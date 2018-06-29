世界杯出局 德国人喝啤酒热情有增无减

（德国之声中文网）世界杯足球赛之前，德国的啤酒销量就已明显上升。而2017年的啤酒销量则比两德统一时减少了近四分之一。

联邦统计署周一发布的数据显示，今年五月，啤酒销量增加了2.5%,达到960万百升，这也是2012年以来增幅最大的五月份，"有理由认为，由于世界杯的关系，零售业和餐饮业已经为啤酒销量上升做好了准备。"

不过，德国国家队提前出局有可能会令商家大失所望。一些来自商界和餐饮业的代表已经流露着这样的担心。

不过德国啤酒酿造业联合会则表示，德国啤酒的消费量不会出现下滑。德国队被淘汰出局时，啤酒酿造业联合会的一名发言人就曾表示："天气因素显然比国家队的表现更为重要，只要炎热天气能够持续下去，啤酒销量就不会出现明显滑坡。"

对于啤酒酿造业来说，啤酒混合饮料的销量也非常看好。混合饮料是指啤酒中加兑柠檬、可乐、果汁以及其他无酒精成分后混合而成的饮料。今年五月，啤酒混合饮料的销量同比增加了19.2%。面对德国国内市场、需要缴税的啤酒销量平均增加了3.6%,总量达到790万百升。而无须缴税的啤酒销量，即用于出口和供厂家内需的啤酒销量，则减少了大约2%，总量只有170万百升。

达扬/乐然（路透社，N-TV）