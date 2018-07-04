世界杯在中国掀起赌球热

（德国之声中文网）夏露根简陋破败的博彩店位于上海市中心，成群的青年男子围在电脑屏幕前，墙上则贴满了彩票和世界杯的赛程安排，投影屏上正在播放世界杯比赛。

中国队虽然无缘本届世界杯，但这丝毫没影响到中国彩民赌球的热情。开赛三星期以来的博彩营业额已经超过了2014年巴西世界杯的全部。

在这些博彩店赌球，技术上违法，同时也受到官方的种种限制，但人们仍热情高涨，恰恰说明了很多中国人对体育的态度。在他们看来，球赛既激烈刺激，同时也是赚钱的机会。

八分之一决赛首场法国对阵阿根廷开赛前，押注的彩民排起了长队。

现年55岁的高留顺上一场押阿根廷损失惨重，所以他决定加倍押阿根廷赢。他说："我必须把损失追回来，对不对？"

但事与愿违，法国最终以4：3战胜阿根廷，高留顺损失了一千元，这是他开赛以来，损失最大的一次。

而他的赌友夏军民，一位25岁的自由职业者，也损失了五千元，因为他押了法阿两队战平。

世界杯掀起的赌球热也得到了官方的证实。根据中国体育彩票管理中心提供的数字，截至7月1日的三个星期里，中国彩民赌球的支出高达286亿元人民币，而世界杯开赛前三个星期内，博彩支出还不到50亿元。

同2014年巴西世界杯总计115亿的博彩支出相比，本届世界杯截至目前的赌球支出就已经翻了一番以上，而普遍存在的地下赌球并没有被包括在内。

中国的地下赌球网络影响力与日俱增，甚至会在世界各地操控一些比赛，大多数情况下是在一些不起眼的联赛中，但有时其触角也会波及到意大利甲级联赛甚至世界杯的预选赛。

理论上，中国禁止赌博，但是遍布全国的"彩票店"则是例外。

这些彩票店由国家体育总局管辖，部分彩票收入被用来修建体育场馆和培养体育后备人才。

但政府仍对博彩业保持高度警觉，世界杯开赛后的一周之内，就有数十个没有授权的"博彩"app被勒令下架。

六年前，夏露根把他的车行改成了彩票店。随着世界杯的到来，他的生意越来越火爆，现在每天的营业额是平常的十倍。

夏露根对法新社表示，尽管中国队未能打入世界杯，"但世界杯还是吸引了很多原本对足球并不感兴趣的人。"

这位现年59岁的上海人说，"每个人都在看球，从未赌过球的人现在也开始下注了。"他现在还开启了电话下注的业务。

同世界各地的赌客一样，本届世界杯期间，很多中国彩民也损失惨重，因为赛场上爆出了太多的冷门。比如，志在卫冕的德国队竟然在小组赛阶段就黯然出局，这是1938年以来德国队最差的战绩。

为了方便看球，李锋在其烤鸡店的墙上挂起了大屏幕。他说，他押了一千元赌德国队会在小组赛里战胜韩国队。

然而比赛结果却出乎意料，韩国队以2：0战胜了德国队，这不仅让德国球迷伤心落泪，也让李锋大失所望。他愤愤地说："任何一个正常人都不会押韩国队赢。"

高留山是彩票店的常客，他说，中国队这次未能入围世界杯让他很失望。

他说："说老实话，中国队未能入围对我们很不利。"

"但是习近平总书记一直在强调不忘初心。总有一天中国梦会实现。我对中国足球有信心。不远的将来，中国梦就会变成现实。"

达扬/乐然（法新社）