世界杯出局 德国人喝啤酒热情有增无减

（德国之声中文网）世界杯足球赛之前，德国的啤酒销量就已明显上升。而2017年的啤酒销量则比两德统一时减少了近四分之一。
联邦统计署周一发布的数据显示，今年五月，啤酒销量增加了2.5%,达到960万百升，这也是2012年以来增幅最大的五月份，"有理由认为，由于世界杯的关系，零售业和餐饮业已经为啤酒销量上升做好了准备。"
不过，德国国家队提前出局有可能会令商家大失所望。一些来自商界和餐饮业的代表已经流露着这样的担心。
不过德国啤酒酿造业联合会则表示，德国啤酒的消费量不会出现下滑。德国队被淘汰出局时，啤酒酿造业联合会的一名发言人就曾表示："天气因素显然比国家队的表现更为重要，只要炎热天气能够持续下去，啤酒销量就不会出现明显滑坡。"
趁着天气好，叫上三五好友，烤肉喝啤酒，管它世界杯怎么样！
对于啤酒酿造业来说，啤酒混合饮料的销量也非常看好。混合饮料是指啤酒中加兑柠檬、可乐、果汁以及其他无酒精成分后混合而成的饮料。今年五月，啤酒混合饮料的销量同比增加了19.2%。面对德国国内市场、需要缴税的啤酒销量平均增加了3.6%,总量达到790万百升。而无须缴税的啤酒销量，即用于出口和供厂家内需的啤酒销量，则减少了大约2%，总量只有170万百升。
达扬/乐然（路透社，N-TV）
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
啤酒之国 品种繁多
德国当之无愧是啤酒之国。德国人只用四种成分，就打造了超过5500个啤酒品牌，这种趋势还在上升：市面上每个星期都至少多了一种新的啤酒品牌。德国品酒有质有量：欧洲国家中，德国啤酒产量最大。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
啤酒 ——什么场合都能喝
无论是公司聚餐、戏院中场休息时间或者在公园草坪上晒日光浴：在德国，啤酒几乎适合任何场合。很长一段时间里它被认为是男人的专属，不过随着时间的推移，在19到24岁的年轻群体中，无论男女，啤酒都是最受欢迎的含酒精饮品。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
专门酿制
德国民俗节日的老三样：露天游客场、德式民歌金曲、铜管乐队。这种场合，啤酒也必不可少。一些地方啤酒厂甚至会在这种场合酿制专属啤酒。其中最有名的大概是慕尼黑啤酒节啤酒了，为这场盛会量身打造的啤酒会装在1升装的大啤酒杯里。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
最佳拍档：啤酒加足球
足球算是德国另外一种民俗节日。与此相配的一个保留项目是烤香肠加芥末酱。对于球迷来说，它既能在赢球的时候为喜悦的心情锦上添花，也能在输球的时候慰藉沮丧受伤的心。德国的足球俱乐部和啤酒厂有着紧密的联系。很多球员都会穿着带有赞助商商标的球衣。一些德甲球场上，只会卖给球队提供赞助的啤酒品牌。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
随时随地享受清凉
街边报亭除了杂志、香烟、糖果之外，也会卖啤酒。150年前出现这种小卖店的初衷是卖水。而今，在各大城市，这种街边小亭对爱喝啤酒的人来说是置放啤酒的扩展冰箱，下一个报亭就在转角，随时可以来一瓶。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
特色小酒馆
这种历史悠久的街角小酒馆已经成了一种经典文化：比如柏林这家名为Willi Mangler的酒馆就相当有名。闷热的空气、简单的几种菜肴和脸熟的常客构成了一道特殊的风景。游客几乎不会来这儿，只有附近的住户闲来无事晚上踱到这里喝一杯：口感清爽的鲜啤酒，价格也便宜
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
露天啤酒园
享受德国啤酒的另外一个好去处是露天啤酒园。它19世纪在巴伐利亚“诞生”，如今遍布全德国各地。当时，在伊萨尔河畔，酿酒商摆上几个简单的桌子和长椅给客人，倒出来的啤酒直接来自酒窖。这种酒窖啤酒园当时是慕尼黑人的一个郊游地点。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
啤酒之乡：巴伐利亚
说到巴伐利亚：1516年颁布了《啤酒纯净法》(Reinheitsgebot) 之后，啤酒一直是人们生活的组成部分。巴伐利亚至少有656家酿啤酒厂。在中世纪，酿酒厂都在修道院的掌控之下，如今还是有一些老牌修道院啤酒厂，历史最悠久的一家是坐落在多瑙河边的威尔腾堡修道院酿造厂。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
精酿啤酒
除了传统的啤酒厂，还有一些勇于尝试，大胆试验新品种的啤酒厂，比如名为“Braustil”的一家法兰克福的啤酒厂。他们专门生产味道浓烈的啤酒品种，注重小产量。往往使用有机成份，强调地方特产。尤其是汉堡、柏林等城市现在风靡这种精酿啤酒。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
自己动手酿起来
除了享受啤酒之外，德国各地超过30家啤酒博物馆提供酿酒课程。老师除了教学生如何酿酒之外还会普及啤酒知识，比如各个种类的区别以及历史文化。
-
啤酒，你懂怎么喝吗？
什么酒配什么杯
啤酒杯子也是大有讲究的，不同种类的啤酒要用不同的啤酒杯来装：图片从左至右：柏林白啤酒要用柏林白啤酒杯，水晶小麦啤酒配白啤酒杯，旁边的扎啤杯装的也是小麦啤酒。它右侧盛有深色啤酒的是老啤酒杯，细长杯子装的是科隆啤酒，接着是皮尔森酒杯，还有装淡色啤酒的扎啤杯。
作者: Christina Deicke