱了军心，比埃尔霍夫难辞其咎。"

比埃尔霍夫的职业生涯也许真的会发生变化。本周中，德国国家队体育总监比埃尔霍夫以及教练弗里克将向德国足协主席诺伊尔多夫述职，并就本届世界杯小组遭淘汰一事做出解释。比埃尔霍夫同德国足协的合同原本到2024年到期。

（图片报，世界报，德广联）

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